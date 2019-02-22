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Феминистки рассказали, что значит «быть мужиком» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Чего хотят женщины"
Приближается 23 февраля, который в нашей стране давно счиатется не Днем советской армиии, а просто праздником всех мужчин. Активистки портала "Росгендернадзор" тоже решили сделать подарок мужчинам и подготовили серию карточек о том, в которых развенчали множество стереотипов, касающихся мужского поведения и роли в обществе.
Авторы карточек подчеркнули, что далеко не все мужчины "десантируются с самолетов", но навязываемые клише о мужественности не дают им шанса выглядеть, как они хотят, открыто проявлять эмоции и делать то, что им хочется.
Девушки напомнили, что если мужчина плачет, отказывается от насилия или взял отпуск, чтобы ухаживать за ребенком, то у него ничего #не отвалится. Именно с таким хештегом.

Итак, что мужчина не обязан делать:

служить в армии
genderwatch.ru
решать проблемы кулаками
genderwatch.ru
"строить" жену
genderwatch.ru
быть квалифицированным сантехником
genderwatch.ru
отстраняться от воспитания детей
genderwatch.ru
пренебрегать модой
genderwatch.ru
Женский форум
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