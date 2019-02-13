Почему красивые девушки выбирают одиночество

С каждым годом в мире растет количество красивых и успешных женщин, живущих без пары. Это отнюдь не означает, что они обходятся без мужчин, просто традиционная роль мужа делится между несколькими мужчинами, в зависимости от его «назначения»: любовник, друг, помощник по хозяйству… Что приводит женщину к такому решению — невезение в любви или осознанный выбор — разбираемся.

Высокие требования

Красивая женщина хочет больше «брать», чем «давать». Она считает, что за ее красоту для мужчины будет счастьем просто находиться рядом. У каждой, конечно, свои критерии в выборе пары, но в целом — это очень высокая планка: внешности, доходов, статуса, дотянуться до которой дано немногим. А «достойные», зачастую, не хотят никуда «тянуться» и выбирают спутницу попроще.

Эгоизм

Красота требует вложений: денег, сил, времени. Если у женщины есть на это финансы, у нее часто не остается желания посвятить свое внимание кому-то другому, кроме себя любимой.

Занятость

Жизнь успешных женщин крайне насыщена и интересна, поэтому до определенного возраста многие из них вообще не задумываются о семье и детях. Часть так и остается в одиночестве, поскольку чем дольше человек живет один, тем сложнее ему пустить другого в свое личное пространство.

Самостоятельность

Современная женщина прекрасно может справиться с делами без помощи мужа. Женщине проще нанять специально обученных людей под конкретную задачу и расстаться с ними сразу же после выполнения работ. Плюс в том, что не надо просить и быть обязанной — деньги решают большинство вопросов. А вопрос зарабатывания денег многие женщины снова решают самостоятельно.

Неудовлетворенность качеством отношений

Брак — это компромисс и работа над качеством отношений. Для успешной женщины проще поменять партнера, чем тратить время на воспитание мужчины или, хуже того, терпеть пренебрежительное отношение к себе. Общественное мнение сейчас лояльно к разводам и матерям-одиночкам, а тренинги личностного роста призывают женщину быть «сильной» и не тратить свою жизнь на кого-либо, кроме себя.

Мужские страхи

Мужчины боятся красивых женщин. С одной стороны, им сложно поверить, что красавица может быть одинока, с другой, им ясно, что такой женщине надо соответствовать, особенно материально. Думают…и переключаются на менее затратный вариант.

Если в статье вы узнали себя, значит, вы красивая, умная и успешная женщина. И если вам не нравится описанная ситуация, подумайте, как можно ее изменить.