5 вещей, для которых люди слишком стары в 40 лет

Молодость — это красивая внешность, стройность, здоровье. Взрослея, мы переживаем об увядании кожи, ухудшении зрения или появления седины. Люди не могут смириться с тем, что старость неизбежна и всячески стараются продлить молодые годы.

Кто-то пытается молодиться: носит вещи не по фигуре, делает молодежные стрижки, которые совершенно не подходят по статусу или овалу лица, использует броский макияж и многое другое.

Однажды, приняв себя и свой возраст, люди понимают, что существуют вещи, для которых они слишком стары в 40 лет.

1. Стыдиться своих желаний

Общество и мода навязывают нам свое мнение. С возрастом люди понимают, что нужно больше прислушиваться к себе и своим желаниям, а не к чужим. Необходимо носить одежду ту, которая удобна и нравится, читать то, что интересно, посещать любимые заведения, а не популярные. Жизнь быстро проходит, и нужно успеть ею насладиться, а не следовать новым веяниям общества.

2. Беспокоиться о мнении окружающих

Делать то, что нравиться нам мешает общественное мнение. Мы слишком заботимся о том, что о нас подумают незнакомые люди. Часто становится открытием, то что незнакомцы практически не обращают внимания друг на друга. Поэтому неуверенность бывает не обоснована ничем другим, кроме собственных убеждений.

3. Копить ненужные вещи

Техника ломается, одежда становится мала, а мы продолжаем это все складывать в надежде похудеть и отремонтировать. В итоге дом становится не уютным семейным местечком, а большим складом ненужных вещей, которые загромождают пространство. Мы надеемся на то, что это все нам может пригодиться или будет использоваться в пресловутый «черный день». Может хватит? Пора избавиться от вещей, которые годами пылятся на верхних полках.

4. Общаться с неприятными людьми

Это в молодости мы могли терпеть навязчивых ухажеров, болтливых подруг и хамоватых начальников, периодически задавая себе вопрос «Что я тут делаю?». В 40 лет люди больше уважают себя и свое время, стараясь не тратить его впустую. Нужно проводить его с удовольствием, а не так чтобы потом приходилось думать о сеансах с психотерапевтом.

5. Бояться тратить на себя деньги

40 лет — отличный возраст для того, чтобы осознать свои потребности и то, что для себя не нужно ничего жалеть. Слишком много было упущено в молодости. Деньги экономились всеми силами для того, чтобы обучиться профессии, обзавестись жильем, вырастить и выучить детей. В четвертом десятке это все уже есть, а дети скоро покинут родительский дом и станут самостоятельными. Пора подумать о себе!