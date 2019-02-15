Что такое синдром Тетриса

Синдром Тетриса мало связан с игрой "Тетрис". Психологи описывают его как состояние, которое возникает после упорной работы над чем-либо.

Многим знакома ситуация, когда после решения важной проблемы, во сне начинает происходить все тоже самое или образы из дневного занятия плавно переходят во сны.

Считается, что компьютерные игры отлично отображают синдром "Тетриса". Впервые этот эффект получил свое названия после того, как люди, игравшие в "Тетрис", увидели тоже самое во сне. Наяву они слишком усердно думали, как расположить блоки таким образом, чтобы они компактно уместились на экране консоли.

Тоже самое произошло с людьми, которые увлекались сборкой кубика Рубика. Погрузившись в сон, они все еще думали, как сделать так, чтобы все стороны кубика стали одинакового цвета.

Самый яркий пример в истории — это Периодическая система химических элементов. Всем известно, что Менделеев во время бодрствования долго думал над изобретением таблицы, где будут упорядочены все химические элементы. В конечном итоге она ему приснилась.

Нужно добавить, что люди, несколько суток ехавшие на поезде, могут воспринимать любой шум как стук колес. Это тоже синдром Тетриса.