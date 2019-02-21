Как понять, что подруга разрушает ваши отношения

Если после визитов вашей лучшей подруги благоверный как на иголках, вы ссоритесь и вы не можете найти причину, то поздравляем! Эта статья для вас — эксперт-сексолог популярного «Тренинг-центра „СЕКС.РФ“ Марина Картун укажет на признаки того, что подруга разрушает ваши отношения.

Да, конечно, тяжело поверить, что верная „соратница“, с которой вы прошли огонь, воду и тусовки в самых модных клубах, специально пытается поссорить вас с вашим мужчиной. С „высоты опыта“ она уверяет, что знает „об этих козлах“ все, но никогда открыто не критикует вашего избранника. Она просто рассказывает вам истории про себя и других людей, красочно описывая недостатки разных мужчин, а затем многозначительно смотрит на вас. Как бы намекая, что вам все это знакомо не понаслышке, ведь „твой Колька такой же“.

Кажется, что причина такого поведения может быть только одна: она завидует или хочет увести вашего „мистера Бига“. Но, поверьте, дело вообще может быть не в нем, просто что-то толкает ее влезть в ваши отношения.

Как понять? Подруга постоянно расспрашивает вас о семье и хочет знать все в подробностях. Даже об интимной жизни. Иногда вам кажется, что она третий член вашей семьи и лучше вас знает, когда у вас с любимым годовщина. Она нарочито игнорирует вашего любимого и не вмешивается в ваши отношения. При этом старается занять ваше время на сто процентов. Она ведет себя так, будто вам по 15 лет и все, что есть в вашей жизни, — дружба без этих „противных мальчишек“. Прийти в гости без приглашения, без вашего согласия записать вас обеих в спа на все выходные или устроить скандал, что вы не позвонили сразу по возвращении с работы домой, — это все она. Подруга хочет быть для вас номером 1, 2 и 3, и нет ничего странного, что ваш любимый без восторга реагирует на вашу дружбу. Ведь семья у вас с ним, а не с подругой. »Где та старая добрая Машка, с которой мы тусили в клубах до утра?» Ваша подруга постоянно зовет вас на вечеринки и рассказывает, как ей здорово живется после развода. Она негативно реагирует на то, что после работы вы спешите домой, и высмеивает ваше желание провести выходные с любимым, называя вас занудой, которая забыла вкус настоящей жизни. Она заставляет вас сомневаться в ценности себя как женщины. Постоянно критикует ваш внешний вид, манеры и поведение. Вы часто слышите, что если купите это платье и сделаете такую прическу, то наконец-то найдете себе нормального мужика. Для нее ваш любимый мужчина недостаточно хорош.

Почему она так поступает?

Она боится

Что вы больше не будетеуделять ей достаточно внимания, что вы больше не сможете пить «Маргариту» литрами и отжигать под «Цвет настроения синий». И это, в общем-то, нормально — бояться потерять отношения. Обычные люди правильно «переживают» этот период, но если ваша подруга — невротичная особа, держитесь, она будет отбивать вас обратно.

Она сублимирует

Например, у нее в данный момент нет отношений, поэтому все внимание она переключает на ваши. И пытается заставить вас поступать именно так, как поступила бы она. Не простить, а выгнать. Не уделять так много времени мужчине, а тратить его, скажем, на курсы пасодобля или мехенди.

Она хочет как лучше

Возможно, вы частенько жалуетесь на своего милого подружке, и она не понимает, что это всего лишь «элемент игры» в ваших отношениях, что выdrama queen, а в вашей постановке есть определенный сценарий, где сначала нужно немного пострадать, а потом наступит happy end. И вот она уже проводит с вами длительные беседы о домашнем насилии, тащит к психологу и пытается впарить телефон службы доверия. А ваш мужчина все это время, может быть, вообще не в курсе.

Что делать?

1. Выставить границы

Четко обозначьте подруге, что вам неприятно, когда она критикует вашего мужчину. Что это вас задевает и делает больно. Что доверяете ее мнению, но это ваши отношения и вы сами в них разбетесь. И, если она не хочет вас потерять, вы больше не разговариваете на эту тему.

2. Дать ей чувство безопасности

Поговорите с подругой и скажите, что этот мужчина — важная часть вашей жизни, но он никогда не заменит ее. Поэтому ваши девичники по субботам в силе. И поездки в Мексику на майские праздники тоже. А еще у него есть симпатичный брат, так что вы едете вчетвером.

3. Занять ее время

Познакомьте подругу с каким-нибудь симпатичным парнем и отправьте на тренинг «Яркий мужской оргазм». Как только у нее начнется насыщенная личная жизнь, все время она будет посвящать своим, а не вашим отношениям.