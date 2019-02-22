Феминистки рассказали, что значит «быть мужиком»

Приближается 23 февраля, который в нашей стране давно счиатется не Днем советской армиии, а просто праздником всех мужчин. Активистки портала "Росгендернадзор" тоже решили сделать подарок мужчинам и подготовили серию карточек о том, в которых развенчали множество стереотипов, касающихся мужского поведения и роли в обществе.

Авторы карточек подчеркнули, что далеко не все мужчины "десантируются с самолетов", но навязываемые клише о мужественности не дают им шанса выглядеть, как они хотят, открыто проявлять эмоции и делать то, что им хочется.

Девушки напомнили, что если мужчина плачет, отказывается от насилия или взял отпуск, чтобы ухаживать за ребенком, то у него ничего #не отвалится. Именно с таким хештегом.

Итак, что мужчина не обязан делать:

служить в армии

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решать проблемы кулаками

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"строить" жену

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быть квалифицированным сантехником

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отстраняться от воспитания детей

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пренебрегать модой