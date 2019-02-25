За что не следует извиняться

Зачастую мы извиняемся, даже не чувствуя себя виноватыми. Мы делаем это, чтобы не обидеть собеседника, смягчить неприятную новость или просто оправдаться. Между тем, во многих случаях рассыпаться в извинениях нет никакой необходимости. Так, не стоит просить прощения у окружающих за то, что вы кого-то любите. И не имеет значения, отвечают ли вам взаимностью. В мире сотни тысяч людей, которые опасаются любить и лишают себя любви. Если вы из тех, кто отважился на любовь и готовы показывать это, то к чему оправдываться?

Смотрите видео и узнайте, за что ещё вы никогда не должны просить прощения.