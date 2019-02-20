Как перестать жить с оглядкой на других

Если вы мечтаете стать полноценной хозяйкой своей судьбы, чтобы вежливо, но твердо указывать окружающим на то, что их мнение для вас важно, но поступать вы будете так, как считаете нужным, тогда вам необходимо раскрыть в себе соответствующую энергию и научиться ее правильно применять. Ведь именно такие женщины, по мнению психологов, чувствуют себя спокойно, уверенно и точно знают, как добиться своих целей. Кроме того, любые возможности, которые дает им жизнь, они используют себе во благо, знают, как привлечь и удержать деньги, а также понимают, какую именно поддержку ждет от них мужчина и умеют это дать. Хотите так же? Тогда ищите несколько рекомендаций в материале Passion.ru

Научитесь планировать свой день/неделю/месяц

Чтобы управлять своим временем и грамотно распределять свои силы, необходимо освоить тайм-менеджмент. Другими словами, когда вы научитесь планировать свой день, неделю, месяц или даже год, то вам будет гораздо проще удерживать энергию и успевать гораздо больше за тот же (или меньший) срок. Особенно данный пункт поможет тем дамам, которые постоянно опаздывают, не знают, как избавиться от аврала или как найти баланс между семьей и карьерой. Чтобы не погрязнуть в бесконечных дедлайнах, просто начните ценить свое время и тратить его на самое необходимое, а не впустую. Вы удивитесь, но это поможет вам пересмотреть свою загруженность и найти драгоценные часы на близких людей или любимое занятие.

Сформируйте свою «подушку безопасности»

Быть финансово грамотным следует не только тем, кто работает в данной сфере, но и дамам, мечтающим быть на главных, а не на второстепенных, ролях в своей жизни. Ведь ситуации бывают разные и если, например, вам не привили бережного (и грамотного) отношения с деньгами, то в один прекрасный момент, когда они вам вдруг срочно понадобятся, у вас может не оказаться свободных средств. А то и вовсе, окажется так, что вы не то, что живете без всего, а ушли в большой минус или оказались в долговой яме (из-за бесконечных долгов, вовремя невыплаченных кредитов, различных штрафов и пени). Все это не только не способствует выработке правильно женской энергии, но и, напротив, вгоняет в тоску и депрессию — тут уже не до поиска смысла жизни и не до покорения новых вершин. Чтобы такое с вами не произошло, научитесь планировать свои расходы, составляйте список поступлений и трат, чтобы в конце месяца понимать, какие расходы можно оптимизировать или как лучше перераспределить бюджет. Кроме того, на забывайте откладывать понемногу с каждой зарплаты (пусть сначала это будет небольшая сумма), чтобы сформировать «подушку безопасности» и чувствовать себя уверенной и защищенной.

Займитесь спортом и проводите больше времени на свежем воздухе

Чтобы иметь гибкое тело и здоровый дух, необходимо вспомнить о регулярных тренировках либо заменить их умеренными нагрузками и пешими прогулками (если, скажем, по состоянию здоровья вам противопоказаны занятия спортом). Постарайтесь уделять спорту хотя бы 2 дня в неделю и почаще выбирайтесь из дома и офиса, чтобы насладиться неспешными прогулками. По мнению экспертов, тренировки (и просто любая активность) помогают женщинам не только поддерживать отличную физическую форму и получить фигуру мечты, но и развивают уверенность в себе и своих силах, умения доводить дела до конца, а также помогают раскрыть именно ту энергию, которая поможет вам принимать решения за свои действия и поступки, а не ждать милости от окружающих и не жить по их указке.

Определите, какой тип мужчины вам нужен

Как утверждала Коко Шанель , к определенному возрасту женщина уже должна знать о своих предпочтениях, которые касаются напитков и мужчин. Другими словами, если вам нравятся мужчины с соответствующим набором качеств (и внешних характеристик), то зачем тратить свое (и его) время с тем, кто вам не подходит по каким-либо параметрам? И не стоит уговаривать себя, что человек со временем изменится или «стерпится-слюбится» — этого не случится. Просто в какой-то момент вас начнет раздражать присутствие этого индивида, либо вы не сможете смириться с какими-то его привычками. Поэтому вам стоит взять ответственность за свою судьбу и изначально строить отношения с тем, кто вам близок.

Выражайте свою любовь к близким поступками, а не словами

Вспомните, сколько раз в день вы говорите своим близким, что любите их? Один или два? А что вы делаете для того, чтобы показать им, что они действительно вам дороги? По мнению психологов, именно забота о близких помогает раскрыть в полной мере ту энергию, благодаря которой вы будете чувствовать себя хозяйкой судьбы, а не ведомой. Разумеется, это не значит, что нужно тут же взвалить на себя решение всех бытовых вопросов — достаточно грамотно распределить обязанности и позаботиться о том, чтобы у вас оставалось время и силы для дорогих вам людей. Данный настрой поможет вам пересмотреть свои приоритеты и измениться в лучшую сторону.

Пересмотрите свой рацион

Вне зависимости от того, есть ли у вас время готовить или вы привыкли питаться в ресторанах, все равно иногда стоит устроить себе день любимых блюд и порадовать себя (или близких) какими-то кулинарными шедеврами (например, замахнитесь на то, что вы давно хотели попробовать, но никак не решались). И помните, что в процесс приготовления следует вкладывать частичку своей любви и позитивные эмоции, тогда ваши кулинарные творения получатся действительно достойными. Кроме того, психологи рекомендуют обратить внимание на свой рацион, ведь не зря говорят, что человек представляет из себя то, чем он, собственно, питается. Постарайтесь отказаться от вредной и тяжелой пищи, и вы увидите, насколько легче (и продуктивнее) вы будете себя чувствовать.

Не гонитесь за модой

Те дамы, которые точно знают, чего они хотят от жизни и идут по своему пути, никуда не сворачивая, не будут слепо следовать рекомендациям глянцевых журналов или модных блогеров. Безусловно, они следят за трендами, но выбирают именно те наряды, в которых чувствуют себя комфортно и отдают предпочтение классике, а не тем вещам, актуальность которых потеряется в новом сезоне. К тому же, чтобы там не советовали дизайнеры, именно вы лучше знаете особенности своего тела и понимаете, что вас красит или не очень. Психологи утверждают, что как только женщина перестает тратить свою энергию на то, что ей опять «нечего надеть» или что окружающие вдруг не так расценят ее образ, она обретает внутреннюю свободу и гармонию.