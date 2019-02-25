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За что не следует извиняться 

Рамблер 2 часа назад
Зачастую мы извиняемся, даже не чувствуя себя виноватыми. Мы делаем это, чтобы не обидеть собеседника, смягчить неприятную новость или просто оправдаться. Между тем, во многих случаях рассыпаться в извинениях нет никакой необходимости. Так, не стоит просить прощения у окружающих за то, что вы кого-то любите. И не имеет значения, отвечают ли вам взаимностью. В мире сотни тысяч людей, которые опасаются любить и лишают себя любви. Если вы из тех, кто отважился на любовь и готовы показывать это, то к чему оправдываться?
Смотрите видео и узнайте, за что ещё вы никогда не должны просить прощения.
Психология , Видео
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