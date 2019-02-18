Простые правила хорошей вечеринки

Многие намерены принять участие в отмечании грядущих праздников. Но что делать, если вас начинают провоцировать и портить настроение? WomanHit.ru делится советами психолога Евгения Идзиковского

Заранее узнайте, кто будет присутствовать на мероприятии. Если там окажутся люди, которые вам не очень нравятся, можете просто прекратить с ними общение, хотя бы на время вечеринки. Если вас не устраивает поведение человека или разговоры с ним, вы всегда можете отойти от него, прекратить общение, свернуть тему. В первый раз это, может быть, не сильно поможет. Но через несколько раз человек перестанет с вами об этом говорить.

Нужно защищать свои личные границы, не важно — праздник это или обычная ситуация в жизни. Если вас обижают, вы имеете право защищаться. Тем же способом и на том же уровне, на котором вы находитесь. Вас обижают словами, позвольте себя защитить, но сделайте это более интеллигентно, например с юмором. Переверните всю ситуацию в шутку и выставите хама в качестве глупого человека. Конечно, чтобы применять такой метод, нужна длительная практика, но как только вы научитесь это делать, восстанавливать контроль над ситуацией вам станет намного проще, а значит, и ваше хорошее настроение испортить будет гораздо тяжелее.

Оцените, насколько услышанные от обидчика слова действительно являются правдой. Если вас назвали некрасивым, неудачливым или еще каким-нибудь, то вы всегда можете убедиться в обратном. После завершения коммуникации постарайтесь прокрутить у себя в голове несколько хороших примеров, которые доказывают ваши хорошие качества. Поверьте, облегчение наступит в тот же момент.

Всегда спрашивайте себя, действительно ли мнение этого человека для меня важно. Если человек, который вам грубит, просто хам или агрессор, то почему его нужно слушать? Представьте, вы идете по улице и бомж вам кричит что-то обидное. Должно ли вас это задевать? Правильно, не должно. Поэтому после каждого неприятного разговора проводите мини-анализ: нужно ли тратить свои силы и энергию на человека, который не достоин вашего внимания. А если грубость поступает все-таки от авторитетного для вас собеседника, но вам крайне неприятно слышать и видеть такое поведение, вспоминайте про защиту личных границ. И помните, что почти вся грубость, исходящая от обидчика, начинается с его неуверенности в себе.