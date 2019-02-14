Вещи, которые никогда не делают по-настоящему мудрые люди

Даже во взрослом возрасте совершается уйма ошибок во взаимоотношениях, работе и планировании жизни. Их можно преуменьшить — все зависит от приобретаемой мудростью в течение всех своих лет.

Чем отличаются мудрые люди и чего они делать не станут?

Скандалы

Мудрых людей сложно вывести из себя, ведь они знают, что сохранение нервов — самое ценное в любых отношениях. Они держат себя в руках и не дают негативным эмоциям захватить себя.

Заложник чувств

Смышленые люди никогда ничего не забывают. Например, прощать человека — не значит давать ему бесконечное количество шансов. Они предпримут все меры, чтобы не спотыкаться о грабли, как в прошлый раз.

Неудачи

Зацикливаться на проблемах — отметать шансы на успех. Ошибиться может каждый, но исправить ошибки и продолжить стремиться к цели после неудачи — удел именно мудрых людей.

Совершенство

Погоня за идеальном — дело довольно неблагодарное. Люди, познавшие жизнь, понимают, что во всем есть как объективные плюсы, так и объективные минусы. Поэтому мудрые ставят целью делать что-либо для себя и быть самим собою в принятии решений.

Зависть

Умные люди борются за свое счастье, а не следят за чужим. Им важно быть успешными для самих себя, потому не тратят время на лишние негативные эмоции.