Гид для тех, кто хочет поменять работу

Этот текст будет полезен тем, кто перестал понимать, зачем делает свою работу, куда двигаться дальше, как сделать это без опасности для стабильного финансового положения и как вообще смотреть на мир, чтобы дела приносили радость.

На вопросы Buro. отвечает один из лучших специалистов в области карьерных стратегий Елена Резанова, которая работает со взрослыми профессионалами, помогает выйти из тупика и, наконец, реализовать амбиции.

Книга Елены о том, как из состояния неудовлетворенности своей работой перейти в состояние счастливого профессионала, который находится на своем месте

Блокнот с упражнениями, которые основаны на содержании книги «Никогда-нибудь», и помогают найти новые идеи и карьерные возможности за 12 недель

Как понять, что работу точно пора менять?

Если показалось, что пора менять, значит, не показалось. Но я сейчас буду немного занудствовать по поводу слова «менять», потому что не факт, что менять, и не факт, что работу. Мы по привычке так думаем. А если внезапно сжечь все мосты, можно оказаться в ещё более глубокой яме, чем раньше.

Что нужно проанализировать, прежде чем принимать решение?

Я выделяю три фактора. Первый — кризис смысла, когда ты перестаёшь понимать, зачем делаешь свою работу. Нужно задать себе проверочный вопрос: будешь ли ты гордиться тем, что сейчас делаешь, даже если из этого ничего не получится и даже если ты не добьёшься больших высот? Есть только два варианта ответа: да или нет. Гордиться — это про внутренние ощущения. Это значит, что дело того стоило.

Второе — это энергия. Всё, что люди называют «нравится», «заряжает», я называю «энергообмен». Важно спросить себя: «В этом вообще есть энергия?» Бывает, даже если ты занимался чем-то очень рутинным, уровень энергии остался прежним или даже вырос. Интерес очень важен для любого профессионала, и не только потому, что это приятно, тут есть мощный рациональный расчёт. Дело в том, что человек, искренне интересующийся своей темой, посвящает своей работе значительно больше времени, чем тот, кто занимается ей потому, что ничего другого не умеет. Первому даже ночью приходят идеи в голову, а второй думает: «Скорее бы всё закончить и забыть об этом».

Третий момент — это прогресс. Ощущение, что остановился в развитии, никогда не обманывает. Я всегда задаю такой вопрос: «Что ценного ты узнал за последнее время, что сделало тебя ещё более крутым профессионалом?» Либо ответ есть, либо его нет. Я задаю себе этот вопрос каждую неделю. Если я вдруг остановлюсь, то может появиться ощущение, что жизнь — вот та настоящая, классная — ещё не началась и живёшь как бы на черновик.

Если показалось, что пора менять работу, значит, не показалось.

Отказаться от стабильности в пользу неизвестности очень сложно. Как подготовиться к смене работы?

Самая лучшая стратегия — это перерастать. Допустим, человек понимает, что нынешняя работа ему уже неинтересна, он хочет стать писателем или предпринимателем. Резко уходить нельзя, потому что ни то ни другое он не пробовал. Что же тогда делать? Нужно проверять. А как это сделать?

Попробуйте начать с маленького управляемого проекта, например, блога или подкаста. На этом этапе часто оказывается, что на свой проект никогда нет времени и идеи не появляются. Получается, что человек думал, что, как только он бросит всё, чем занимается сейчас, новое дело сразу пойдёт. А оказывается, он не может даже маленький проект вести. Значит, сначала нужно научиться, а потом двигаться дальше, если вообще понравится. Именно в такие моменты, когда пробуешь, пропадает ощущение, что ты так и не начал делать что-то важное.

Приведу пример Ирины Крайновой из Саратова — она ушла из менеджмента в сыроварение. Начала с небольших шагов: сначала пошла на недорогие курсы, потом поняла, что нужно поучиться у хорошего мастера, и отправилась на маленькую сыроварню в Италии на время отпуска. Потом она начала варить сыры на выходных и по вечерам, стала проводить дегустации и предлагала свои сыры для каких-то мероприятий. Через два года запросы на сырные дела стали настолько серьёзными, что Ирина поняла: пора заканчивать с основной работой и написала заявление.

У меня такое ощущение, что ищущим классом сейчас оказался средний. Такой феномен имеет место?

Топовые люди среди клиентов у меня тоже есть, но они не согласны рассказывать свои кейсы. Часто от них зависит работа целой компании. Или же их руководство будет недовольно, если узнает, что сотрудник находится в поисках себя.

Но, действительно, самый распространённый кризис — это середина карьеры. Весь карьерный путь можно сравнить со спиралью: каждый раз, когда виток заканчивается, случаются кризисы. Потом человек понимает, что ему делать дальше, и начинается новый виток. Этого не нужно бояться. Нельзя сделать себя раз и навсегда. Нужно постоянно себя подруливать как машину. Мечта — это всего лишь повод прийти к какой-то точке, понять там всё про себя и двинуться дальше. И не нужно пугаться, если вдруг окажется, что это совсем не всё, чего вы хотели.

Есть ли какой-то шанс сразу всё про себя понять и сделать правильный выбор?

Есть несколько способов проверить мечту на адекватность. Первый — проверить заранее. Как-то я видела объявление, что в ресторан в Лондоне набирается на обучение команда шеф-поваров. И там было написано, что это для любителей, которые хотят увидеть профессию изнутри. Я даже репостнула эту запись, потому что это отличный способ понять, так ли вы себе всё представляете, как оно есть на самом деле. Я полностью за эксперименты на безопасной почве. Бывает, что попробовать профессию невозможно. Если я хочу быть семейным психологом, я не могу консультировать без квалификации. Но могу приблизиться к этой теме со стороны клиента и понять, с чем эти специалисты имеют дело.

Ещё проверить профессию можно через фактор ролевой модели. Знаете, как я поняла, что корпоративная модель мне не подходит? Побывала на большом митинге, в котором участвовали все топы моей компании. Я увидела, что, несмотря на очень высокую зону ответственности, высокий доход, это очень уставшие люди, в которых не осталось никакого огня. И я поняла, что не хочу так, хотя очень их уважаю. Посмотрите на людей, которые занимаются интересным для вас делом, на то, как они живут и даже о чём говорят. Многое станет понятнее. И последний момент — обучение. Это самый классный способ безопасно приблизиться к какой-то теме. Я говорю не про фундаментальное обучение, а про хорошие серьёзные курсы. Сделать несколько заданий и пообщаться с наставником — полезнее, чем просто сидеть и медитировать на эту тему.

А что делать тем, у кого нет мечты?

Посмотреть, что происходит вокруг. Если не знаешь, чего хочешь, значит, тебе просто не из чего выбирать.

Когда ко мне приходят люди и говорят, что не знают, чем им заняться, я объявляю, что в ближайшие три месяца у нас очень жёсткая программа по открытию мира. Мы начинаем со своей сферы. И хотя люди обычно закатывают глаза на это, но чаще всего в своих темах мы и находим настоящее вдохновение. К этому нужно относиться как к исследовательской задаче, даже не особо думая, а просто разыскивая новую информацию. Это продолжается обычно три месяца. Не было ни одного случая, чтобы после этого человек не имел вообще никаких вариантов.

Самая главная проблема вот в чём: мы ищем ответ у себя в голове. Но, чтобы выгрузить что-то из головы, туда сначала нужно что-то загрузить.

Ощущение, что остановился в развитии, никогда не обманывает.

Как объективно оценивать свои сильные стороны, навыки и таланты?

В 90% случаев в своей практике я встречаю людей, которые себя недооценивают. Есть два способа подтянуть самооценку. Первый — посмотреть на свои результаты. Они не обязательно должны быть масштабными. Я прошу составить список из 50 результатов, которых удалось добиться за прошедший год. Поначалу кажется, что столько не наберётся. Потому что все стараются вспомнить что-то великое. А на самом деле «начал бегать» или «кому-то что-то подсказал» тоже считается.

Второй способ — оценка со стороны очень хорошего наставника. Когда уважаемый вами человек вам скажет: да, у всех в начале не получается, но, если ты сделаешь это 500 раз, можно будет делать выводы, а пока ты только пробуешь. И тогда человек успокаивается и начинает работать. Есть потрясающая книга «Талант ни при чём», написал её редактор журнала Fortune Джефф Колвин. Он выясняет, за счёт чего люди достигают выдающихся результатов. И, оказывается, что талант тут совершенно не гарант.

В другой книге, «Мастерство» Джорджа Леонарда, приведены исследования о спортсменах высшей лиги. Они показали, что люди, которые достигли самых лучших результатов, в начале карьеры были не самого высокого мнения о своём потенциале. Они понимали, что нужно впахивать и впахивали. Заниженная самооценка стала мотивацией, чтобы становиться лучше из года в год.

Лена, а как правильно выбрать наставника? Сейчас это очень популярно и довольно дорого. Как не ошибиться в выборе?У меня есть термин для личного пользования, но я им с удовольствием поделюсь — «человек с другого берега». У меня есть амбиции, мечты, желания, но они на том берегу и я пока не знаю, как я смогу до них добраться — может, вплавь, может, по мостику. И вот нужно найти человека с другого берега, который иногда сможет или помахать, или подсказать, где лучше перейти, где ямки, где водовороты. Самый лучший способ — найти ролевую модель.

Бывает, выбрал наставника, определился с мечтой, подтянул самооценку, но продолжаешь откладывать главное на потом. Как начать действовать? Главное, что тормозит, — это не страх, а инерция, сложившийся ход вещей: утром вот это, на обед вот это. И, когда попробуешь что-то резко встроить в свою жизнь, может сразу же включиться торможение. Поэтому я за наношаги. После лекций я прошу всех написать три изменения, которые произойдут в их жизни. Сначала все пишут о чем-то глобальном, а я настаиваю на трёх маленьких шагах. С них всё и начнётся.

А как правильно определить размер шага?Нужно понять, когда страх ещё не включается. Допустим, я решаю, что хочу создать новый бренд детских платьев. Какой маленький шаг я могу сделать? Я могу найти дизайнера и сделать себе сайт. Но это не маленький шаг. Маленький шаг — это понять, как работают магазины в инстаграме. Я сажусь и ищу в интернете хорошие бизнес-курсы, оставаясь при этом в своей зоне комфорта. После этого курса я уже не окажусь на изначальном этапе, а узнаю что-то новое. Потом, например, можно пойти и узнать, как выбрать ткань. Это опять же маленькая, нестрашная задача, но в результате я познакомлюсь с новыми людьми, получу новый навык.

Как понять, что совершая эти маленькие шаги, двигаешься в правильном направлении?

Должно быть состояние энергии и мурашек, ощущение предвкушения. Может быть страшно, ведь ты ещё не знаешь ответов на многие вопросы, но тебя туда тянет. Это очень абстрактное ощущение, но именно оно поможет продержаться в профессии максимально долго и не бросить в тяжёлый момент.

Что находится по ту сторону кризиса?

В идеале должно пропасть ощущение, что ты живёшь в ожидании своей настоящей жизни. Ощущение турбулентности всё равно будет, но самолёт-то уже летит — вот это важно.

А становится легче и веселее? Или тоже сложно, но как-то по-другому?

Легче не становится никому на самом деле. Люди привыкли думать, что, как только ты принимаешь правильное решение, сразу становишься счастливым и беззаботным. Я придерживаюсь мнения, что, когда мы выбираем свою профессию, мы выбираем не удовольствие, а ту проблему, которую будем решать. Когда мы задаём себе вопрос, что меня окрыляет в работе, что приносит удовольствие, это тупиковый путь, потому что в работе мало что приносит удовольствие. Но может заряжать! Поэтому нужно спрашивать себя, какие проблемы вам интересно решать.

Бывают ситуации, когда перемен хочется, а сил на них нет. В отпуск на несколько месяцев не уйдёшь. Существует какой-то способ отдохнуть, при этом не бросая работу?

В отпуск уходить как раз не поможет, поможет система. Однажды случилось утро, когда я поняла, что не люблю свою работу. Вот эту, нынешнюю. Меня это не на шутку испугало, потому что это то, что я строила, и то, к чему я шла. Я посмотрела на свой ежедневник, и оказалось, что у меня не было выходных, я не проводила время с семьёй, даже на прогулки времени не было. Я поняла, что мне надо перестроить расписание так, чтобы я была в порядке. Потому что если я не в порядке, то всё будет не в порядке. Ведь у моего бизнеса я — главный ресурс.

Я включила в жизнь самую скучную по мнению многих вещь, а именно — движение. Бегать мне было тогда совсем лень, начала просто гулять час железно. Я ощутила возвращение энергии буквально с самых первых шагов, вот с самых первых. Потом я поняла, когда мне нужно делать паузы. Так постепенно я выработала идеальный для себя режим.

Как только я поняла, что «проблема в работе» не в работе, проблема не в задачах, проблема не в проблемах, а проблема во мне, так сразу всё выстроилось нормально. То есть, когда человек, находясь уже в своей теме, в своей игре, идя туда, вдруг чувствует спады, первое, что стоит проверить, — это уровень энергии.

Если не знаешь, чего хочешь, значит, тебе просто не из чего выбирать.

А как выстроить подходящий режим?

Я рекомендую книгу Криса Бейли «Мой продуктивный год». Автор проверил на себе все методики личной эффективности, которые только существуют, описал и дал свои рекомендации. Там можно найти что-то подходящее. Но самое главное — наблюдать за собой.

Многие хотят своё дело. Как заранее понять, получится ли у меня заниматься собственным бизнесом?Все могут заниматься собственным бизнесом. Для этого необходимы две вещи. Во-первых, способность себя организовывать. А она не зависит от типа личности. Ты просто должен уметь делать то, что нужно сделать, — всё очень примитивно. Во-вторых, нужно уметь делать то, что кому-то нужно (необязательно своими руками, достаточно организовать). Есть замечательная книга Патрика Макгинниса «The 10% Entrepreneur: Live Your Startup Dream Without Quitting Your Day Job». Основная идея в том, что в ситуации, когда вы не используете на работе весь свой потенциал, можно примерить на себя роль предпринимателя, но только на 10%. Это похоже на то, о чём мы говорили в начале, — можно просто завести дополнительный проект, чтобы проверить себя. Таким образом удастся выяснить, умеете ли вы вообще работать один или наоборот, наиболее эффективны в команде. И это уже классные выводы по поводу себя.

Есть ли какой-то набор навыков, которые помогают преуспевать в карьере?Я думаю, что да, и самых-самых основных — четыре. Во-первых, нужно не искать, а создавать под себя. Раньше профессии были очень стабильны, а сейчас можно работать в том формате, в котором интересно. Если то, что тебе нравится, никак не называется, придумываешь этому название сам. Второе — нужно знать, что ты — свой главный ресурс. Если управляешь собой, что бы ни происходило вокруг, ты вырулишь. А если ты не в порядке, то даже при самых благоприятных обстоятельствах сдуешься, и всё. Оказавшись в лодке в открытом море, нет смысла пытаться предсказать, как поведёт себя море. Вместо этого хорошо бы убедиться, что у тебя есть спасательный жилет, запас воды и еды. Контролировать надо то, что ты можешь контролировать, — просто себя. Третье условие — мыслить вариантами, а не искать один правильный ответ. Нет никакого призвания, закодированного где-то в нас, нам могут подойти многие варианты. Тем, кто приходит ко мне, чтобы найти одно-единственное призвание, я сразу говорю: «Давайте искать хотя бы пять». Тогда человек перестаёт бояться, что он один-единственный истинный ответ не найдёт. Их много, они все истинные, всё круто. Последний навык — это спокойно жить в неопределённости. Мы не знаем, что будет через год, что будет через пять лет. Но есть люди, которые находят точку опоры внутри себя или в своей теме, или в какой-то идее. И тогда, что бы ни происходило, всё будет хорошо.

Когда мы выбираем свою профессию, мы выбираем не удовольствие, а ту проблему, которую будем решать.

Лена, а если карьерный кризис случился у близкого человека, как его лучше поддерживать?

Самая плохая стратегия — критиковать и давать советы. Расскажу об интересном эксперименте Роберта Розенталя и Леноры Якобсон 1968 года. В начальной школе провели тест на IQ, а затем сообщили учителям, что в их классе есть дети, у которых должен произойти скачок интеллектуального развития. При этом информация, озвученная педагогам, не соответствовала реальным результатам теста на IQ. Исследователи хотели выяснить, скажется ли особое отношение преподавателей к детям на их успеваемости. В результате повторного теста в конце года выяснилось, что у этих учеников по сравнению с остальными в среднем действительно повысились интеллектуальные способности. Учёные доказали, что более дружелюбное, воодушевляющее отношение со стороны учителей и высокие ожидания улучшили мотивацию, поведение и результаты школьников. Это назвали эффектом Пигмалиона, которому по легенде силой веры удалось оживить каменную скульптуру женщины.

То же самое и здесь. Когда наш близкий человек находится в сложной ситуации, должен сделать важный выбор, выдать новую идею или же он сомневается в себе, можно не говорить ему ни слова, но надо просто повторять про себя: «У тебя всё получится, ты потрясающий, ты гениальный, я знаю это». Это может поднять человека на такую высоту! Есть много примеров того, как люди таким образом сумели помочь другим достичь невероятных результатов. Я рекомендую просто верить, слепо верить. И это самое лучшее.