Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как контролировать свои сны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Начало"
Когда нам снятся кошмары или другие не очень приятные сны, хочется, чтобы можно было контролировать cюжет. На самом деле, сновидения можно программировать. Это явление называется «осознанный сон», и многие ученые уже подтвердили его существование.

Запоминайте сны

Если вы можете запоминать сон в деталях, вам уже повезло. 80% жителей всего мира не могут вспомнить сюжеты сновидений. Для того, чтобы запоминать сны, нужно записывать их сразу после пробуждения. Сначала это могут быть просто какие-то моменты или детали, но потом вы сможете помнить сюжет от начала до конца.

Научитесь осознавать, что вы спите

Некоторые сны могут быть настолько реалистичными, что их запросто можно спутать с жизнью. Но пока вы не поймете, что все происходящее вокруг сон, не сможете его контролировать. После того, как вы сможете записать хотя бы десять своих снов, проанализируйте их. Среди них нужно найти признаки сна, на которые вы будете опираться, если захотите узнать, спите ли вы сейчас.

Развивайте критическое мышление

Оно помогает осознать, находитесь ли вы в реальности или во сне. Нужно, чтобы контроль состояния работал автоматически. Например, во время чтения отвернитесь и заново посмотрите на текст. Некоторые практики говорят, что во сне цифры и буквы меняются местами, если от них отвести глаза.

Мечтайте перед сном

Чтобы заснуть, достаточно лечь и закрыть глаза. Очень скоро в вашем воображении появятся картинки, которые потом станут связанными сюжетами. Когда вы начнете развивать свой осознанный сон, сможете контролировать сюжеты его и переносить туда все, что пожелаете.
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прошу совета: «Хочу стать содержанкой!»1
Кому противопоказана диета Дюкана
10 симптомов, которые ставят крест на отношениях
Ямки Венеры: признак идеального женского тела19
Почему дети такие неблагодарные
Видео
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Звёзды Шоу-бизнес
Врач рассказал, что Пугачева сделала с зубами
Звёзды
Куда опасно добавлять чеснок
Еда
Наталья Лагода: что случилось со звездой 90-х
Звёзды
Сакральные места советских женщин
Красота
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
Лорак была на грани жизни и смерти
Звёзды
«Деревенские» привычки, которые портят ваш стиль
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение