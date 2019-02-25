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Будни сына шизофренички 

BigPikcha.ru 6 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Фотограф Сезар Леховик снимает свою мать, страдающую шизофренией, пытаясь лучше понять природу ее болезни и разрушить стереотипы в изображении душевнобольных.
Матери Леховика, Бетти, поставили диагноз в 1999 году, когда Сезар еще учился в колледже. Он начал профессионально фотографировать в 2002 году и решил запечатлеть свою мать, чтобы легче переносить эту непростую семейную ситуацию.
«Фотография позволяет мне наблюдать. Я думаю, что с камерой в руках меня меньше травмирует то, что я вижу, и то, как она себя ведет. Это позволяет мне интерпретировать события, а не только переживать их»,
— признается фотограф.
Фотопроект Betty’s Sweet Tea («Сладкий чай Бетти») — это посвящение Леховика своей матери. На большинстве снимков она смотрит прямо в камеру, что делает присутствие фотографа ощутимым в каждом кадре. Даже лежа на больничной койке, Бетти смотрит в камеру с полуулыбкой и подмигивает.
bigpikcha
Хоть Леховик и уловил эти с виду эмоциональные моменты, многие врачи считают, что шизофреники не способны проявлять настоящую близость в отношениях.
bigpikcha
Поэтому, когда смотришь на эти фотографии, задаешься вопросом, является ли теплота и выразительность взгляда Бетти эффектом, созданным умелыми руками Сезара, или проявлением настоящей родственной близости между матерью и сыном. Этот баланс между реальным и кажущимся и лежит в основе работы Леховика.
«Я хочу, чтобы зрители останавливались на своем пути, чтобы разглядеть мою мать с разных сторон. Например, в закусочной она сердится, у реки она кажется спокойной, а в рождественский вечер, когда она смотрит на меня, закутавшись в белую кофту, она печальна и красива. В моих глазах она выражает все это, и я хочу, чтобы люди тоже увидели в ней эти эмоции»,
— поясняет фотограф.
bigpikcha
Леховик надеется, что его снимки помогают преодолеть многие клише в изображении душевных расстройств, которые обычно встречаются в фоторепортаже — например, образ женщины, прячущей лицо за волосами, или мужчины со свисающим изо рта языком.
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«Я не хочу, чтобы мои фотографии выглядели как обычные иллюстрации депрессии и болезни. Тем не менее я не стараюсь скрыть ту печаль и грязь, которые сопровождают ее существование»,
— говорит Леховик.
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