Почему глупые люди думают, что они умнее всех 

Без сомнения, многих раздражают люди, которые думают, что они умнее всех. Но стоит ли всезнаек винить за это?
На самом деле, всему виной эффект Даннинга-Крюгера. Этот эффект является метакогнитивным искажением. Человек может быть в полной уверенности, что он делает все правильно и остальные тоже должны следовать его советам. Как ни странно, такое поведение свойственно всем людям.
Низкий уровень осведомленности в чем-либо приводит к ошибочным выводам. Человек с низкой квалификацией не может принять правильное решение и оценить последствия ошибки. Ему кажется, что он и так все хорошо знает.
Люди, имеющие высокий уровень квалификации, все время сомневаются в своих выводах. Благодаря своему опыту они способны правильно оценить ситуацию. Но перед принятием верного решения они еще много раз подумают, как сделать лучше. К сожалению, высококвалифицированные люди ошибочно полагают, что задачи, которые для них легки, также легки и для других людей.
Гипотеза об этом феномене была выдвинута Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом в 1999 году. Для того, чтобы доказать свою правоту, они провели эксперимент с двумя группами студентов. Исследование показало, что студенты на первом курсе склонны переоценивать собственные умения, не могут адекватно оценивать действительно высокий уровень умений у других и неспособны осознавать всю глубину своей некомпетентности. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Personality and Social Psychology.
Люди с низкой осведомленностью чувствуют себя более уверенно, чем те, кто хорошо разбирается в том или ином деле.