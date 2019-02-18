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Самые эгоистичные знаки зодиака перечислили астрологи 

Стерлеград 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Некоторые люди отличаются завышенной самооценкой, пишет Южный Федеральный. Астрологи отмечают, что некоторые знаки зодиака думают только о себе и проявляют слишком высокое эго.
Лев. Люди этого знака Зодиака хотят быть в центре внимания и стараются завоевать его любым способом. Иногда Львы, таким образом, пытаются завысить свою самооценку или защитить себя. Когда представители этого знака одержимы своим эго, то закрывают глаза на свои недостатки. Львы не могут признать, что совершили ошибку, даже если при этом стали посмешищем.
Козерог. Если Козероги не достигли желаемого, то могут стать очень эгоистичными. У них остается лишь одно стремление — стать выше других. Помешательство на успехах и эгоизм этого знака Зодиака раздражают окружающих. Но если взглянуть на эти недостатки с другой стороны, то не все так печально. Козероги всегда хотят обучиться новому, они могут держать ситуацию под контролем. Кроме того, они очень умны. Если Козероги смогут признать свои ошибки, то они преображаются в удачи.
Водолей. Эго Водолеев очень хрупкое. Эгоизм у них начинает расти в том случае, если Водолеи увидят, что в чем-то превосходят других. Водолеи способны идти против толпы, если уверены в своем мнении. Они не хотят быть лучше других: они просто знают, что выше всей толпы. Некоторые представители этого знака Зодиака могут свысока смотреть на окружающих, если им кажется, что те мало зарабатывают или любят «не такую» музыку. Конечно, не все Водолеи принадлежат к такому типу. Некоторые могут помочь остальным достичь высокого уровня.
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