Невеста-вегетарианка отказалась приглашать мать на свадьбу из-за мяса

Необычный условие поставила невеста-вегетарианка из Австралии для своих родственников. Она запретила всем, кто есть мясо, приходить на торжество, включая собственную мать, сообщает американское информационное агентство UPI.

В частности, девушка написала в соцсети, что при планировании своей свадьбы они решили вместе с женихом не приглашать некоторых родственников. Невеста пояснила, что они едят мясо и поэтому они не хотят их видеть на торжестве.

«Наша свадьба должна быть одним из самых счастливых дней в жизни», — подчеркнула невеста.

Она пояснила, что на свадьбу запретила приходить нескольким родственникам, в том числе своей матери и двум кузинам. Позднее одна из двоюродных сестер написала в соцсети к посту, что невеста вначале позвала всех на свадьбу, однако потом отозвала приглашения.

Пост невесты-вегетарианки вызвал споры в Сети. Многие отметили, что девушка поступила жестоко, особенно по отношению к своей матери.

Напомним, ранее в Канаде мужчину отдали под суд из-за строгого воспитания дочери. Отец угрозами заставлял ребенка есть капусту. При этом, он 13 часов не выпускал ее из-за стола, пока та не съесть блюдо.