Что о человеке можно узнать по его бровям

На самом деле черты лица, и в том числе форма и густота бровей, способны многое рассказать о человеке. Ученые уверены в том, что по бровям можно судить не только о характере, но и о здоровье и судьбе их владельца.

Характер

Американское издание «Journal of Personality» опубликовало любопытное исследование, в результате которого ученые пришли к выводу, что по бровям можно распознать склонность человека к нарциссизму. В группе испытуемых ученые с помощью специальных тестов выявили тех, кто страдал самолюбованием. Оказалось, что большинство нарциссов имеют густые темные брови. Дальнейший ход эксперимента только подтвердил данную гипотезу. Фотографии людей из первой группы показали участникам другой, которые должны были распознать среди них нарциссов. По утверждению исследователей, многие при этом уделяли большое внимание верхней части лица, изображенного на фото. Большинство также указали, как на нарциссов, на обладателей густых и черных бровей. Причем, даже после обработки изображений и перемещении таких бровей на другие лица, участники эксперимента упорно говорили о том, что к самолюбованию склонны именно те, кто имеет густые брови.

Популярное издание «Cosmopolitan» опубликовало часть исследований известного физиогномиста Джин Хейнер, посвященную бровям. Хейнер утверждает, что круглые брови чаще всего принадлежат добрым, мягким и ранимым людям. Обладатели прямых бровей кажутся окружающим циничными и практичными. А брови с изломом выдают суперактивных, но немного поверхностных натур.

Здоровье

По бровям можно узнать и состоянии здоровья человека. По крайней мере в этом уверена Н. Ольшанская, автор работы под названием «Кисть и стопа: лечение по энергетическим точкам. Секреты красоты и здоровья. Су-джок». Так Ольшанская утверждает, что густые брови у мужчин чаще всего являются показателем отличного гормонального фона. А вот точно такие же брови на женском лице, напротив, свидетельствуют о недостаточности функции половых желез.

Слишком тонкие брови у представителей обоих полов могут говорить об анемии, в частности о дефиците железа. Брови, сросшиеся у переносицы, скорее всего, являются признаком нарушения мозгового кровообращения, наличия судорог и головных болей (или склонности к оным).

Судьба

Согласно верованиям некоторых народов, по бровям можно предсказать будущее их обладателя. Так китайцы верят в то, что люди с низкими бровями добиваются успеха долгие годы и занимают хорошее положение в обществе уже в зрелом возрасте. И наоборот: если надбровные кости расположены высоко над глазами, то признание наступит быстро, а удача будет сопутствовать человеку всегда и во всем.