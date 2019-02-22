Китайцам запретили расспрашивать женщин о семье и детях на работе

В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.

Тех, кто нарушит правила будет ждать штраф от 10 тысяч юаней (около 100 тысяч рублей) до 50 тысяч юаней (около 500 тысяч рублей). Помимо этого, в случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.