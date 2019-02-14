Тест: какой у вас уровень эмоционального интеллекта?

Психологи выяснили, что залог успешности связан не только с нашими умственными способностями, но и с эмоциональным интеллектом (EQ). Он помогает лучше разбираться с собственными чувствами и эмоциями, понимать свои желания, а также различать потребности других. Кроме того, если уровень эмоционального интеллекта достаточно высокий, нам становится проще мотивировать себя, достигать целей и радоваться собственным достижениям.

Кстати, в отличие от IQ, который не меняется, к счастью, EQ можно развивать в течение всей жизни и делать это самостоятельно.

С помощью этого теста предлагаем вам проверить, какой у вас уровень эмоционального интеллекта.