«Закрой рот, богиня с тобой разговаривает!»

Слово «хабалка» часто фигурирует в скандалах между незнакомыми женщинами в общественных местах, когда одна рассерженная дама называет другую «хабалкой». Что значит это слово на самом деле и по каким признакам можно безошибочно определить, что перед вами настоящая хабалка?

Хабалка — это грубая, наглая, вульгарная женщина. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой дает слову такое определение: «Наглая, бесстыжая женщина. Употребляется как порицающее или бранное слово».

Между тем, если поискать значение слова «хабалка» в словаре Даля, можно найти глаголы «хабалить» и «хабальничать», что значит ругаться, буянить, озорничать и нахальничать. Также в словаре Даля есть слово «хабалда» — наглая, бесстыдная женщина.

Получается, не каждую даму, которая перешла вам дорогу, можно назвать хабалкой. Например, если в очереди на кассе супермаркета возник конфликт с покупательницей, которая при этом не грубит — назвать ее хабалкой нельзя.

Чтобы при случае не возникало путаницы, разберемся с основными поведенческими признаками хабалки.

Что любит хабалка? Ответ: местоимение «ты»

Нет ничего страшнее и противоестественнее для хабалки, чем обращаться к незнакомым людям на «вы». Исключением являются лишь почтенные старцы. Ко всем тем, кто не достиг условных 80 лет, настоящие хабалки будут обращаться исключительно на «ты». Любые попытки призвать хабалку к благоразумию и элементарной вежливости будут либо игнорироваться, либо жестко пресекаться в самой агрессивной форме.

Кадр из сериала "Отель Элеон"

Особых высот в «тыканье» достигают хабалки, работающие в бюджетных учреждениях. Сюда же относятся те, кому посчастливилось занимать мелкие чиновничьи посты, либо места, сопряженные с «синдромом вахтера» (дежурные, консьержи).

Привычка «тыкать» свойственна не только возрастным дамам с синдромом хабалки, но и достаточно юным особам. Примером может послужить «богиня» из московского метро, устроившая перепалку в вагоне на подъезде к станции Новокосино.

Суть скандала была в следующем. Молодая девушка с кучей пакетов из дорогущих магазинов и боевым макияжем повздорила c женщиной в возрасте. В то время как старшая дама вела себя спокойно и подчеркнуто вежливо, молодая пассажирка показала высший пилотаж по части хабалистости.

«А у тебя глаза близко посажены! Закрой свой рот! Богиня с тобой разговаривает!», — кричала девушка на весь вагон.

Хабалка обожает переходить на личности

Конструктивная критика и диалог — вещи несовместимые с сущностью настоящей хабалки. Чего не скажешь о молниеносном переходе на личности с оскорблениями. Например, если вступить в спор с хабалкой на кассе в магазине из-за места в очереди, можно тут же узнать о себе и ближайших родственниках много нового. Хабалка в красках пройдется по оппоненту, его маме, папе и, возможно, будущих детях.

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Яркий пример с Youtube — общение посетительницы аптеки с фармацевтом, который отказался ее обслуживать, так как она привела в аптеку собаку и не захотела соблюдать правила, запрещающие присутствие в помещении животных. Фармацевт сообщил, что не сможет обслужить клиентку, пока она не выведет животное на улицу, после чего дама пустилась в оскорбления.

«Животное — это ты. Ты на него очень похож. Грязное, вонючее животное!».

«Моя собака стоит дороже тебя!».

Настоящая хабалка всегда стоит на своем до конца

Чего хабалке точно не занимать у более адекватных людей — так это упертости. Хабалка будет твердо стоять на своем, даже если она не права, это подтверждает закон, многочисленные окружающие, да и сама она это понимает.

Особенно ярко этот признак выражен у хабалок, являющихся по совместительству яжматерями. Пример — частые в последнее время скандалы в скейтпарках, инициаторами которых становятся именно женщины с задатками хабалок.

Схема проста. Молодые мамы, они же яжматери, приводят на площадку скейтпарка маленьких детей, которым тут явно не место, и вступают в ожесточенный бой с подростками за право мешать им кататься.

В некоторых случаях хабалки настолько увлекаются войной с чужими детьми, что дело доходит до рукоприкладства и воровства велосипедов и самокатов.

Любое действие хабалки — в виде одолжения

Многие ошибочно считают, что хабалка — это обязательно тучная, неухоженная женщина базарного вида. Однако практика показывает, что хабалка может притаиться в любой даме — даже утонченной и привлекательной внешне.

При этом в любом случае такую особу будет отличать яркая черта в общении — если ее о чем-то просят незнакомые или малознакомые люди, хабалка непременно будет изображать отвращение и всем своим видом показывать, что делает большое одолжение. Это произойдет даже в том случае, если просьба связана с прямыми должностными обязанностями хабалки.

Жизненное кредо: «Сейчас я разберусь»

Любая конфликтная ситуация — даже самая пустяковая вроде недоразумения с подачей такси к нужному подъезду — становится для хабалки поводом размять голосовые связки. Решать вопросы мирным путем, не повышая голос — неподъемная задача для такой женщины.

Кадр из фильма "Попса"

Типичная ситуация: семья вызвала такси, а водитель перепутал номер дома, подъехал к соседнему и утверждает, что находится в нужном месте. Вместо того чтобы спокойно объяснить таксисту, что он ошибается, и убедить его проверить адрес, истинная хабалка примется истерить в телефонную трубку. А когда водитель наконец подъедет к нужному подъеду, начнет поносить его лично, не стесняясь ни случайных прохожих, ни собственных родственников.

Главная задача: «Чтобы люди видели и слышали»

Если обычный человек с маломальским воспитанием старается не выносить сор из избы, хабалки поступают иначе. Если им случается вдруг рассориться с родственником на улице, процесс выяснения отношений будет максимально громким, чтобы окружающие точно поняли, кто и кого ругает.

Также хабалкам свойственно нарочито громко обсуждать кого-либо, если уязвить человека хочется не напрямую, а якобы случайно в ходе разговора с другим, но так, чтобы «враг» услышал.

Хабалка, притаившаяся в женщине, может стать неприятным открытием для мужчины, который решит связать себя с ней отношениями. И это понятно — союз с настоящей хабалкой, скорее всего, обернется сплошной нервотрепкой.