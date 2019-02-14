Почему жене полезно спать отдельно от мужа

Если заглянуть в исторические документы, то у многих народов дом традиционно делился на мужскую и женскую половины. Для интимных отношений муж либо приглашал жену к себе, как в Древнем Египте, либо сам шел к ней в спальню, как у древних греков и римлян, или средневековой европейской знати.

Сегодня во многих состоятельных семьях раздельные спальни для супругов — это обыденное явление. Немало и тех, кто даже в особняке не представляет себе, как муж и жена могут спать в разных комнатах. Но ведь, поженившись, молодые и часа друг без друга прожить не могут. Медовый месяц у некоторых затягивается на годы. Когда и по какой причине наступает момент, после которого супруги решают спать раздельно?

«Двое в постели. Социальная система пар, которые спят в одной кровати» — эта книга написана исследователем, психологом Полом Розенблаттом. В ней он пытается найти ответ на вопрос, почему супруги решают спать отдельно. По мнению автора, таких причин может быть множество. Одна из них храп, который не просто не дает спать второй половине, но, вызывая раздражение, может стать причиной гипертонии и атеросклероза.

Британские ученые установили, что храп снижает сексуальное влечение в каждой четвертой паре. А американские исследователи пришли к заключению, что спящая рядом с мужем жена оказывает отрицательное воздействие на его мозг. Тем не менее, по данным Американского национального фонда сна, более 60 процентов американцев предпочитают спать вдвоем. Опросы в России показали, что данный показатель здесь составляет примерно 50 процентов. 40 процентов россиян отдают предпочтение раздельному сну, а 10 процентов не определились точно, как им удобнее.

Российские психологи уверены, что количество желающих спать раздельно было бы больше, если бы позволяли квадратные метры жилья. На решение спать раздельно могут повлиять многие факторы, например, температура в комнате — кто-то любит, чтобы через открытую оконную фрамугу снег задувало, а кто-то предпочитает, чтобы в комнате было очень тепло. Тучность одного из супругов, а иногда и обоих тоже не лучший союзник для спокойного сна — очень толстому человеку всегда нужно больше места, воздуха, простора.

Беспокойный сон мужа или жены не способствует полноценному отдыху другой половины — не очень приятно, когда несколько раз за ночь на тебя закидывают ноги, толкают в бок локтем или задевают ладонью по лицу. Разговор во сне — тоже характерен для беспокойных людей (мужчины, прошедшие горячие точки, многие годы в своих сновидениях «отправляются в атаку», призывают идти в бой, «спасают» раненых — и все это с криками вслух). Наконец, поздняя беременность супруги никак не способствуют совместному полноценному отдыху. И муж боится ее задеть ненароком, и она сама спит очень чутко, с трудом переворачивается, часто встает.

Психолог Анетта Орлова не видит ничего плохого в том, что супруги спят вместе. Но это никак не может свидетельствовать о прочных супружеских связях, а тем более, большой любви.

Последнюю Анетта, опуская романтику, характеризует, как определенного вида реакцию друг на друга, в которой задействованы конкретные рецепторы. Если супруги много лет спят в одной постели, то реакция, по мнению психолога, притупляется. Орлова считает, что иногда просто необходимо разойтись по разным спальням, чтобы разбудить прежнюю страсть. Один из ведущих сексопатологов Санкт-Петербурга Борис Алексеев уверен, что некоторых супругов вообще невозможно представить не в одной кровати, такие даже не уснут поодиночке. Тепло, запах, дыхание родного человека стали неотъемлемым атрибутом сна. Для таких пар даже храп второй половины — это что-то вроде серенады под окном. Но те, кто решаются на сон в разных комнатах, наверняка имеют серьезные причины.

Одну из них сексолог Борис Алексеев видит в отсутствии у мужчин потенции, вызванной скукой. У таких происходит привыкание к телу женщины, они не способны испытывать ни новизну чувств, ни радость плотских утех. Как уверяет сексолог, это является одной из основных причин разводов 40-летних мужчин. Но этого можно избежать, если попробовать разойтись по разным спальням. Иногда достаточно мужчине провести несколько ночей одному, чтобы он вновь «пошел завоевывать» свою благоверную.

Если мужчина спит (имеется ввиду засыпает и спит) с женщиной, его характер меняется не в лучшую сторону — считает врач–психотерапевт Александр Одинцов . В характере мужчины начинают проскальзывать женские нотки: он становится значительно мягче, начинает чаще обращать внимание на собственную внешность. Психотерапевт Одинцов считает, что именно так появляются метросексуалы.

Психолог Катерина Бойченко обращает внимание на извечное стремление мужчин держать дистанцию. По мнению специалиста, таким образом сильная половина человечества и право на независимость отстаивает, и привыкания к женщине не допускает. Катерина Бойко считает это правильной позицией, которую женщины должны использовать в своих интересах. Она советует женщинам оставаться НЛО — неопознанным любимым объектом. Сон в разных спальнях для этого идеально подходит. По крайней мере, муж не будет видеть супругу заспанной, лохматой, со следами маски на помятом после сна лице.

Долгое время совместный и раздельный сон супругов изучал Нил Стэнли — ученый Университета графства Суррей (Великобритания). Он приводил доводы как за совместный сон, так и за раздельный. К примеру, плюсами совместного сна он назвал избежание риска возможного охлаждения супругов, если они не будут спать вместе; у пожилых — это страховка на случай, если кому-то станет плохо; наконец, совместная постель — это видимый признак хороших взаимоотношений между супругами. И все. Зато плюсов раздельного сна у Нила Стэнли набралось целых восемь. В их числе — исчезновение поводов для ссор из-за того, что любимая собака или кошка одного непременно занимает место на кровати, что кто-то постоянно перетягивает одеяло на себя, смотрит долго телевизор, опять же храпит и так далее. Из этого ученый сделал вывод, что у раздельного сна положительных сторон намного больше.

На самом деле психологи уверены: спать вместе или раздельно — это решение только за супругами. Невозможно учесть все нюансы, привычки, свойства характера, распорядок жизни, чтобы раздавать всем одни и те же советы. Спите так, как вам удобнее — не случайно же эту сферу называют интимной, то есть, глубоко личной.