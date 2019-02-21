Почему мужчины любят блондинок

Фразой "Джентльмены предпочитают блондинок" мы обязаны одноименном фильму с очаровательной Мэрилин Монро . Но популярность светловолосых красавиц у сильного пола началась задолго до появления кинематографа. Так почему же мужчины на протяжении веков заглядываются на блондинок, несмотря на то, что в мире немало красивых брюнеток, шатенок и рыжих? Разбираемся.

Во всем виновата богиня

Первой знаменитой блондинкой стала богиня красоты и любви Афродита, именуемая римлянами Венерой. Именно такой цвет волос приписывали ей поэты. Разумеется, античным женщинам приходилось подстраиваться под божественный тренд. А уж после появления в Риме светловолосых рабынь, привезенных с северных границ империи, которые пользовались ошеломляющим успехом у местных мужчин, почтенные матроны поняли, что ходить с другим цветом волос просто неприлично.

Учитывая тот факт, что средиземнорские красавицы были обладательницами типичной южной внешности, приходилось идти на жертвы, обесцвечивая волосы хитрыми смесями из белой золы, козьего жира, оливкового масла, белого вина и других ингредиентов.

Так в мужском сознании закрепились ассоциации светлых волос с красотой и покорностью.

Царство небесное

В Темные и Средние века на пъедестал красоты вместо языческой богини возвели саму Деву Марию, которую представляли как хрупкую светловолосую девушку. Поэтому правильная средневековая красавица — субтильная блондинка.

Правда, окрашивание волос, как и другие бьюти-процедуры женщин, сурово порицались церковью как намеренный обман и попытка изменить данную свыше внешность. Но самые смелые модницы мыли волосы отваром ромашки и меда, стараясь придать своим волосам хотя бы золотистый оттенок.

Таким образом, светлые волосы стали символом возвышенности и невинности.

Любовь земная

Эпоха Возрождения освобождает людей от прежнего аскетизма, но популярность блондинок лишь возрастает. Общество обращается к идеалам античности, на картинах мастеров Ренессанса появляются светловолосые красавицы в образе Мадонны, святых дев и героинь мифов.

Красотки усиленно наращивают килограмммы (худоба больше не в почете) и снова начинают красить волосы ядовитыми и не очень составами. Теперь образ пышной блондинки прочно связывается с радостями жизни и наслаждением всеми ее дарами.

Тициан. "Женщина перед зеркалом"

Аристократы предпочитают блондинок

Ни барокко, ни рококо не внесли существенных перемен в статусе блондинок. Они оставались в фаворе до начала XIX века, сначала ассоциируясь с роскошью королевских дворов, потом — с утонченностью сельских идиллий, в которые любили играть дворяне второй половины XVIII века.

Популярный на рубеже веков сентиментализм также воспевал благородных крестьянок с золотистыми кудрями и невинным характером.

Лишь в начале XIX века, с наступлением романтизма и ампира, реванш берут бледные брюнетки, скрывающие мрачные тайны.. Но их торжество длится недолго: уже к 40-м годам блондинки уверенно возвращают себе прежние позиции.

С одной стороны, они воплощают идеал благопристойной леди, с другой — соблазн девушек легкого поведения, которые в те годы часто перекрашивались в светлый цвет.

Блондинка навсегда

Второе решительное наступление на власть блондинок брюнетки повели в начале 20 годов XX века, благодаря первым звездам немого кино. В моду вошли роковые женщины с короткими черными волосами. Большую роль сыграла в этом актриса Теда Бара, создавшая на экране образ женщины-вамп.

Но уже к 30-м годам светловолосые красотки отвоевывают свое место на экране. И хотя Марлен Дитрих была признанной королевой кино, первой официальной Платиновой блондинкой стала Джин Харлоу, чьим образом вдохновится и Мэрилин Монро, самая знаменитая экранная блондинка прошлого века.

wikipedia.org Джин Харлоу

Парадоксально, но светлые волосы стали одновременно воплощением красоты и скромности, шика и простоты, безопасности и соблазна.

Конечно, все эти качества противоречат друг другу и редко сочетаются. Но мечтать не вредно даже мужчинам. Поэтому блондинка стала мечтой.