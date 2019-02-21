Фильмы для взрослых предложили смотреть в школах

Просмотр порнографии советуют включить в школьную программу: специалисты уверены, что детям нужно объяснять, что происходящее на экране никак не связано с реальной жизнью. С таким прогрессивным подходом к обучению не согласны правительства многих стран: увлечение эротическим контентом называют губительным и вредящим всей системе здравоохранения. О том, чем изучение взрослого контента может помочь детям и почему с этим не согласны законодатели, — в материале «Ленты.ру»

Современные дети впервые встречают порноконтент в сети уже в возрасте трех лет, утверждают исследователи. Как правило, это происходит из-за невнимательного отношения родителей: в надежде развлечь малышей, они дарят им новые гаджеты или отдают свои. Без присмотра дети не ограничиваются мультфильмами и начинают исследовать интернет. Часто дети попадают на сайты с сомнительным контентом случайно, столкнувшись с рекламой в сети. В редких случаях дошкольники становятся жертвами растлителей, действующих через чаты или соцсети.

Выход через ролик

Группа ученых из Ирландского национального университета предложила ввести изучение порнографии в школьную программу. По их мнению, это поможет детям не только проще относиться к этому явлению, но и подготовиться к реальной сексуальной жизни. Исследователи убеждены: подростки не способны критически наблюдать происходящее на экране и принимают все за чистую монету. Позднее это может плохо сказаться на их здоровье и самооценке.

Руководитель группы Кейт Доусон уверена, что у школьников, самостоятельно знакомящихся с порно, могут сформироваться ложные установки о взаимоотношениях между людьми, получении удовольствия и особенностях человеческого тела. По ее мнению, такие занятия необходимы детям еще до начала половой жизни.

Доктор наук Полли Хейст подтвердила, что нынешнее положение вещей совершенно нездорово: неограниченный доступ к секс-видео исказил взгляды молодежи на реальный мир. Специальные уроки помогут подросткам провести четкую границу между выдумкой и собственной сексуальностью. Помимо этого, нововведение снимет общественное табу с темы секс-видео. «То, что мы имеем на данный момент, и это самое бесполезное для молодых людей, — это порно везде, и никто не говорит об этом», — возмущается Хейст.

В Ассоциации персонального, социального, медицинского и экономического образования (PSHE), регулирующей школьные учебные планы, поддержали инициативу ученых. Там порнографию назвали подавляющим молодежь фактором. Такие ролики заставляют подростков имитировать увиденное и стыдиться своего или чужого тела. Предполагается, что специализированные занятия, посвященные проблемам взаимоотношений, секса и здоровья, запустятся с сентября 2020 года.

В некоторых европейских странах такие уроки стали привычной практикой. К примеру, в испанском городе Авилесе курс полового воспитания ведет специалист в области сексологии Иван Ротелла. «Порнофильмы — это научная фантастика. Как Человек-Паук или Звездные войны», — сообщает он 14— и 15-летним подросткам, учащимся в государственной средней школе. «Там актеры и спецэффекты. Они не настоящие. Понимаете?» — уточняет он.

Однако некоторые ученики спорят с ним. Особенно активны те, кто смотрит порно с начальной школы, — и среди них немало девушек. Согласно статистике, возраст знакомства с откровенным контентом в Испании упал до девяти лет. Учителя подтверждают, что интерес к «взрослым» видео в последние годы распространился и на младшеклассников: в этот период множество школьников получают свой первый телефон. К 12-14 годам практически все дети неразлучны со смартфонами. Площадками для распространения «взрослого» контента для них становятся социальные сети.

На своих занятиях Ротелла развенчивает мифы, которые культивируются в порно. Вести уроки помогает врачебная практика: к нему нередко обращаются пациенты, чье восприятие исказил «взрослый» контент. В качестве примера он приводит мужчин, уверенных, что половой акт должен длиться около часа, или девушек, считающих себя фригидными из-за того, что их реакции расходятся с поведением звезд на экране. Нередко подростки используют увиденное как образец для начала половой жизни, и это заканчивается не только разочарованием, но и психическими расстройствами.

Главными жертвами порно ученые считают поколение миллениалов. Для их описания исследователи Марта Зейн и Аналия Иглесиас используют термин «порно-туземцы»: те, кто обрел смартфон раньше, чем умение ходить, но не умеют обращаться с полученной информацией. «Многие девушки говорили мне, что партнеры пытались их задушить во время первой же встречи», — подтверждает печальную статистику режиссер Эрика Люст, популяризатор жанра феминистской порнографии.

Запрети это

Кризис, спровоцированный активным распространением порнографии в сети, признают во множестве стран. Однако не все правительства готовы работать с этой проблемой. В начале февраля 2018 года законодатели американского штата Аризона решили объявить кризис общественного здравоохранения. Резолюция, признающая его, почти целиком повторяет текст, составленный несколько лет назад сотрудниками Национального центра по вопросам сексуальной эксплуатации.

По мнению авторов документа, по своему токсичному влиянию эротические фото и видео похожи на употребление табака. Они уверены, что откровенный контент вызывает привыкание и может привести к ментальным и физическим заболеваниям. Среди побочных эффектов также называют страсть к насилию и увлечение детским порно.

При этом распространение половых заболеваний в Аризоне, судя по всему, не является острой проблемой — согласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний от 2016 года, штат занимает четвертое место в США по уровню комплексного сексуального образования в средних школах. Комитет палаты представителей штата по здравоохранению и социальному обеспечению уже поддержал документ о кризисе здравоохранения — в основном за него голосовали республиканцы.

Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

На слушаниях в Аризоне ряд законодателей усомнились в целесообразности такой меры: введение кризисного положения на деле не вводит никаких правил и не имеет мощной юридической силы. Сторонники резолюции пояснили, что это лишь сигнализирует о серьезности проблемы. В ближайшее время постановление пройдет голосование, а в случае успеха — процедуру одобрения в Сенате. Аналогичные мероприятия по объявлению кризиса были предприняты по меньшей мере в 11 штатах.

Демократы, хоть и признали проблему, потребовали доказательств существующей угрозы: «Здесь даются заявления, которые кажутся гиперболизированными и бездоказательными. Я просто не думаю, что существует научное знание, подтверждающее эти заявления», — оспорила решение член палаты представителей Келли Батлер . Она уточнила, что озабоченным сексуальной эксплуатацией и детским здоровьем сенаторам лучше заняться половым воспитанием в школах.

В январе 2019 года законодатель из Аризоны Гейл Гриффин прославился на весь мир, предложив ввести «налог» на порно. По задумке республиканца, правительство должно оборудовать смартфоны граждан программой, автоматически блокирующей любой откровенный контент. Снятие индивидуального запрета он оценил в 20 долларов для каждого американца. Все средства, полученные от граждан, планировалось направить на оплату «стены» на границе с Мексикой и на медицинские госпроекты.

Фаталити

Некоторые правительства решают проблему распространения порно с помощью прямых ограничений в сети. К примеру, в Великобритании в ближайшие месяцы эротика станет привилегией совершеннолетних: для доступа к сети придется завести аккаунт, оформленный на определенное удостоверение личности. Это нововведение обойдется британскому бюджету в миллионы фунтов стерлингов. Однако исследователи считают, что дорогостоящая система даст свои плоды: возрастные ограничения на посещение подобных сайтов помогут побороть порнонаркоманию и неадекватное восприятие секса подростками. Вероятно, этот шаг не решит проблему полностью, но снизит темпы ее развития.

Wiki

Правительства азиатских стран отличаются большей жесткостью в подобных вопросах. К примеру, в Китае можно получить тюремный срок не только за публикацию порнороликов, но и за их просмотр. Местные правоохранители активно поощряют доносы о подобном незаконном контенте — бдительных граждан ожидает премия до 86 тысяч долларов.

В конце 2018 года опыт переняла Индия: правительство поручило заблокировать почти тысячу порносайтов. Борьба с ними велась в течение нескольких лет, однако санкционировать такой шаг удалось лишь недавно. Продвижению инициативы способствовал ряд видных государственных деятелей, в том числе министр штата Мадхья-Прадеш по имени Бхупендра Сингх: по его мнению, засилье порно приводит к росту изнасилований. Годом ранее местные медики разработали специальную программу по борьбе с порнозависимостью — в Индии эта проблема стоит особенно остро.

Любопытный способ приструнить граждан выбрали несколько лет назад власти Уганды: они приобрели за 88 тысяч долларов машину для борьбы с порно. Власти уверяли, что специальный прибор может сканировать гаджеты пользователей, обнаруживая запрещенный контент. Помимо этого, правительство всячески порицало тех, кто в теории может смотреть порно, что в результате привело к крайне плачевным последствиям — резкому роста уличных преступлений. «Активисты» принялись преследовать женщин, чей внешний вид казался им слишком откровенным.

В целом правительства большинства стран мира к подобному контенту относится лояльно. Даже там, где формально порносайты или определенные виды роликов находятся под запретом, — к примеру, в Индонезии и Сингапуре, — власти смотрят на эту проблему сквозь пальцы, блокируя символическое количество порталов и страниц. Безусловным злом практически во всех странах признаны только ролики и фотографии с участием детей — за их распространение и производство предусмотрены серьезные тюремные сроки и штрафы.