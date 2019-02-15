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Как защититься от эмоционального выгорания 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Термин «Выгорание» ввел американский психиатр Герберт Фрейденберг еще в 1974 году. Выгоревшего человека он сравнивал со сгоревшим домом — снаружи здание может выглядеть целым, но внутри — полное опустошение.
Исследователи Калифорнийского университета в Беркли выявили основные причины эмоционального выгорания: высокая загруженность, отношения в коллективе, контроль.
Оказалось, что при эмоциональном выгорании истончается отдел мозга, отвечающий за когнитивную деятельность. Но помимо этого, исследователи нашли связь с коронарной недостаточностью при выгорании.
Эмоциональное выгорание проявляется несколькими признаками: к концу недели чувствуется истощение и все выходные проходят в кровати; постоянно хочется вредной еды, чтобы восполнить энергию; сложно проснуться; сложно продержаться без кофе хотя бы день.
Что делать для поддержания психологического здоровья?
  • Разрешать себе ничего не делать.
  • Проводить больше времени с близкими людьми.
  • Читать книги о саморазвитии или слушать аудиокниги.
  • Медитировать, практиковать глубокое дыхание.
  • Играть с животными.
  • Больше двигаться: спорт, прогулки, ходить пешком.
Проверено, что такая забота о себе помогает не выгореть при стрессовой работе. Обязательно должен присутствовать противовес, который и будет держать эмоциональный баланс. Если же есть привычка пренебрегать собственными интересами ради чего-то другого, организму приносится больше вреда, чем пользы.
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