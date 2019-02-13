Как построить блестящую карьеру домохозяйки

Женщина, мечтающая о блестящей карьере, вряд ли захочет сидеть дома. Однако многие не понимают, что домохозяйка тоже может сделать вполне успешную карьеру в пределах своей семьи и получить признание, любовь и уважение.

XXI век можно вполне назвать веком торжества феминизма. Женщины могут водить машины, обеспечивать себя финансами, распоряжаться собственным телом, решать, рожать им детей или не рожать, выбирать карьеру или семью. При этом чаще всего женщины и работают, и берут на себя заботу о семейном очаге. Но что делать, если вам хочется быть профессиональной домохозяйкой? Эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets рассказывают о том, как сделать карьеру домохозяйки.

Осознайте все многообразие домашних обязанностей

В зарубежном кино жизнь домохозяек сильно идеализируют. Они расхаживают по огромному дому в нарядных платьях и с идеальными прическами, готовят детям завтрак, завязывают мужу галстук, провожая на работу, а все оставшееся время проводят в сладкой неге, встречаясь с подружками и обходя свои владения. На самом деле ведение домашнего хозяйства ничуть не легче обычной работы, так что их даже не стоит сравнивать между собой.

Просто запомните, осознайте и смиритесь с тем, что вам придется взять на себя огромное множество разнообразных дел. Как правило, это готовка, уборка, воспитание детей, забота о чистоте одежды, постельного белья и еще множество вещей. Звучит очень просто, но на деле каждая из обязанностей забирает ничуть не меньше времени, чем полноценный восьмичасовой рабочий день.

Обсудите с партнером все до мельчайших подробностей

Обычно распределение ролей в паре очень тесно связано с разделением обязанностей. И мужчина может посчитать, что раз уж вы берете на себя ведение хозяйства, а ему оставляете роль добытчика, каждый день убивающего мамонта, то он может вообще перестать принимать участие в быту и жизни семьи. Для того чтобы такая картина не стала реальностью, необходимо обговорить с партнером огромное количество деталей.

Например, что и он, и вы в равной степени будете заниматься воспитанием детей. Или что он может взять на себя какие-то хозяйственные дела, например выносить мусор или готовить ужин раз в неделю, если любит готовить. Главное правило — это не разделить обязанности четкой границей, а прийти к компромиссу, чтобы все устраивало обоих.

Самое сложное — финансовая сторона вопроса. Ведение домашнего хозяйства не всегда предполагает отсутствие дохода у женщины, но чаще всего обязанности по обеспечению финансами берет на себя именно мужчина. Если вы действительно хотите возложить денежные проблемы на плечи партнера, то необходимо обсудить с ним, какая сумма необходима вам для поддержания очага и какая для того, чтобы ухаживать за собой. Вторая часть расходов очень важна, потому что погрязнуть в домашней рутине можно так сильно, что ухоженные ногти станут последними в списке вещей, о которых вы будете беспокоиться.

Позаботьтесь о запасном плане

Выбор в пользу ведения домашнего хозяйства делает вас финансово зависимой от мужчины. Это очень уязвимое положение для женщины, особенно если в паре есть дети. Мы не говорим о том, что нужно мучиться мыслями о том, что будет, если мужчина решит выйти из отношений, но призываем, чтобы вы всегда держали в голове запасной план.

Судьба ваших отношений действительно может неожиданно поменяться, и тогда, если мужчина окажется не из порядочных (а об этой черте характера можно узнать только в каверзной ситуации), вы рискуете остаться ни с чем. Чтобы исключить такую возможность, попробуйте завести хобби, которое можно монетизировать (например, ведение блога в социальных сетях, вязание вещей, рукоделие или кулинария), или заняться фрилансом, чтобы иметь собственный доход и в случае чего подушку безопасности.

Наслаждайтесь

Быть домохозяйкой — значит не только нести на своих плечах тяжелый груз обязанностей, но еще и находить в этом несомненные плюсы. Например, у вас будет в разы больше времени для того, чтобы проводить его с детьми. А еще вы, наконец-то, можете заняться самореализацией и своими хобби, чему зачастую мешает совмещение работы с делами по дому. Везде можно найти свои плюсы, а в ведении домашнего хозяйства они очень даже весомые!