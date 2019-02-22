Почему вы не нравитесь людям

У всех есть недоброжелатели. Однако WomanHit.ru знает, как уменьшить их число, поработав над своим характером.

Не обязательно быть идеальным человеком, чтобы нравиться людям. Стоит подкорректировать некоторые свои недостатки, и вы увидите, что окружающие к вам потянутся.

Трудно сказать, что именно не нравится людям в конкретном человеке, ведь каждый из нас обладает определенным набором качеств, как положительных, так и отрицательных. Кстати, даже положительные качества могут раздражать людей, правда это случается довольно редко. Сегодня мы расскажем о пяти привычках (читай — чертах характера), которые раздражают практически всех.

В вашей речи слишком много «я»

Вспомните поговорку из детства: «Я — последняя буква в алфавите». Но кого это останавливает? Уверены, вы знаете множество людей, которые пытаются напомнить о себе, даже если разговор не идет о них. У людей складывается впечатление, что человек — эгоист и, вообще, лучше держаться от него подальше. Чтобы расположить к себе собеседника, гораздо важнее слушать и интересоваться человеком, с которым ведете беседу, тогда вам не грозит слава высокомерной персоны.

Вы перебиваете собеседника

Вы знаете, что умение слушать дано не каждому? Любому человеку будет приятно, если вы внимательно выслушаете то, что он хочет сказать. Если же начнете перебивать, это покажет вас с невыгодной стороны: тем самым даете понять, что вас мало интересует предмет разговора и вы хотели бы поскорее закончить беседу. Переверните ситуацию наоборот — вам бы было приятно такое общение? Мы так не думаем. У вас будет время высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, но для начала наберитесь терпения и дождитесь, когда ваш собеседник закончит фразу. Не нужно влезать со своим комментарием раньше времени.

Вы не отвечаете на звонки и сообщения

Людям очень неприятно, если они стараются, набирают сообщение, возможно, отрываясь от своих дел, а вы их игнорируете. Человеку может показаться, что вас в принципе не интересует общение с ним. Никому не интересны отговорки вроде «мне было некогда», ответить на сообщение — дело нескольких минут, вы абсолютно ничего не потеряете. Если же письмо длинное, напишите, что в данный момент не можете дать развернутый ответ и ответите немного позже. Тут главное не молчать.

Вы набиваете себе цену

Пусть у вас хоть три высших образования, знание десятка языков и личный рекорд в местном бассейне на короткой дистанции — это не повод кичиться своими заслугами перед другими. Ваши достижения смогут оценить и без постоянного напоминания — хвастунов никто не любит. Еще больше раздражает, когда человек выставляет надуманные рекорды за реальные. Рано или поздно, об обмане все равно узнают, и вы предстанете в нехорошем свете. Уверены, что хотите прослыть лжецом?

Вы говорите слишком тихо

Человеку сложно одновременно напрягаться, пытаясь расслышать ваши слова, и вникать в их смысл. По этой причине до вашего собеседника дойдет не вся информация, которую вы хотели донести. Если разговор затягивается, ваша тихая речь начнет раздражать. В таких случаях отличным решением станут курсы по ораторскому мастерству, где за короткое время можно поставить голос и отработать дикцию.