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Психолог дал совет одиноким людям, как пережить День влюбленных 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Психолог-консультант психологического центра на Волхонке Илья Шабшин дал ряд рекомендаций, как без ущерба для своей психики и настроения пережить День влюбленных (День святого Валентина) тем, кто пока не нашел свою вторую половинку.
Эксперт предложил трансформировать 14 февраля в день любви к самому себе — поблагодарить себя за какие-либо успехи или положительные качества, преподнести себе подарок, устроить себе интересный вечер, сходить куда-нибудь.
Поскольку в День влюбленных все вокруг твердят об отношениях, особенно остро ощущается одиночество — не следует ждать, когда кто-то утешит и поднимет настроение, необходимо приложить собственные усилия, отмечает специалист.
Если осознать, что жизнь — индивидуальный, неповторимый и уникальный путь, то общественные стереотипы (в том числе о любви и отношениях) не будут иметь большого влияния, приводит мнение Ильи Шабшина РИА Новости.
Независимо от того, есть вторая половинка или пока нет, прекрасным времяпрепровождением 14 февраля станет просмотр фильма. «ВМ» составила целую подборку прекрасных кинокартин для Дня святого Валентина.
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Женский форум
Психология , Илья Шабшин , РИА Новости
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