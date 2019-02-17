Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Споры о том, существует ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной, ведутся давно. Одни уверены, что это невозможно, ведь физическое влечение ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов. Другие же убеждены, что такая дружба куда крепче однополой. И все же, возможна ли дружба между противоположными полами в реальном мире, а не в красивом кинофильме?

Многие философы уверенно заявляют, что женщина и мужчина не могут быть лишь друзьями и в какой-то момент сексуальное влечение одного из них перевесит на чаше весов дружеские чувства. Одной из самых ярких картин о дружбе между мужчиной и женщиной вот уже много лет является американский фильм «Когда Гарри встретил Салли». Но даже в этой потрясающей киноленте многолетняя дружба неминуемо перерастает в любовь. Выходит, что на самом деле мужчина и женщина не могут быть только приятелями?

Еще в начале прошлого века представить себе мужчину, который бы искренне дружил с женщиной, было просто невозможно. И в действительности это было бы очень странно, ведь они жили в совершенно разных мирах и лучше узнать противоположный пол можно было разве что в браке. Когда женщины отвоевали себе право на образование и работу, ситуация резко изменилась и с течением времени менялась все больше и больше. В итоге сегодня у нас больше нет необходимости спешить связать себя узами брака, а мужчины довольно часто становятся для женщин не только возлюбленными, но и хорошими друзьями.

Владимир и Анна дружат уже 30 лет.

Аня росла с двумя старшими братьями и привыкла общаться с противоположным полом. Она легко заводила новых друзей среди мальчишек, и когда она пошла в школу, конечно, подружилась сразу с соседом по парте. Вместе они прошли детство и юность, первые разочарования в любви и потерю близких. Но вместо того чтобы позволить сексуальному влечению уничтожить свои отношения, они пронесли их через много лет, сумев убедить даже супругов в том, что это лишь дружба и не более того.

Анна, 36 лет: «С мальчишками мне всегда было легче общаться, чем с девчонками. Они проще и не склонны к зависти и пересудам. Вова был моим одноклассником, и я никогда не видела в нем парня. Он всегда был просто моим другом. Лучшим другом, почти братом. Он поддерживал меня в сложные времена, утешал, когда я расставалась с любимыми мужчинами, и помогал сдавать экзамены в университете. Он даже сумел подружиться с моим мужем, и сейчас я порой ревную этих двоих друг к другу!»

Владимир, 37 лет: «Мы знакомы с детства. В школе сидели за одной партой. Она помогала мне буквально во всем! Она научила меня общаться с девочками, поддерживала все мои мечты и была рядом, когда в жизни случались неудачи. Она мой лучший друг. Конечно, жена долгое время ревновала меня к Ане, но потом привыкла и сейчас относится к ней, как к моей сестре…»

Друг — это тот человек, который знает о нас больше, чем кто-либо другой. Знает нас лучше, чем муж или жена. Ведь любимому мы не всегда готовы показать себя без прикрас, а вот от друга скрывать что-то просто глупо. Браки часто держатся на некой тайне, которая подогревает сексуальный интерес, в дружбе в ней просто нет смысла. Друзья противоположного пола нарочито подчеркивают, что они не испытывают влечения друг к другу, и их отношения похожи на связь брата с сестрой. Однако это вовсе не исключает некую игру. Своеобразный флирт, который никогда не зайдет дальше обмена шутливыми фразами.

Илья и Елена знакомы 10 лет

Много времени проводят вместе еще со студенчества. Но несмотря на частые совместные поездки в отпуск или вечерние прогулки, они никогда не переходили ту тонкую грань, что отделяет дружбу от любви. Впрочем, это вовсе не мешает им подтрунивать друг над другом и делать порой недвусмысленные намеки.

Елена, 30 лет: «Мне очень приятно, когда Илья видит перемены в моей внешности и делает комплимент. Он знает, когда я надеваю новое платье или даже каким лаком крашу ногти. За 10 лет он изучил меня вдоль и поперек! Кажется, что порой он просто читает мои мысли. Иногда мы друг друга дразним, что знаем все друг о друге кроме того, каковы мы в постели. Но при этом оба понимаем, что это лишь слова»

Илья, 29 лет: «Мы с Леной дружим много лет, и она очень красивая девушка. Но я никогда не испытывал желания затащить ее в постель. Зачем, ведь нам и так хорошо. Мы регулярно флиртуем и порой она меня откровенно поддразнивает, но я отлично понимаю, что это лишь игра»

Дружба, в отличие от любви, эпизодична. Друзей может быть много и всех их объединяют те или иные интересы. Друзья могут не видеть друг друга неделями, но при этом их отношения не изменятся. А вот любовь требует постоянного контакта между людьми. Бывает, конечно, и так, что дружба перерастает в любовь еще до сексуального контакта. Но зачастую это происходит под влиянием каких-то сильных эмоций. Это либо потеря кого-то близкого, развод или же личная трагедия… Детонатором может стать что угодно.

Вера и Петр дружили больше 17 лет

Они оба успели побывать в браке и развестись. Успели пройти немало испытаний, но всегда оставались верны своей дружбе. Однако после смерти родителей Петра Вера стала для него кем-то большим, чем просто другом.

Вера, 27 лет: «Это было неожиданно. Я помогала с похоронами. Он был просто уничтожен горем, его родители попали в страшную аварию… До этого он только развелся и вернулся в их дом. Мне кажется, что Петя чувствовал себя одним на всем белом свете и именно это одиночество толкнуло его ко мне. После поминок я тихонько села к нему на диван. Он молчал весь день. Когда он заплакал я обняла его за плечи, и он вдруг меня поцеловал. Дальше все произошло так быстро, что я даже не успела ничего понять. Нет, я, конечно, отдавала себе отчет в том, что делаю, но не могла остановиться. Наверное, именно так магниты притягиваются друг к другу, вопреки всему на свете»

Петр, 28 лет: «Я знаю Веру с пятого класса. Мы жили в соседних подъездах. Она потрясающая девчонка, которая умеет радоваться буквально всему. Она была моим другом, вытеснившим всех друзей-парней. С ней можно было и на футбол пойти, и девушек обсудить. Моя жена так и не смогла понять нашей дружбы, хотя Верин муж был не против таких отношений. Но в итоге, когда Вера от него ушла, моя жена просто не смогла совладать с ревностью. Может, именно ее ревность и подтолкнула меня в объятия подруги. Я не знаю. Знаю лишь, что после похорон родителей я задыхался и чувствовал, что падаю в пустоту. Вера была той прочной нитью, которая держала меня на плаву. Я счастлив, что теперь мы не только друзья, но и семья»

Под конец хотелось бы заметить, что умение дружить с противоположным полом дано не каждому. И в самом деле, часто такие отношения неминуемо приведут к влюбленности одного из друзей или же обоих сразу. Но это вовсе не исключает возможности дружбы между мужчиной и женщиной. Часто такая дружба рождается еще в детстве, когда мы далеки от мыслей о сексуальном влечении и готовы открыть себя другу, невзирая на его половую принадлежность. Впрочем, и в более зрелом возрасте такие отношения вполне могут возникнуть, но тогда их прочность будет зависеть лишь от желания людей сохранить дружбу, несмотря ни на что.