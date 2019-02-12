7 признаков того, что вы тратите энергию из-за нервов

Ты можешь даже не догадываться о том, что сейчас испытываешь повышенную тревожность, особенно если твой организм реагирует на беспокойство не самым заметным способом — без скачков пульса или кружащейся головы.

В некоторых направлениях психологии существует понятие «нервная энергия», обозначающее физические реакции на сложные эмоции, проявляющиеся из-за избытка адреналина.

В основном, они не мешают жить, но чем быстрее ты сможешь заметить у себя эти привычки — тем быстрее ты можешь начать работать со своим беспокойством. Мы собрали несколько примеров проявления нервной энергии, которые означают, что подсознательно ты очень встревожена.

1. Перебиваешь людей

Если ты все чаще замечаешь те неловкие моменты, когда случайно перебиваешь человека или заканчиваешь предложение за него — это яркий признак выражения нервной энергии. Ты просто не можешь дождаться, пока другие закончат мысль? Тебе стоит попробовать терапию, чтобы облегчить социальные взаимодействия, а также чаще напоминать себе о том, что собеседника стоит выслушивать до конца, даже если тебе кажется, что все и так очевидно.

2. Много говоришь

Не каждый общительный человек встревожен, но если тебе становится дискомфортно в тишине — у тебя определенно есть проблемы с тревожностью. Некоторые люди начинают говорить много, быстро и обо всем подряд, чтобы избежать собственных тревожных мыслей и чувств. Со стороны это выглядит, как будто ты перепила кофе, но, скорее всего, дело именно в твоем беспокойстве

3. Щелкаешь костяшками

Выламывать пальцы и хрустеть суставами — приятное занятие, если делать его время от времени. Но если ты занимаешься этим постоянно — скорее всего, ты как раз демонстрируешь признак повышенной тревожности. В наших суставах находится немало нервных окончаний, и, когда ты «вправляешь» их на место, это дает ощущение хорошего самочувствия. Но тебе стоит подумать о том, почему же ты стремишься к расслаблению, убегая от суеты, и, возможно, даже пересмотреть свой график дел.

4. Грызешь ногти

Эта детская привычка легко поддерживается и во взрослой жизни, если ты не работаешь со своей тревожностью. Отрывание заусенцев, царапание кутикулы и другие примеры легкой аутоагрессии позволяют отвлечься от неприятных ощущений в своей голове и сосредоточиться на реальной боли. Кроме того, в некоторых случаях это может быть признаком оральной фиксации, работающей по тому же принципу, по которому дети сосут пустышку.

5. Качаешься на кресле

Неспособность сидеть на месте может быть сигналом того, что ты тратишь свою нервную энергию. Покачивание ногой или раскачивание на кресле схожи с ощущениями, когда ты еще была младенцем, но если ты делаешь это слишком часто — тебе определенно стоит побеспокоиться о своем психическом здоровье.

6. Стремишься к многозадачности

Мультитаскинг сам по себе не является нервной привычкой, но постоянное желание выполнять несколько задач одновременно может быть признаком беспокойства.

Все действия мультизадачных людей направлены на то, чтобы сознательно или нет избавиться от лишней энергии в их нервной системе.

Дженни Мэтьюс, психотерапевт, консультант Если ты чувствуешь, что тебе нужно постоянно выполнять какую-либо задачу, не можешь просто смотреть телевизор без какого-то дела для рук и в принципе склонна работать больше в разных направлениях — возможно, тебе стоит проверить, насколько осознанно ты это выбрала.

7. Слишком глубоко дышишь

В стрессовой ситуации нам часто рекомендуют делать глубокий вдох, чтобы собраться, но если ты часто прибегаешь к этому методу — это тоже может оказаться примером выделения нервной энергии. Если ты все же хочешь уметь контролировать свое дыхание — лучше использовать специальные дыхательные техники, а не просто пытаться получить как можно больше кислорода за раз.