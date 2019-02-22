Как удержаться от необдуманных покупок

Для каждой второй женщины шопинг является отличным способом избавиться от нервного перенапряжения. Он великолепно поднимает настроение и улучшает самочувствие. Но когда проходит первая эйфория, часто приходит разочарование и мысль: «для чего я это купила». В итоге шкаф забит импульсивными покупками, а деньги были потрачены впустую. Избежать необдуманных трат и получить удовольствие от похода по магазинам вполне реально, главное, соблюдать несколько простых правил.

Самый простой и безопасный способ добавить в свою кровь эндорфинов — это шопинг. Конечно, речь идет не о пагубной зависимости от покупок, которая не сулит вам ничего хорошего, а о невинной разрядке после какого-нибудь потрясения. Но чтобы магазинотерапия имела только позитивный эффект и не принесла вам в конечном итоге чувство досады и разочарования, необходимо соблюдать несколько довольно простых правил.

Определить мотивы

Для начала надо понять, ради чего вы пришли в магазин. Просто посмотреть или все же купить необходимую вещь. Если шопинг был запланирован только ради удовольствия, то прежде чем к нему приступить, оцените свои возможности, определив для себя то количество денег, которое вы готовы потратить. Если вы просто хотите пройтись по магазинам, чтобы посмотреть на новинки фэшн-индустрии — это одно. А если вы пришли за сапогами, а ушли с пальто, сумкой, халатом и лыжами — это совершенно другое. Помните, не все, что вам нравится, непременно надо покупать. Порой бывает достаточно и примерить вещь, чтобы получить удовольствие.

Разумность выбора

Прежде чем купить понравившуюся вещь, подумайте, с чем вы ее наденете. Глупо обзаводиться поводком, не имея собаки. Магазины битком набиты вещами, а импульсивные покупки людей все чаще попадают на торговые площадки в сети Интернет. Но даже со скидкой в 30% их там покупают крайне неохотно. Так стоит ли забивать свой шкаф вещами, которые вы все равно никогда не станете носить?

Трезвый взгляд

Есть у меня один серьезный недостаток. Я люблю покупать игрушки своему ребенку. И даже отлично понимая, что новая кукла ей совершенно ни к чему, все равно хватаю ее и бегу на кассу, пока не прошел порыв. В итоге у нас катастрофически много похожих игрушек, а по-настоящему необходима лишь одна. Поэтому прежде чем что-то купить, честно себе признайтесь, надо ли вам это. Зачем вам три крема для ног, к примеру, если можно пользоваться одним, и когда он закончится — купить другой. Или еще пример, у моей соседки 5 открытых тюбиков с зубной пастой. Но использует она все равно только один. Спрашивается, к чему покупала еще 4? Так что не обманывайте себя и задумайтесь прежде, чем что-то купить, в целесообразности данного шага.

Умеренность

Говорят, что человеку для счастья надо не так уж и много вещей. Почаще влезайте в свой гардероб, чтобы понять, какими вещами вы в самом деле пользуетесь, а какие просто греют душу своим наличием. Одна моя подруга любит покупать красивые платья, но никогда их не носит. Она ходит в джинсах и широких спортивных футболках вот уже много лет, но наличие в шкафу красивых вечерних туалетов ее по-настоящему радует. Однажды я спросила, почему она их никогда не надевает и узнала, что подружка планирует это непременно сделать, когда похудеет (хотя она совершенно не страдает от полноты). Ну что тут скажешь? Куча ненужных вещей лишь попусту занимают место и являются совершенно неоправданным хламом.

Знание маркетинговых уловок

Ценник с 9 на конце. Конечно, 99,99 рублей это по сути 100, но само отсутствие в конце цены нуля оказывает на нас огромное влияние и подсознательно она кажется ниже. Покупайте разумно, а не под влиянием чувств. В магазинах, как правило, играет приятная музыка и пахнет чем-то фантастическим. Это настраивает человека на определенные эмоции, поддавшись которым он спешит свершить ту или иную покупку. Эксклюзивность товара. Только для вас и только сейчас и, конечно, в одном экземпляре. Особенно трогательно звучат заверения продавцов в том, что именно такую вещь разобрали, как свежий хлеб в пекарне, и теперь этот единственный экземпляр дожидается только вас. Таким же методом пользуются и при продаже тренингов: осталось всего три места! Спешите! Потом цена вырастет! Контраст. Вам знакома акция 3 по цене 2? Это когда человек приходит, скажем, за курткой и на кассе ему говорят, что он может купить еще одну вещь и получить что-то в подарок? В итоге слово «халява» молниеносно проносится в голове покупателя, и он стремглав бежит выбирать что-то ненужное, что позволит ему обзавестись еще чем-то бесплатно. Или такой пример, кстати, реальный. Кофе стоит 50 рублей за 200 мл, 90 за 300 мл и 100 за 400 мл. Человек, видит разницу в 10 рублей между средним и большим размером и, конечно, берет большой, пребывая в уверенности, что не прогадал. А между тем большой стоит так же, как и два маленьких. И вполне можно было купить маленький и, если будет необходимо, докупить еще один. Но нет, обычно так никто не поступает. Маркетинг — это настоящая наука. Современный хищник, умеющий заставить нас делать то, о чем мы потом пожалеем. Ради достижения своих целей он готов на многое и прежде чем отправляться в магазин, убедитесь, что знаете обо всех его уловках.

В конце хотелось бы заметить, что маркетинговых трюков существует великое множество, но если вы будете приходить в магазин вооруженные четким представлением, для чего вы пришли, что хотите в итоге получить и сколько готовы потратить, то вам они совершенно не страшны. Получайте удовольствие от шопинга без риска вскоре разочароваться.