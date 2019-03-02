Как контролировать свои сны

Когда нам снятся кошмары или другие не очень приятные сны, хочется, чтобы можно было контролировать cюжет. На самом деле, сновидения можно программировать. Это явление называется «осознанный сон», и многие ученые уже подтвердили его существование.

Запоминайте сны

Если вы можете запоминать сон в деталях, вам уже повезло. 80% жителей всего мира не могут вспомнить сюжеты сновидений. Для того, чтобы запоминать сны, нужно записывать их сразу после пробуждения. Сначала это могут быть просто какие-то моменты или детали, но потом вы сможете помнить сюжет от начала до конца.

Научитесь осознавать, что вы спите

Некоторые сны могут быть настолько реалистичными, что их запросто можно спутать с жизнью. Но пока вы не поймете, что все происходящее вокруг сон, не сможете его контролировать. После того, как вы сможете записать хотя бы десять своих снов, проанализируйте их. Среди них нужно найти признаки сна, на которые вы будете опираться, если захотите узнать, спите ли вы сейчас.

Развивайте критическое мышление

Оно помогает осознать, находитесь ли вы в реальности или во сне. Нужно, чтобы контроль состояния работал автоматически. Например, во время чтения отвернитесь и заново посмотрите на текст. Некоторые практики говорят, что во сне цифры и буквы меняются местами, если от них отвести глаза.

Мечтайте перед сном

Чтобы заснуть, достаточно лечь и закрыть глаза. Очень скоро в вашем воображении появятся картинки, которые потом станут связанными сюжетами. Когда вы начнете развивать свой осознанный сон, сможете контролировать сюжеты его и переносить туда все, что пожелаете.