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Тест: какой у вас уровень эмоционального интеллекта? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Психологи выяснили, что залог успешности связан не только с нашими умственными способностями, но и с эмоциональным интеллектом (EQ). Он помогает лучше разбираться с собственными чувствами и эмоциями, понимать свои желания, а также различать потребности других. Кроме того, если уровень эмоционального интеллекта достаточно высокий, нам становится проще мотивировать себя, достигать целей и радоваться собственным достижениям.
Кстати, в отличие от IQ, который не меняется, к счастью, EQ можно развивать в течение всей жизни и делать это самостоятельно.
С помощью этого теста предлагаем вам проверить, какой у вас уровень эмоционального интеллекта.
Психология , Тесты
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