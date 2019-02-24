Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 вещей, для которых люди слишком стары в 40 лет 

СОК.медиа 1 час назад
Фото: СОК.медиа
Молодость — это красивая внешность, стройность, здоровье. Взрослея, мы переживаем об увядании кожи, ухудшении зрения или появления седины. Люди не могут смириться с тем, что старость неизбежна и всячески стараются продлить молодые годы.
Кто-то пытается молодиться: носит вещи не по фигуре, делает молодежные стрижки, которые совершенно не подходят по статусу или овалу лица, использует броский макияж и многое другое.
Однажды, приняв себя и свой возраст, люди понимают, что существуют вещи, для которых они слишком стары в 40 лет.

1. Стыдиться своих желаний

Общество и мода навязывают нам свое мнение. С возрастом люди понимают, что нужно больше прислушиваться к себе и своим желаниям, а не к чужим. Необходимо носить одежду ту, которая удобна и нравится, читать то, что интересно, посещать любимые заведения, а не популярные. Жизнь быстро проходит, и нужно успеть ею насладиться, а не следовать новым веяниям общества.

2. Беспокоиться о мнении окружающих

Делать то, что нравиться нам мешает общественное мнение. Мы слишком заботимся о том, что о нас подумают незнакомые люди. Часто становится открытием, то что незнакомцы практически не обращают внимания друг на друга. Поэтому неуверенность бывает не обоснована ничем другим, кроме собственных убеждений.

3. Копить ненужные вещи

Техника ломается, одежда становится мала, а мы продолжаем это все складывать в надежде похудеть и отремонтировать. В итоге дом становится не уютным семейным местечком, а большим складом ненужных вещей, которые загромождают пространство. Мы надеемся на то, что это все нам может пригодиться или будет использоваться в пресловутый «черный день». Может хватит? Пора избавиться от вещей, которые годами пылятся на верхних полках.

4. Общаться с неприятными людьми

Это в молодости мы могли терпеть навязчивых ухажеров, болтливых подруг и хамоватых начальников, периодически задавая себе вопрос «Что я тут делаю?». В 40 лет люди больше уважают себя и свое время, стараясь не тратить его впустую. Нужно проводить его с удовольствием, а не так чтобы потом приходилось думать о сеансах с психотерапевтом.

5. Бояться тратить на себя деньги

40 лет — отличный возраст для того, чтобы осознать свои потребности и то, что для себя не нужно ничего жалеть. Слишком много было упущено в молодости. Деньги экономились всеми силами для того, чтобы обучиться профессии, обзавестись жильем, вырастить и выучить детей. В четвертом десятке это все уже есть, а дети скоро покинут родительский дом и станут самостоятельными. Пора подумать о себе!
СОК.медиа: последние новости
Почему девушки обнажаются? Что делать, если муж постоянно сидит в Интернете 5 признанных красоток, которые родились мужчинами
Женский форум12
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Завидуют, потому что у меня все хорошо»
Что есть и не есть, чтобы похудеть
Как девушка с дефектом лица стала моделью18
Причины, по которым девушки обнажаются на самом деле
Как использовать кока-колу в быту
Видео
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Лолита откровенно рассказала о наркозависимости
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Шнуров зачитал рэп ко Дню защитника Отечества
Звёзды
Что случилось с родителями Влада Листьева
Звёзды
Трагическая судьба Татьяны Снежиной
Звёзды
Дочка Бони разоблачила мать
Звёзды
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Что полезнее: хлеб или зерновые хлебцы
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение