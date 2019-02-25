8 типов бабуль, которыми мы станем

Сложно переоценить важность бабушки в жизни семьи, хотя мы редко задумываемся, что и сами будем играть эту роль лет через тридцать или сорок. Доподлинно неизвестно, как на нас отразится возраст, однако если внимательно посмотреть вокруг, то очевидно, что жизнь на пенсии может быть очень разной.

Бабушка-рукодельница

Наверняка у каждого на примете есть заботливые бабушки, которые готовы вечерами напролет сидеть над клубками ниток и вносить посильную лепту в обновление гардероба любимой семьи. Они с ярым фанатизмом навяжут внукам (и зятю!) свитера, шапки, варежки, носки, а заодно и свою точку зрения на моду и стиль. Остается только надеяться, что в порыве очередного творческого вдохновения они не захотят сочетать оранжевый цвет и голубой.

Бабушка-командир

Жить по соседству с такой бабушкой — испытание не из легких. С одной стороны, члены семьи с облегчением отправляют боевую бабушку на передовую, когда нужно бороться с бюрократией и госучреждениями. В то же время такие бабушки первое время молча смотрят, как их дети неправильно воспитывают внуков, а потом берутся за дело сами. Увы, зачастую ничего путного из такой инициативы не выходит, а все потому, что внуки оказываются ленивыми, не слишком умными, да еще и упрямыми (единственное качество, которое тем удалось унаследовать от несравненной бабушки).

Стареющая не-бабушка

«Какая я вам бабушка?» — раз за разом возмущенно восклицает женщина лет семидесяти, имеющая внуков школьного возраста. И в самом деле, какая, невольно подумаете вы, оценивая высоту каблука, алую помаду и тонированные волосы, намертво уложенные лаком. На вопрос, сколько ей лет, не-бабушка напоминает, что женщин о таком не спрашивают, а в момент удачного настроения такие пенсионерки с удовольствием принимаются кокетничать, смущая ответным: «А сколько вы мне дадите?» К сожалению, они обычно редко помогают с внуками, а затащить их в гости вне праздничных дней и вовсе невозможно.

Бабушка-передовик

«На том свете отдохну» отмахиваются бабушки-передовики, отправляясь на работу в выходной день, даром что им уже 20 лет как положена пенсия. Даже если у них и есть внуки, то с ними они не слишком близки, поскольку видеться с семей могут только по строгому расписанию. Единственное, о чем они готовы сокрушаться, признавая влияние паспортного возраста, так это что более не могут пахать в две смены.

Бабушка-детектив

Такие дамы всегда помнят о пользе свежего воздуха и готовы жить на лавочках возле подъезда в любую погоду. Они осведомлены обо всех новостях и сплетнях района, а также с удовольствием проводят собственные расследования, дотошно раскапывая мельчайшие подробности жизни своих наследников. Почему вчера не было ужина? С кем ты говорила по телефону? Куда это вы собрались на выходные? А, самое главное, — на какие деньги? Вопросам нет конца. Впрочем, существует теория, говорящая о важности существования таких пенсионеров для общества в целом. Поговаривают, что районы, в которых наблюдается особенное скопление бабушек на скамейках, намного безопаснее остальных.

Пожилая леди

Безупречный гардероб, аккуратная прическа, затейливая шляпка и шелковый шарфик — пожилую леди видно сразу. И дело не в белой кости и голубой крови, нет. Такие женщины за время долгого жизненного пути лишь приумножили свою тягу к прекрасному и, кроме занятий с внуками, имеют четкое расписание и нерушимые планы. Билеты в театр куплены на три месяца вперед, а музейные работники давно уже знают все их имена.

Бабушка классическая

Классическая бабушка — это же прелесть что такое. Для молодой и неопытной мамы она — мудрый советчик, готовый всегда посидеть с малышом. Да и внуки не могут нарадоваться общению с ней, ведь у нее всегда найдутся подарки и вкусняшки. Впрочем, заботящимся о фигуре людям стоит все же поселиться на небольшом расстоянии, поскольку главным коньком таких пенсионерок является умение «закормить». Достаточно одной недели в гостях у любимой бабули, чтобы значительно прибавить в массе, но даже тогда в ее глазах вы будете все также хилым и голодным.

Бабушка-дачница

Загар на руках и презрительный взгляд на овощи-фрукты в магазинах. О! Бабушку-дачницу видно издалека. В теплое время года дачницы полностью погружены в свой огород, а зимой поливают саженцы на балконе и без устали рыщут по магазинам в поисках недорогих и «съедобных» продуктов — все же на одних консервах сыт не будешь. К слову, к семье у дачниц весьма своеобразное отношение, поскольку в первую очередь они видят молодые здоровые руки, способные покрасить забор, вспахать грядки и до последней ягодки собрать урожай с десяти вишен. Потому в летний период взрослые отчаянно прикрываются работой и ссылают внуков «на каникулы», здраво рассуждая, что физический труд полезен в воспитании юных умов.