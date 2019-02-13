Как спастись от маньяка

Многие до сих пор убеждены, что женщина, пережившая насилие, сама виновата: не так оделась, не так накрасилась, не так посмотрела, не так ответила. На самом деле маньяки выбирают своих жертв по причинам, известным только им самим, и ни один человек в мире не застрахован от нападения.

Вычислить маньяка заранее также невозможно, достаточно вспомнить Андрея Чикатило или Теда Банди — обаятельные, опрятные, легко идущие на контакт и располагающие к себе. Разве может кто-то заподозрить в преступных наклонностях примерного семьянина и педагога? Именно поэтому стоит быть вдвойне осторожной.

Чаще всего женщинам рекомендуют не ходить в одиночку по пустынным улицам, не заходить в лифт с неизвестными мужчинами и не разговаривать с незнакомцами. Тем не менее в жизни следовать таким правилам довольно сложно: не всегда получается возвращаться домой вовремя, маршрут часто хочется сократить, и еще неизвестно, где безопаснее идти — через безлюдный пустырь или вдоль оживленной дороги.

Что советуют эксперты

Если вы почувствовали на себе чужой взгляд и вам стало не по себе, не отводите глаза, смотрите прямо, спокойно и уверенно. Велика вероятность, что это испугает и остановит маньяка. Сотрудники органов правопорядка в своих воспоминаниях делятся случаями, когда это пугало и останавливало маньяков. Они меняли планы и сворачивали свою охоту. Не вступайте разговоры, не пытайтесь "заболтать". Если есть возможность, бегите так быстро, как только сможете. Если убежать не удалось и вас схватили, не стоит умолять о помощи и плакать. Сделайте что-то неожиданное — начните петь или хохотать. Здесь вам понадобится собрать всю волю в кулак. Попробуйте вызвать физическое отвращение к себе. Стесняться уже поздно, а вот рвота (если умеете вызывать ее у себя самостоятельно) или мочеиспускание могут спасти жизнь. Известна история, когда женщина избежала изнасилования благодаря приступу диареи. Съела что-то несвежее в обед, а вечером это спасло ей жизнь. Если вы обычно поздно возвращаетесь домой, а ваш путь пролегает через безлюдные места, носите с собой газовый или перцовый баллончик. Только научитесь им заранее пользоваться. Также не стоит держать его в сумочке, лучше в кармане или сразу в руке. Если подозрительный человек зашел с вами в подъезд, не поднимайтесь с ним на лифте, идите по лестнице. Если он начнет угрожать, кричите "Пожар!", слова "Грабят!", "Убивают!", "Насилуют!" соседи могут проигнорировать, испугавшись за свою жизнь.

Если вы стали жертвой насилия, не молчите. Обязательно пишите заявление в полицию, часто маньяки годами скрываются от правосудия только потому, что об их преступлениях ничего не известно.