Почему все женщины не могут жить без «печальки»

Женщина не проживет и месяц без какой нибудь драмы. Даже если напрочь будет отсутствовать повод проклинать судьбу, она обязательно придумает себе «печальку». Редакция WMJ.ru выяснила, почему нам так нравится балансировать на грани между надеждой и разочарованием.

В каждой из нас хоть раз в жизни просыпается drama queen, которая прощается с друзьями ее никчемных дней, выпивает яд (просроченный йогурт тоже пойдет), звонит пьяная бывшему, возвращается к нему, чтобы через неделю уйти в ночь в одной сорочке… И это нормально, таким образом наша психика прорабатывает какие-то застарелые эмоции, которые требуют, чтобы им дали ход, или просто избавляет нас от стресса. Хуже всего, когда такой lifestyle становится нормой жизни. Эксперт — сексолог популярной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ» Марина Картун рассказала, почему привычка страдать плотно входит в нашу жизнь.

Ты подсела на эмоции

Эмоциоголизм похож на алкозависимость. Ты постоянно ищешь ситуации, в которых тебя начинает раскачивать на «эмоциональных качелях». Например, влюбляешься в бабника и подонка, который то приголубит, то укатит в ночь кутить. Ну или начинаешь раскачивать эмоционально стабильного партнера, чтобы отреагировал на твои провокации нужным образом. Попробуй заменить эти эмоции на более безопасные. Например, дай своему мужчине в руки пульт от WeVibe, который будет находиться в тебе, и идите в кино или в магазин. Этот адреналин пойдет на пользу вашим отношениям.

Ты — жертва

В психологии есть такое понятие, как треугольник Карпмана, то есть модель деструктивных отношений «жертва — преследователь — защитник». В нее попадают практически все люди, потому что у всех нас есть определенные психологические проблемы. Типаж жертвы попадает в этот треугольник, чтобы страдать. Это единственная доступная для нее форма жизни, которую она получила благодаря каким-то травмирующим событиям. Жертва получает неосознаваемую вторичную выгоду от этих страданий — разрешение на жалость к себе или разрешение не брать на себя ответственность за свою жизнь, причины бывают разные. Оглянись, если возле тебя постоянно присутствует тот, кто тебя угнетает и кто защищает, нужно быстрее бежать к психотерапевту, чтобы не прожить всю жизнь, рыдая в подушку из-за несправедливости мира.

Ты себя не любишь

Ты сама не признаешь свою ценность, поэтому выбираешь людей, которые подтвердят тебе, что ты никчемная. Очень часто такое представление о себе мы получаем из детства, когда родители или учителя считают нас неуспешными без каких-либо достижений. Пятерку получила — молодец, не получила — бездарность. Поэтому, когда появляется мужчина, который готов подтвердить твое мнение о себе и чью любовь надо заслуживать, ты с радостью окунаешься в это ощущение. Оно ведь привычное и знакомое.

Тебе скучно

Тут все понятно. Когда нечем заняться, даже истерика на пустом месте превращается в развлекательный аттракцион. Только после эмоциональных американских горок все опять плохо, да и отношения с партнером грозят развалиться, как карточный домик. В этом случае полезно найти себе источник применения энергии, неважно, что это будет — новое хобби, работа или идеальное исполнение глубокого горлового минета. Вообще, в любой непонятной ситуации иди на тренинг по оральному сексу, резиновому Николаю больно не будет. А уж как приятно будет удивлен партнер, когда вместо обычного выноса мозга он лишится ума другим способом.

Ты гонишься за идеалом

Когда в голове имеются четкая модель, «как должно быть», и мифический идеал отношений. И пока мужчина живет своей жизнью, его женщина страдает из-за каждого неверно сказанного, по ее мнению, слова. Тебе надо выбраться из своей скорлупы и выдуманного мира с пони, радугами и идеальными принцами и принять тот факт, что все люди ошибаются. Проработать со специалистом неверные установки, засевшие в голове мифы и начать жить своей жизнью.

Текст: Ольга Бехтольт