Как попросить повышения зарплаты и не потерять работу

Как бы ни был хорош твой руководитель, он не думает дни и ночи напролет о том, чтобы повысить тебе зарплату. Для него это лишние расходы, поэтому твоя задача — доказать, что ты стоишь денег, которых просишь. Фактически нужно продать себя компании во второй раз, а это сложно, но возможно!

В зарубежных компаниях сотрудники не стесняются поднимать денежный вопрос. Смело интересуются о возможности повышения зарплаты и не чувствуют себя при этом наглецами — наоборот, руководитель подробно отчитывается, по каким причинам в этом году повышение будет не таким большим, как планировалось. И это при худшем раскладе! Ежегодный пересчет предусмотрен самой системой. Все достижения и удачи фиксируются, прибыль, которую работник приносит фирме, подсчитывается, анализируются зарплаты у конкурентов. Еще до ухода на рождественские каникулы каждый знает, на сколько вырастет его зарплата в следующем году.

В России же подчиненный решится заикнуться про деньги разве что на корпоративе после пятого бокала вина. И, возможно, если руководитель окажется в той же кондиции, ему пообещают место в совете директоров. Только тут важно понимать, что наутро о таких обещаниях принято забывать. Нет, удобную и прозрачную систему ежегодной оценки персонала можно встретить и в нашей стране. Таким примером служат крупные иностранные фирмы, которые привезли свои корпоративные правила с собой. Но в этой статье мы все же заострим внимание на тех, кто трудится в обычной конторе, где начальство предпочитает не баловать своих подчиненных, пользуясь их стеснением и неумением просить прибавки к зарплате.

Что сказать руководителю, чтобы увеличить доход и не вылететь с работы

По статистике, за последние три года 49% россиян говорили с начальством о повышении зарплаты. И почти половина из них прибавку получила. Поэтому самый простой способ добиться увеличения зарплаты — попросить. Но действовать нужно с умом. Твоя главная задача — поселить в голове у твоего босса мысль о том, что ты хочешь зарабатывать больше. Что тебя не устраивает твой уровень дохода. Что ты хочешь знать, что должна сделать для повышения зарплаты.

Выбери момент

У компании есть ресурс на повышение зарплаты (продажи не упали, бюджет не сократили). В последнее время у тебя не было очевидных провалов. В противном случае объяснить, почему тебе стоит платить больше, будет трудно. Руководитель не занят. При аврале ему приходится решать множество вопросов одновременно, и твои попытки отвлечь только разозлят его. У босса хорошее настроение. Конечно, идеальный начальник всегда справедлив и беспристрастен, но большинством из нас руководят все же люди, а не роботы. Чтобы операция прошла успешно, обращаться к начальнику по поводу повышения зарплаты надо, когда срабатывают несколько факторов:

Готовься к проблемам

Причем не к своим, а к проблемам твоего босса! Любой начальник ценит сотрудников, способных решать его проблемы. Руководители больше всего не любят проблемы. Любые проблемы они всегда пытаются скинуть на подчиненных. Если подчиненный не справился — виноват именно он, а не босс. Поэтому подумай сразу, какие проблемы босса ты готова решать за повышение зарплаты. Здесь, конечно, речь идет о работе — не думай, что тебе нужно будет быть рабыней.

Спокойствие, и только спокойствие

Очевидно, что, как и любую важную беседу, разговор о повышении оклада не следует начинать «на эмоциях». Фразы вроде «Я, как раб, тружусь без обеда и выходных», «В моем отделе один я работаю» или «Не повысите зарплату — я уволюсь», скорее всего, не вызовут желания руководства увеличить тебе оклад. Более того, такой порыв может привести к печальным последствиям, например, к отсрочке долгожданного повышения в должности или, что тоже не слишком приятно, испортить твою деловую репутацию.

Подготовь беспроигрышные аргументы

Но самое главное — это четкое понимание, какие аргументы стоит привести в доказательство того, что от повышения твоей зарплаты выиграет не только твой личный бюджет, но и компания.

1. У тебя стало больше обязанностей

Ты пришла в компанию на определенных условиях, но с тех пор нагрузка выросла. Объясни работодателю, что благодаря тебе он экономит оклад еще по одной рабочей ставке, поэтому ты заслужила прибавку.

2. Твои коллеги на аналогичных должностях получают больше

Ты работаешь в компании достаточно давно и приходила на определенную зарплату. Но рынок не стоял на месте, и новичкам на аналогичных должностях изначально предлагают больше. Определенно, это повод обратиться к руководству и восстановить справедливость.

3. Ты приносишь ощутимую прибыль компании

Для любой организации показатель твоей успешности — это количество денег, которые ты принесла. Твоя задача — найти связь между коммерческой успешностью компании и твоей работой и показать ее. Не будь голословна: цифры, графики и статистика работают убедительнее всего.

4. Ты готова работать больше ради увеличения дохода

С опытом ты научилась выполнять основную работу быстрее и у тебя освободилось немного рабочего времени для новых задач. Попроси босса расширить круг твоих обязанностей и сопроводить это прибавкой к зарплате.

Спроси прямо, что ты должна делать, чтобы получать нужную сумму. Ответ даст понять, стоит ли в принципе рассчитывать на повышение зарплаты или лучше направить энергию на поиск новой работы. Если руководитель готов рассматривать варианты, это хороший сигнал. Покажи, что хорошо разобралась в процессах, которые происходят внутри фирмы, и не боишься ответственности. Прояви инициативу и сможешь рассчитывать не только на увеличение дохода, но и на повышение в должности.

Умей принимать отказ

Возвращаясь к началу, хотим отметить, что наша деловая этика все же сильно отличается от западной — отказ в повышении в нашей стране принято воспринимать как общий провал или унижение. Из-за этого естественным шагом после такого итога переговоров часто становится написание заявления об увольнении.

В действительности же невозможность повышения редко объясняется желанием уязвить работника или продемонстрировать низкую оценку его качеств. Скорее всего, причины носят финансовый характер, и при правильном ведении переговоров к этой теме вполне можно вернуться при более благоприятном стечении обстоятельств. Желаем удачи!