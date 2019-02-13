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Как научиться быстро входить в рабочий режим с утра 

Anews 9 часов назад
Фото: Anews
Есть теория, согласно которой нужно продержаться всего 9 минут на ногах, чтобы проснуться.

Просыпайтесь с комфортом

Купите теплый красивый халат, который вы будете надевать с утра. Приготовьте с вечера одежду, измельчите кофе и откройте шторы, чтобы утренний свет разбудил вас.

Сделай хотя бы одну важную вещь

Если с утра меньше всего хочется делать абсолютно нудное важное дело, начните с малого. Выберите самое полезное для вас дело, а на потом оставьте остальной утренний список дел.

Теория 9 минут

Согласно теории, на ногах после пробуждения нужно продержаться всего 9 минут, чтобы не быть слишком сонным. Начните с пяти — пройдитесь по квартире и поставьте кофе вариться. Через несколько минут у вас отпадет желание возвращаться «досыпать» в постель.

Беспощадный совет

Не откладывайте сигнал будильника! Некоторые врачи отмечают, что снова засыпая после пробуждения, организм погружается в более глубокую фазу сна. А это значит, что проснуться второй раз и начать день будет еще труднее.
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