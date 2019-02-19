10 советов, которые помогут «влиться» в коллектив

Большинство из вас, при поиске подходящего места работы, обращают внимание не только на размер оплаты, но и на то, насколько дружный и слаженный коллектив, в котором вам придется проводить большую часть своего времени.

И вот тут, как утверждают психологи, такая сплоченность может сыграть с вами злую шутку — с одной стороны очень важно, чтобы сложились теплые и комфортные отношения, но с другой — это может закончиться тем, что на вас «по дружбе» перевесят большую часть обязанностей, которые вам придется тянуть в одиночку. Не отказывать же хорошим людям? Passion.ru пообщался с психологами и составил несколько рекомендаций, которые вам помогут завоевать симпатию коллег и при этом не позволят садиться вам на шею.

Будьте дружелюбными, но постарайтесь соблюдать дистанцию

Вежливость — не значит податливость и готовность исполнять поручения остальных сотрудников 24 часа в сутки. Постарайтесь проявлять симпатию, но не набивайтесь в друзья и следите за тем, чтобы остальные сотрудники тоже уважали ваши границы. Ведь, как уверяют психологи, служба — это не дружба, но соблюдать основные нормы приличия все же необходимо. Постарайтесь узнать основные вещи о тех людях, с которыми вам придется проводить время в компании, но не более того (не пытайтесь пролезть в душу, в надежде узнать всю подноготную человека).

Не обсуждайте свою личную жизнь с коллегами

Как бы вам ни хотелось похвастаться тем, кем у вас работает супруг, куда вы поедете отдыхать, или где мечтаете построить свою загородную резиденцию, постарайтесь сдержать себя в руках и избавить своих коллег от подробностей своей личной жизни. Ведь люди бывают разные и чувство зависти еще никто не отменял (и мало кто знает, как поведет себя тот или иной человек, если зависть вдруг начнет перерастать в злобу и поиск справедливости). Так, например, одна дама практически сразу же с порога начала демонстрировать своим новым коллегам увесистый бриллиант в 2 карата, симпатично сверкающий на ее пальчике, не забыв добавить при этом, что сие произведение — подарок от горячо любимого мужчины, занимающего не последнюю должность в какой-то крупной корпорации. Стоит ли добавлять, что уже через пару дней руководство поспешило избавиться от такого ценного (во всех смыслах) сотрудника, ведь если у нее такой щедрый ухажер, то зачем, ей по сути, работать? Да и остальные коллеги, которые не могли позволить себе нечто подобное, просто вздохнули с облегчением, что им не придется работать в компании этой особы.

Не распространяйте сплетни по офису

Сплетничать о сотрудниках или тем более о шефе — самое последнее дело. Во-первых, это не сделает вас лучше в глазах окружающих, а во-вторых, от сплетников и интриганов стараются избавиться при первой же возможности, поэтому не удивляйтесь, если вам укажут на дверь еще до того, как закончился ваш испытательный срок и вы успели «обжиться» в компании. Если вы действительно хотите проработать долго на этом месте и заручиться поддержкой коллег, тогда постарайтесь не доверять слухам и не вступать ни в какие коалиции — вам же потом это обернется во благо. Просто делайте то, что должны и все разговоры, не относящиеся к вашим непосредственным обязанностям, оставляйте за пределами офиса.

Не рассказывайте, как было плохо на предыдущем месте работы

Поверьте, что если вы будете постоянно жаловаться на то, каким недостойным человеком был ваш предыдущий начальник и как вам было не комфортно работать под его началом, то это не прибавит вам очков в коллективе, а напротив, закрепит за вами позицию вечного нытика, не умеющего ценить важные моменты и достойно использовать шансы, которые преподносит иногда судьба. Поэтому, как бы вам не хотелось раскрыть подноготную своего бывшего шефа, постарайтесь обойти эту тему, а на все вопросы коллег отвечайте лаконично, что просто решили двигаться дальше, а расти в предыдущей компании вам было попросту некуда.

Научитесь искусству дипломатии в общении

Какими бы сложными не были переговоры (или как бы вы не относились лично к сотруднику), постарайтесь общаться вежливо, соблюдая основные правила дипломатии. Никто не заставляет вас подстраиваться под собеседника, но можно хотя бы сделать так, чтобы ни вы, ни человек не почувствовал дискомфорт во время разговора и быстрее пришли к согласию в спорных моментах.

Выражайте уважение к достижениям и опыту коллег

Не ставьте себя выше других и не пытайтесь их уличить в том, что они недостаточно компетентны или уступают вам в каких-то способностях. Напротив, проявляйте дружелюбие и выражайте уважение к тому, чего уже достигли ваши коллеги и проявляйте снисхождение к каким-то их слабостям (например, если вдруг вы в чем-то сильны, то не стоит выносить это на всеобщее обсуждение или развивать комплексы у сотрудника. Поверьте, что опыт — дело наживное). К тому же, может случиться так, что в каких-то моментах они вас превосходят и вам можно будет перенять у них что-то полезное и важное для своего профессионального роста.

Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что это не попытка навязать вам чужие обязанности

Очень часто некоторое сотрудники пытаются использовать дружбу с коллегами лишь за тем, чтобы получать от них какие-либо бонусы или, опять же, попытка заставить их выполнять те или иные действия, которые не входят в их обязанности. Поэтому, прежде чем соглашаться на помощь, убедитесь, что ваше хорошее расположение не используется в корыстных целях, иначе так и будете регулярно выполнять работу за других.

В случае возникновения спорных ситуаций, обращайтесь к руководству

Чтобы избежать возникновения взаимных обид или упреков, при возникновении какой-либо спорной ситуации сразу предложите коллеге вместе обратиться к шефу. Таким образом вы избежите ненужных ссор и дадите понять, что решение руководства станет для вас истиной в последней инстанции. При таком подходе вашему оппоненту не останется ничего другого, как принять эту вашу позицию.

Постарайтесь играть в одной команде, но ни в одни ворота

Постарайтесь установить контакт с остальными сотрудниками, проявляете интерес к их делам, поддерживайте в сложную минуту и помогайте решать какие-то сложные вопросы, если это в вашей компетенции. Но при этом не позволяйте им нарушать ваше личное пространство или набиваться в друзья. Точно также, сразу пресекайте попытки отдельных индивидов начать использовать ваши хорошие отношения себе во благо (например, регулярно перепоручать вам часть своей работы, ссылаясь на то, что у них случился очередной аврал и они вообще ничего не успевают).

Используйте какую-то одну свою сильную сторону для помощи коллегам

Другими словами, сразу дайте понять, что вы сильны в чем-то одном и готовы в этом помогать остальным сотрудникам. Например, вы прекрасно владеете несколькими языками и вам не составит труда перевести какие-то важные документы или составить письмо иностранным партнерам. Но при этом, не забывайте напоминать окружающим, что, скажем, обновление таблиц с отчетами или внесение правок в презентации у вас получаются гораздо хуже и вы с удовольствием делегируете это поручение кому-нибудь другому. Это поможет вам установить контакт с коллегами и покажет, что вы в принципе не против безвозмездной помощи, но только в каком-нибудь одном аспекте (иначе на вас будут скидывать и остальные просьбы-задания-поручения, которые вообще не относятся к вашим непосредственным обязанностям).