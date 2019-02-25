5 неудобных вопросов от окружающих и как на них отвечать

Любой человек в своей жизни хотя бы раз сталкивался с неудобными вопросами, которые задают люди, пытаясь больше узнать о вашей личной жизни. Бестактность окружающих может привести к неловкой ситуации, в которой сложно принять решение.

Как можно отвечать на самые популярные неловкие вопросы окружающих, смотрите далее.

«Почему вы не женитесь?»

Данный вопрос оказывается актуален как для девушек, так и для парней. Для мужчин ответить на него можно тем, что просто пока нет подходящей кандидатуры.

С девушками дела обстоят несколько иначе. При ответе на неловкий вопрос замужестве, можно уточнить у человека почему его это так интересует. Либо объяснить свое одиночество огромной занятостью на работе и построением собственной карьеры.

«Почему у вас нет детей?»

Этот вопрос — главный кошмар для семей, которые не могут иметь детей. На него ответить лучше всего общими выражениями: «Еще успею» или «Всему будет свое время».

«Почему ты так воспитываешь детей?»

Очень часто люди любят навязывать свое мнение по поводу правильности воспитания и ухода за детьми. Но семьи разные и у каждого может быть свой личный поход. На вопросы данного типа лучше ответить тем, что вы делаете так, как считает нужным для вашего ребенка.

«Какая у тебя зарплата?»

Самым простым ответом на этот неудобный вопрос является правда, но только без конкретики и уточнения деталей. Когда у вас спрашивают о вашей зарплате на работе, то скажите, что она такая, как и у всех в вашей сфере деятельности.

«Когда ты наконец-то поправишься (похудеешь)?»

На эти вопросы зачастую отвечать очень неприятно, так как окружающие только акцентируют внимание на недостатках фигуры, о которых человек и так знает. Лучше всего сказать, что вы довольны своей внешностью.

Схожие вопросы в обществе люди могут задавать по разным причинам. Но чтобы правильно на них ответить, следует сначала узнать мотивы человека, задающего вопрос, а потом уже говорить в ответ.