Инфантилизм современных мужчин: миф или реальность?

23 февраля в России отмечается День защитника отечества. Фактически этот праздник превратился в настоящий «день мужчин». Служил мужчина в армии или нет, его поздравляют, дарят подарки и раздают комплименты. В остальные дни мужчин принято ругать. Негатив в адрес сильного пола в Сети зашкаливает. На форумах, в интернет-сообществах, в комментариях к постам в социальных сетях дамы высказывают недовольства. Настоящая война полов прослеживается под любым постом, затрагивающим гендерную тематику.

Женщины не рады мужскому поведению. Главная претензия — всеобщий инфантилизм. Не хотят парни брать на себя ответственность, всё бы в компьютерные игры резаться да жить с мамой до 35-ти. Жениться — ни за что, детей рожать — рано ещё, квартиру в ипотеку — мне и с мамой неплохо. Обычно к этому добавляют историю вроде «мой дед с 15 лет уже на заводе работал» или «мой папа через месяц умолял маму выйти за него замуж».

Ещё одна претензия: отсутствие широты души. Дамы недовольны: красивые поступки мужского населения остались в прошлом. Больше не похожи парни на художника из песни «миллион алых роз». Не готовы отдать всё имущество за площадь цветов.

От 50 тыс. рублей и выше

Образ «настоящего мужчины» засел в голове среднестатистической женщины, как заноза в пальце. Это антипод инфантила порицаемого. Такой персонаж должен быть смелым, сильным, готовым помочь любой женщине. Про высокий заработок и говорить нечего. Как выразилась женский коуч Юлия Печерская, «с мужчинами с доходом до 50 000 рублей спать нельзя». Вот только дамы сталкиваются с суровой реальностью.

«В наше время от многих мужиков не допроситься помощи, только и слышишь: давай завтра, давай потом, и в результате делаешь всё сама. От этого бабы и ходят такие и у них «вырастают» те самые яйца потому, что кроме, как на себя, рассчитывать не приходится», — обрисовывает проблему пользовательница Вконтакте Оксана Киш.

«Если у женщины всё есть, она самодостаточная и обеспеченная, то зачем ей нужен мужчина? Мужчина испокон веков был добытчиком, защитником и заступником. А теперь стал молокососом, маменькиным сынком и альфонсом. Мельчает мужчина», — дополняет женщину Оксана Степанова.

Ещё более ужасающую историю рассказала в социальной сети Вконтакте Наталья Ионова

«Она в декрете с младшим, он работает. Купили в ипотеку жильё. И тут его сократили. Вы думаете он нашёл другую работу, поехал на вахту? Нет он кардинально решил все проблемы. Петля. Всё просто. И плевать, что жена с ТРЕМЯ его детьми и ипотекой должна будет справляться сама. И блин, ведь справилась. В общем, распустили мужиков».

Тут есть и другая проблема. Особенно в крупных городах мужчины очень долго продолжают жить с родителями. Некоторые даже женившись не стремятся к покупке своего жилья, а приводят супругу в родительский дом. Патриархально, но неудобно и тесно.

Пытка взрослением

Мужчины становятся всё более инфантильными по всему миру. По данным сборника материалов второй всероссийской конференции молодых исследователей «Проблемы современного гуманитарного образования глазами молодёжи», половина итальянцев от 18 до 36 лет предпочитают жить вместе со своими родителями. В Германии 63% молодых мужчин живут с родителями.

А для США стало характерным словосочетание «дети-бумеранги» — те, которые после обучения в колледже или университете, не начинают самостоятельную взрослую жизнь, а возвращаются в родительский дом. В Великобритании около 10 млн граждан 17% населения страны требуют материальную поддержку у своих родителей.

При этом инфантильные взрослые нередко уверенно продвигаются по карьерной лестнице, занимают высокое социальное положение. Они креативны, творчески подходят к решению рабочих вопросов, склонны к риску и экспериментированию.

«Под социальным инфантилизмом понимается «состояние, проявляющееся в разрыве между биологическим и социокультурным взрослением. Это такое состояние личности, при котором потребности, эмоции, поведение человека не соответствуют его биологическому возрасту», — такое точное определение дала исследователь.

Автор исследования выделяет несколько причин инфантилизации. Отсутствие авторитетов у подрастающего поколения, материальная необеспеченность, ценности потребления, виртуальная реальность.

«Ещё одна причина: отсутствие мотивации взрослеть. Раньше инфантильный человек не нашёл бы себе места в обществе, теперь же он может найти для себя такую нишу, где ему комфортно, и это самое взросление совершенно не понадобится. К тому же появилось много профессий, которые не требуют психологического взросления», — рассуждает автор исследования.

Главная причина инфантилизма мужчин по мнению клинического психолога-сексолога Валентина Денисова-Мельникова, гиперопека матерей. Когда мальчик привыкает, что все решения принимают за него, он не учится быть ответственным.

«В последние 10-летие многие женщины стали делать из ребёнка фетиш. Они разрешают ему всё. В результате формируются такие качества как капризность, нежеланием принимать решения, излишняя эмоциональная реакция на раздражители — основные черты инфантильной личности», — рассуждает психолог.

Слово мужчинам

Сильный пол на обвинения в инфантилизме обычно отвечает: женщины виноваты сами. Во-первых, воспитывают сыновой слишком мягко. Во-вторых, ведут себя в отношениях так, что хочется спрятаться от неё в дальний угол и делегировать полномочия.

«Женщина хочет всё решать, всем руководить и распоряжаться… и ни за что не отвечать (отвечать должен и обязан мужчина… потому что он мужчина и обязан и должен)», — выступает в защиту своего пола, пользователь Вконтакте Даниил Светашов.

«Теперь женщина делает всё что хочет, а не то что ей скажет муж как было раньше, ноете что мужчины мельчают, даже не понимая что во-первых сами этого хотели, во-вторых вам так намного лучше», — высказывается Максим Тимофеев.

Пользователь Данис Мустафин, в споре с девушкой о том измельчали мужчины или нет, бьёт не в бровь, а в глаз.

«Нормальные мужчины никуда не делись, такие тебе попадаются потому что ты никто по жизни, пустышка ничего более, вот живи в своём мире дальше, к вам относятся так как вы это заслуживаете, и как вы это позволяете, так что жрите что заказывали».

Женщины своим поведением часто отбивают у мужчин охоту взрослеть, брать на себя ответственность. Это не вина многих женщин, это их беда — психологи частично согласны с мужчинами.

Виктория Мещерина, системный психолог и ЭФТ-терапевт