Как защититься от эмоционального выгорания

Термин «Выгорание» ввел американский психиатр Герберт Фрейденберг еще в 1974 году. Выгоревшего человека он сравнивал со сгоревшим домом — снаружи здание может выглядеть целым, но внутри — полное опустошение.

Исследователи Калифорнийского университета в Беркли выявили основные причины эмоционального выгорания: высокая загруженность, отношения в коллективе, контроль.

Оказалось, что при эмоциональном выгорании истончается отдел мозга, отвечающий за когнитивную деятельность. Но помимо этого, исследователи нашли связь с коронарной недостаточностью при выгорании.

Эмоциональное выгорание проявляется несколькими признаками: к концу недели чувствуется истощение и все выходные проходят в кровати; постоянно хочется вредной еды, чтобы восполнить энергию; сложно проснуться; сложно продержаться без кофе хотя бы день.

Разрешать себе ничего не делать.

Проводить больше времени с близкими людьми.

Читать книги о саморазвитии или слушать аудиокниги.

Медитировать, практиковать глубокое дыхание.

Играть с животными.

Больше двигаться: спорт, прогулки, ходить пешком. Что делать для поддержания психологического здоровья?

Проверено, что такая забота о себе помогает не выгореть при стрессовой работе. Обязательно должен присутствовать противовес, который и будет держать эмоциональный баланс. Если же есть привычка пренебрегать собственными интересами ради чего-то другого, организму приносится больше вреда, чем пользы.