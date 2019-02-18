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Почему русским женщинам нравятся турецкие сериалы 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сериалы, рассказывающие о жизни османских султанов и их наложниц, обречены на успех. Как минимум, в России. Да-да! Поэтому у «Великолепного века» и «Султана моего сердца» высокие рейтинги с показов первых эпизодов. Но почему? На этот вопрос ответила семейный психолог Ксения Ульянова.

Женщины любят сериалы

Если мужчины, особенно в возрасте 50 лет, воспринимают сериалы, как мыльные оперы, то с прекрасной половиной человечества другая история. Женщины в принципе любят смотреть теленовеллы.
«Как правило, дамы выбирают романтические сериалы, — поясняет наш эксперт. — В таких лентах герои преодолевают разные препятствия и потом остаются вместе. Как в сказке: жили они долго и счастливо. Именно поэтому сериалы не теряют своей популярности.
Когда речь идет о многосерийных лентах про султанов и гарем, где любовь связана с большой конкуренцией, то это вызывает более жаркий интерес. Здесь присутствуют и интриги, и козни, и женская зависть, и конкуренция в отличной от привычной россиянкам форме.
Например, в реальности девушка ждет, когда симпатичный мужчина обратит на нее внимание, а в гареме султана она должна проявить себя сама и повлиять на выбор человека, который ей нравится. Поэтому сериалы, связанные с восточными сказками, вызывают очень много эмоций», — прокомментировала Ксения Ульянова.

Мечта о сильном и надежном мужчине

Какой бы сильной и самодостаточной женщина ни была, в глубине души она мечтает примерить роль слабой девочки. Сериалы про султанов помогают красавицам почувствовать себя беззащитными.
«В образе султана часто предстает сильный, волевой мужчина, который способен защитить. У него есть власть. Он не стеснен в финансах. В неком смысле это прообраз настоящего мужчины, поэтому и вызывает большую симпатию у женской части.
Может ли любовь к подобным сериалам говорить о подсознательном желание оказаться в гареме? Возможно, часть женщин действительно испытывает желание побывать в ситуации, когда она будет вынуждена проявлять себя, чтобы ее выбрали.
Но в большинстве своем девушки не хотят в гарем, но они хотят быть той единственной, при виде которой сердце сильного мужчины тает. Ведь истории про султанов и наложниц рассказывают о строптивой и непокорной девушке, способной влюбить в себя главного героя. Поэтому оказаться на ее месте российские женщины мечтают», — продолжает семейный психолог.

Жизнь в гареме не для русских

Но как бы ни был красив сериал — жизнь диктует свои правила. В реальности гаремная история — не для русского менталитета. По крайней мере, так считает эксперт портала Teleprogramma.pro.
«В нашем менталитете идет ориентир на отношения с одним мужчиной, и у этого мужчины должна быть одна женщина, а не гарем. Интерес вызывает жесткая конкуренция. Нам интересно, как в такой ситуации будут развиваться события, как бы русская женщина повела себя в окружении конкуренток, как она соблазнит султана. Но полностью погрузиться в гаремную жизнь — это не наша история», — подытожила эксперт.
Психолог Ксения Ульянова
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