Чем занимаются знаки зодиака втайне от всех

Некоторые из нас проводят свободное время с шальным настроением, но в гордом одиночестве, занимаясь чем-то тайным. Интересно, а чем же за закрытыми дверьми занимаются знаки зодиака?

Овен

Заедать жирную бургер-башню кремовым тортом, переодеваться в костюм бульдога и бегать за кошкой, наполнять ванну шампанским и купаясь, пить из нее — нет, красотка-Овен выше всего этого, да и адекватнее, пожалуй. Пока никто не видит, она занимается очень интимным делом — рассматривает каждый миллиметр своего тела на наличие каких-либо изменений. А когда понимает, что она просто-напросто прекрасна, начинает целовать свое отражение, признаваться себе в любви, пародируя прекрасных мужчин Голливуда. Все это доходит до многочасовых сюжетов блокбастеров с романтической подоплекой, но, знаете ли, ради такой женщины Брэд Питт не только отряд инопланетян под командованием Годзиллы разгромит.

Телец

За свою жизнь милашка-Телец успела убедить всех, даже Козерога, что она еще та деловая колбаса. Кофе-брейк, обед и туалет — все это придумали лентяи, она же слишком занята, чтобы тратить время на все эти праздности. Но пока никто не видит, Телец превращается в тюленя, который впадает в анабиоз или залипает в телевизор, запивая колой шаурму, чипсы и чизкейки. До холодильника, чтобы пополнить запасы, она, естественно, перекатывается на боках.

Близнецы

В тайне ото всех Близнецы с особым усердием едят. Нет, не просто культурно едят, улыбаясь домашним за столом, а, как разъяренный котик на босую ногу, набрасываются на холодильник, запихивают в рот все, что видят, и глотают, не пережевывая, запивая майонезом, горчицей и вареньем. Делают они это обычно по ночам, чтобы не довести до истерики домашних. Готовятся к этому с особым трепетом: надевают самое красивое платье, делают вечерний макияж и включают Бетховена. Как столько еды может войти в это маленькое и миленькое создание, спросите вы? Да просто — Близнецы с детства выращивают внутри черную дыру, которая, кстати, еще может питаться и чужим горем. Поэтому советуем вам дарить Близнецам побольше еды и никогда не переходить им дорогу.

Рак

У Рака есть всего три главных режима: «великий мученик», «домашний диктатор» и, неожиданно, «внучка Мойдодыра». Последний она включает исключительно под покровом ночи, когда никто не сможет взглянуть в глаза Раку и позвонить в психиатрическую клинику. Собирая всю свою волю в кулак, Рак на протяжении всего дня терпит, как муж заправляет постель пледом не под тем углом, как ребенок вешает пуховик в шкаф, не вывернув наизнанку, а кот, как назло, вновь грязными лапами ходит по идеальному полу. Теперь только представьте, какие ломки по чистоте испытывает Рак в этом нестерильном мире?

Львица

Не царское это дело — скрывать что-либо от холопов. Поэтому Львица не особо прячет свои тайные занятия от чьих-либо глаз. Обжорство на ночь, пятидневный запой, просмотр "Ханны Монтаны", сбрасывание водяных бомб на прохожих с десятого этажа, поклейка поделок из отстриженных ногтей, пародирование кота — все это Львица делает и на людях. Странно то, что люди эти перебираются жить на край земли сразу же после увиденного. То ли они понимают, что больше на свете ничего святого нет, то ли уясняют, что после увиденного жить им в этой местности останется семь дней.

Дева

Чувства — это для слабаков, только покерфейс, только хардкор. Девы никогда не умиляются при виде малыша, не радуются очередной премии, не грустят, когда по радио заиграет меланхоличный трек, не матерятся, когда рвутся колготки. Единственное, что они могут позволить себе — улыбнуться, если незнакомец поскользнется и хлопнется прямо на пятую точку. Безэмоциональные ведьмы! Но это только на людях. Дома же, пока никто не видит, они подпевают песням в рекламах, съедают себя изнутри, вспоминая, что не придержали двери лифта коллеге, плачут под фильмы ужасов и всегда целуют кота в мягкий животик перед сном.

Весы

Если вы подумаете, что Весы — ангелы во плоти и единственное, чего им не хватает, так это нимба, то ответим вам так: нимб на рога не налезает. Наедине с самими собой Весы вспоминают грешки всех своих знакомых. Но ладно вспоминают, так они их еще и записывают, и уже через пару лет набирают на каждого несколько папок компромата. Именно этим они будут тыкать вам в нос, когда попросят помочь им перевести новую мебель или возьмут с вас слово не вспоминать новогодний корпоратив. А это все, знаете ли, хуже кредита — деньгами не откупишься.

Скорпион

Черные мессы, разработка новых способов казни, приготовление водородных бомб для продажи, да хотя бы телефонные пранки — нет, ничего из этого списка Скорпионихи в тайне не делают. Они в тайне ото всех занимаются благотворительностью. Мы не шутим! Они вновь надевают свой костюм человека и идут вершить благие дела: готовят еду для бедных, устраиваются на пару часов добровольцами в дома престарелых, строят дома для малоимущих, жертвуют почти всю зарплату на спасение китовых акул, строительство бесплатных детсадов, лечение тяжелобольных. Вполне возможно, что они просто не хотят попадать обратно в ад и всеми способами зарабатывают прощение. Но это неточно!

Стрелец

В полнейшем одиночестве Стрелец устраивает вечера раскрепощения. Смывает все слои косметики, полностью раздевается и в таком виде звонит всем своим знакомым с левого номера и высказывает все, что о них думает. Звучит, конечно, странно, но Стрельцу это очень помогает — и для психологического здоровья полезно, и для физического. Думаете, почему она так хорошо выглядит даже по утрам понедельника? Гениально же.

Козерог

В гробовой тишине и абсолютной тьме Козерожка записывает видеодневник боли и скорби, точнее своей жизни. На камеру она рассказывает абсолютно все, что происходит день за днем, приправляя сообщения истериками, спонтанными психозами и русским матерным, и все это настолько скучно, что пугает до чертиков. Свои пленки она передаст по наследству, чтобы, видимо, подсадить семена клинической депрессии будущему поколению еще в детстве.

Водолеи

Водолеи за закрытыми дверями занимаются не столько безнравственными вещами, сколько незаконными. Приглушенный свет, расслабляющая музыка, крепкие напитки… и игральные фишки. В компании с котиком, псом и воображаемыми друзьями Водолеи играют в покер, блэк-джек или рулетку. Позже тайная любовь к азартным играм переходит в одержимость и подпольные казино. К счастью, везение приходит к красоткам в тот момент, когда они закладывают последнюю косметичку, люксовый костюм и все свои мечты. Но даже это не останавливает их, а останавливает подруга, которая знает о маленькой тайне Водолея.

Рыбы

Нам кажется, что для Рыб в аду уже давно разогревается индивидуальный котел с кипящей лавой, потому что они грешат по крупному: в тайне от всех смотрят «Дом 2», «Пусть говорят», «Мужское/Женское» — вот это все. Естественно, на людях они осуждают тех, кто тратит время на откровенный и плохо спланированный фарс, но приходя домой, просят прощения у богов телешоу, запасаются попкорном, носовыми платками и начинают смотреть новый выпуск с Шурыгиной.