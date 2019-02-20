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Невеста-вегетарианка отказалась приглашать мать на свадьбу из-за мяса 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Мир24
Необычный условие поставила невеста-вегетарианка из Австралии для своих родственников. Она запретила всем, кто есть мясо, приходить на торжество, включая собственную мать, сообщает американское информационное агентство UPI.
В частности, девушка написала в соцсети, что при планировании своей свадьбы они решили вместе с женихом не приглашать некоторых родственников. Невеста пояснила, что они едят мясо и поэтому они не хотят их видеть на торжестве.
«Наша свадьба должна быть одним из самых счастливых дней в жизни», — подчеркнула невеста.
Она пояснила, что на свадьбу запретила приходить нескольким родственникам, в том числе своей матери и двум кузинам. Позднее одна из двоюродных сестер написала в соцсети к посту, что невеста вначале позвала всех на свадьбу, однако потом отозвала приглашения.
Пост невесты-вегетарианки вызвал споры в Сети. Многие отметили, что девушка поступила жестоко, особенно по отношению к своей матери.
Напомним, ранее в Канаде мужчину отдали под суд из-за строгого воспитания дочери. Отец угрозами заставлял ребенка есть капусту. При этом, он 13 часов не выпускал ее из-за стола, пока та не съесть блюдо.
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