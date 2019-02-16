«Они сказали, что я позорю себя и семью»

На прошлой неделе «Лента.ру» рассказывала о том, как иранки умудряются закатывать шумные андеграунд-вечеринки под носом у рахбара и исламской полиции нравов. Иран представляют довольно скромной и богобоязненной страной, где запрещены алкоголь и сигареты. Считается, что хранительницы домашнего очага здесь только молятся и постятся. На деле все абсолютно иначе.

Похожая ситуация и в Саудовской Аравии. Жизнь 15 миллионов женщин в королевстве подчинена массе запретов, поэтому им приходится идти на уловки и ухищрения, чтобы урвать кусочек свободы в самой закрытой стране мусульманского мира. «Лента.ру» изучила некоторые женские хитрости и представляет свои результаты исследования.

Во власти опекуна

«Каждый раз, собираясь в путешествие, я, взрослая 42-летняя женщина, обязана спрашивать разрешение у сына-подростка!» — написала врач из Эр-Рияда письмо в редакцию газеты The New York Times . Американское издание обратилось к жительницам королевства с просьбой рассказать свои истории. Самые душещипательные сообщения были опубликованы.

«Однажды моя сестра пошла в книжный, не спросив у мужа разрешения, и тогда когда она вернулась домой, он ее избил», — поведала 28-летняя женщина. Похожая история у ее сверстницы Малак: «Мой так называемый опекун запрещает мне встречаться с подругами и одной ходить в торговый центр за покупками. Меня будто изолировали от всех радостей жизни».

Женщины в Саудовской Аравии (вне зависимости от возраста) обязаны получить разрешение мужа, отца, брата или сына, чтобы отправиться путешествовать, начать учиться, вступить в брак или же отправиться к врачу.

Недовольна и 50-летняя Абир Абдул Хамид: «Я одна из счастливиц, у которых прекрасный отец и замечательные братья, они не пытаются повлиять на мой выбор и во всем меня поддерживают. Хотя все время злюсь, когда я отправляюсь в путешествие и на паспортном контроле у меня спрашивают разрешение на поездку. Вообще-то неправильно, что его требуют у женщины среднего возраста, а ребятам-подросткам таких вопросов даже не задают».

«То, что нас повсюду обязаны сопровождать мужчины, превращает мою жизнь в ад! Мы, девушки, хотим тусить с друзьями, гулять, обедать где-нибудь в кафе, не выпрашивая на это никаких разрешений!» — злится 21-летняя девушка под ником Juju.

Вечеринки

Неудивительно, что молодые девушки, желая избавиться от родительского гнета, сбегают из дома и отправляются на так называемые «смешанные вечеринки», где вместе с ними веселятся молодые люди. Иногда кто-то из них снимает эти тусовки на видео и опрометчиво выкладывает в YouTube.

На одном из роликов девушки и молодые люди пьют алкоголь и вместе танцуют под арабскую музыку на террасе одного из высотных зданий в Джидде. Это видео посмотрели не только тысячи молодых тусовщиков, но и полицейские. Они быстро вычислили организатора вечеринки, а потом вышли на ее участников.

Приговор в таком случае обычно крайне суров: 300 ударов плетьми и год тюремного заключения. Чтобы избежать подобного наказания, многие отправляются в соседние государства, где царят более либеральные нравы. Обычно для этого выбирают Манаму, Шарм-эль-Шейх или Дубай. Там можно получить то, что запрещено на родине.

Учитывая, что выходные в стране — пятница и суббота, в четверг вечером на границе Саудовской Аравии и Бахрейна вырастают километровые пробки. Все устремляются на остров, где разрешены алкоголь, бары и клубы, где женщины сразу срывают хибджабы и абайи, облачаясь в облегающие короткие платья с глубоким вырезом и высокие каблуки. Те, кто хочет пощеголять в бикини, отправляются на Мальдивские острова, до которых из Саудовской Аравии рукой подать.

Перемен мы ждем, перемен!

С одной стороны, положение женщин в ближневосточном королевстве может показаться невыносимым. С другой — нельзя отрицать, что перемены уже происходят в обществе. Девушкам разрешили вести себя более раскрепощенно, заниматься в бойцовских клубах, водить машины и ходить на стадионы.

Женщины получили возможность больше работать — в стране появляются все новые должности, которые они могут занимать. Однако самым большим своим достижением они считают право сесть за руль автомобиля.

Многие женщины активно боролись за это. Летом 2017 года вышла в свет книга одной из самых ярких активисток Маналь Аль-Шариф под названием «Отважиться на вождение: Молодая саудовская женщина, бросившая вызов королевству мужчин». Буквально накануне выхода книги автор на девять дней загремела в тюрьму. Маналь не просто села за руль, но и сняла это на видео и выложила в YouTube. Многие последовали ее примеру.

Lenta.ru

До лета 2018 года, когда саудовским женщинам разрешили водить машины, они обычно ездили в Объединенные Арабские Эмираты, где спокойно садились за руль. Однако даже после снятия запрета поездки в ОАЭ не прекратились — теперь в соседнем государстве любительницы быстрой езды устраивают покатушки. Порой стрелка на спидометре переваливает за 200 километров в час — утонченные дамы в роскошных обтягивающих нарядах, на высоких каблуках и в дорогих солнечных очках рассекают по трассам в пустыне на элитных спорткарах.

Весной 2018 года спустя 35 лет запретов в королевстве открылся первый кинотеатр. До этого девушки устраивали вечеринки с подругами и смотрели любимые фильмы дома. «Будучи подростком, я буквально до дыр затерла "Титаник". Конечно, там есть интимная сцена между главными героями, которые на тот момент не состояли в браке, но это нормально. Такова уж их культура», — рассказывает в телефонном разговоре с «Лентой.ру» девушка по имени Нуф.

Еще одним проявлением свободы в стране стало женское курение — за последние несколько лет число дымящих дам выросло на 200 процентов. Многие курят обычные сигареты и кальян, однако есть и те, кто предпочитает электронные.

В средней школе курят около 65 процентов девочек. Только по официальным данным, в стране дымят свыше 600 тысяч женщин. Пагубные привычки порой приводят к распаду семьи. В прошлом году западные СМИ облетела история, произошедшая в саудовском городе Джизан. Новоиспеченный муж подал на развод всего через три месяца после свадьбы из-за того, что нашел в сумке жены сигареты. Несмотря на заверения супруги, что пачка не ее, а также попытки обеих семей примирить пару, мужчина был непреклонен.

Прислуга и другие блага

Алкоголь в Саудовской Аравии открыто не продается. Многие гонят его сами. Местные жители хвастаются, что научились делать вино и пиво, по качеству не уступающие напиткам известных производителей. Некоторые действуют через посольства, где знакомые дипломаты могут выручить бутылкой-другой. Настоящий алкоголь достать все-таки можно, но он стоит баснословных денег — до тысячи долларов за бутылку водки.

Саудовские семьи обычно хорошо обеспечены. В каждом доме есть прислуга, хотя местные жители считают это не роскошью, а необходимостью. До того как женщинам разрешили водить машину, в каждой семье должен был быть водитель и служанка, которая следит за домом и детьми.

В то время как вечеринки и тусовки под запретом, одним из главных развлечений для женщин на родине стали шопинг и походы в рестораны. Впрочем, и здесь все не так просто. Несмотря на некоторые послабления, разделение зон в ресторанах и на концертах — отдельно для мужчин и женщин — остается неизменным.

Красота требует жертв

Одной из отличительных черт женщин Саудовской Аравии стало то, что они не разговаривают громко и никуда не торопятся. Помимо воспитания детей и посиделок с подругами, они проводят много времени в торговых центрах и салонах красоты. Саудитки привыкли тщательно следить за собой. Нередки случаи, когда муж, женившись по совету родителей и не видя до свадьбы невесту, разводился с ней на следующий день, поскольку она «была не слишком красива». В местной прессе можно встретить и такие заголовки: «Саудовец впервые увидел жену без макияжа и подал на развод».

Обычно по городу женщины ходят в абайях черного цвета, расшитых бисером или стразами. По отделке платья можно легко определить уровень достатка в семье. За черными просторными одеяниями чаще всего скрывается самая обычная европейская одежда: джинсы, шорты, короткие платья и мини-юбки. Саудовские женщины любят одеваться модно и стильно. Как и их западные сверстницы, они хвастаются обновками, однако делают это лишь в кругу родных и близких. Очевидцы рассказывают, что в последнее время ситуация изменилась: женщины все чаще выбирают цветные абайи вместо черных.

«Мне нравится следовать моде, я так устала все время носить эти черные длинные одежды, мне больше идут светлые цвета. Два года назад я проснулась и решила пойти в торговый центр в абайе серого цвета. Я почувствовала себя настолько свободной… Однако это продолжалось лишь до тех пор, пока меня не остановили два офицера религиозной полиции. Они резко отчитали меня за то, что я позорю себя и свою семью, и отправили домой», — рассказала «Ленте.ру» Кхаола. Однако с приходом к власти принца Мухаммеда бин Салмана ситуация изменилась: представители религиозной полиции исчезли с городских улиц. К слову, первые цветные абайи появились в Джидде — в отличие от Эр-Рияда, этот город считается менее консервативным.

В настоящее время женщины начали активную кампанию за то, чтобы освободиться от опеки мужчин. Ведь до сих пор женщина в Саудовской Аравии не может самостоятельно выйти замуж или подать на развод, получить образование, устроиться на работу или отправиться в путешествие. Даже для того чтобы сделать операцию, снять жилье или открыть банковский счет, ей необходимо разрешение мужчины-опекуна. Новые власти королевства обещают пересмотреть эти правила. Впрочем, насколько серьезными могут быть эти изменения, говорить пока рано.