Зачем люди называют детей странными именами?

В последнее время в российских загсах заметили странную тенденцию: растет число людей, желающих поменять имя. С чем это связано? Наш корреспондент решил изучить тему.

Очень приятно. Царь.

Ох, как смеялись в поздние советские времена над именами типа Даздраперма (что в переводе означает «Да здравствует Первое мая!»), Лагшмивара («Лагерь Шмидта в Арктике»), Перкосрак («Первая космическая ракета»), Кукуцаполей («Кукуруза — царица полей»)… Сегодня новые герои — Россия Николаевна, Люцифер Константинович, Мессия Яковлевна, Каспер Ненаглядный Федорович, Мама Олеговна, Соловей Иванович, Аристотель Федорович, Ларидана Семеновна… А еще — Принц и Принцесса, Граф и Князь, Царь и Царица, Изумруд и Аметист, Март, Апрель, Гранит и Ветер, Солнышко и Радуга, Мустанг и даже СалатЛатук. Родители, желая счастливой судьбы своим детям, изощряются, придумывая им самые неожиданные имена.

Кстати, в остальном мире ситуация похожа. Несколько лет назад в Испании прошел Международный конгресс людей с необычными именами. Оказалось, что самые оригинальные имена у жителей индийского округа Кандхамал: в одной семье ребенка назвали Два Килограмма Риса, в другой — Серебряный Доллар. В Эквадоре живут Суперкрепкий Цемент, Спортивная Кавалькада, Трудная Футбольная Победа, Лапа Цыпленка, Международный Конфликт… Американский психолог Джон Трейн написал книгу, посвященную самым несуразным именам, и почетное место в ней занимает семья Дженсонов из Чикаго, в которой детей зовут Менингит, Ларингит, Аппендицит, Перитонит, Тонзиллит.

Но и это еще не все, на что способны родители. Живет в Москве юноша — его зовут БОЧ рВФ 260602, что расшифровывается как «биологический объект человека рода ВорониныхФроловых, родившийся 26.06.2002». Парню скоро уже 17 лет, он по-прежнему живет без свидетельства о рождении, поскольку в местном ЗАГСе его упорно отказываются дать. Проблемы с документами есть и у шведского мальчика, родившегося в 1991 году. Имя Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmn ckssqlbb11116 отказались регистрировать, как нелепое, хотя родители пытались настоять на своем через суд, утверждая, что это имя — произведение искусства.

Как вы лодку назовете..

Согласно исследованиям, мамы-папы, которые придумывают своим чадам необычные имена, чаще проживают в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, ну и конечно — в Москве и Санкт-Петербурге. Словом, в крупных городах. Почему? Оказывается, в мегаполисах поневоле хочется выделиться, не раствориться в толпе. Этому нередко помогает имя. С другой стороны: опросы показали, что родители, выбирающие для детей проверенные имена, скорее всего, воспитывались в семьях со средним достатком. Их учили, что выбирать нужно качественное, говорили про важность стабильной работы и высшего образования. Поэтому и имена своим детям они дают понятные. Их родители уверены: главное — не высовываться и не лезть на рожон. Вот так неожиданным образом оказалось, что свою роль играет и имущественный фактор. К примеру, в ходе недавнего исследования установлена связь между распространением уникальных имен и улучшением экономических условий. С развитием социально-экономических структур стали появляться и разные формы выражения индивидуализма, в том числе изобретение уникальных имен для детей. Словом, как поется в песне из известного мультика: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет…»

Заигрались

А теперь немного статистики: почти 80% детей, которых так странно назвали, серьезно страдают от своего неординарного имени, а каждый пятый, став взрослым, изменил его на более традиционное. К тому же, как показывают опросы, спустя несколько лет около 10% родителей начинают жалеть о своем решении, поскольку их ребенок подвергается насмешкам со стороны сверстников.

Кстати

✔ На сайтах знакомств обладатели странных и необычных имен пользуются меньшим успехом, у них меньше шансов на удачное знакомство.

✔ У женщин, носящих имена, производные от мужских, наблюдается склонность к точным наукам.

✔ У мальчиков с именами, звучащими женственно или являющимися производными от женского имени, больше риска попасть в неприятности.

✔ Имена, которые легче произнести, чаще производят положительное впечатление и соответствуют более высоким должностям в юридических компаниях.

Диктатура и авторитаризм

В нашей стране — как-то так повелось — часто кивают на заграницу: мол, у нас все регламентировано, никакой свободы, не то что на свободном Западе. Даже выбирать имена собственным детям запретили.

Да, с 1 мая 2017 года в России вступил в действие закон, который позволит хоть немного, но ограничить чудаковатых родителей, не дав им использовать слишком необычные, странные и нелепые имена. Теперь в имени человека запрещены цифры и любые знаки, кроме дефиса, полностью запрещено использовать для этого бранные слова и мат. Опять, скажете, проявление авторитаризма и диктатуры? Что ж, посмотрим, как с этим за границей. Поскольку фантазия родителей порой не имеет границ, во многих странах официально запрещено использовать для обозначения имени наборы букв, символов, цифры, неблагозвучные слова и оскорбления.

Существуют ограничения в выборе имен в США, Новой Зеландии, Швеции, Франции, Бразилии и некоторых других государствах. В Исландии, например, родители могут выбрать имя для ребенка только из официального перечня. И в Германии имя должно быть из списка утвержденных и четко указывать на пол ребенка. Это делается на том основании, что имя может оказаться оскорбительным и вызывать неловкость. А система обязана обеспечить защиту ребенка от возможного насилия.

Авиадиспетчер с Багирой

Ну а если все-таки приходится жить с таким именем, как Аметист, Коловрат, Услада, Голуба, Вишня*… Что делать?

Комментарий юриста:

— Да, если категорически не нравится имя, которое родители дали вам при рождении, выход есть. Если, допустим, Альтаир или Береза не захотят продолжать жить с такими именами, у них есть право их поменять. До 14 лет это делается через обращение в органы опеки и попечительства, после 14-ти — через загс, но при наличии письменного разрешения от родителей. Ну а после совершеннолетия, то есть 18 лет, молодой человек вправе самостоятельно прийти в загс, написать заявление и поменять имя. В 2017 году, кстати, таким правом воспользовались 8726 человек, в 2016-м — 10 920, три года назад — 7577.

Талула танцует гавайскую хулу

Одна новозеландская пара решила назвать свою дочь «Талула танцует гавайскую хулу» (Talula Does The Hula From Hawaii). Судья оспорил решение родителей. Однако тяжба длилась больше девяти лет. Девочка отказывалась называть свое имя друзьям и просила их звать ее «K» — буквой, которая ни разу не встречается во фразе «Talula Does the Hula From Hawai». Судья отклонил решение этой пары и решения всех подобных родителей, которые калечат своих детей «неминуемой социальной инвалидностью и расстройством». Но и на этом не остановился — забрал девочку у родителей и передал ее органам опеки, где ей дали новое — обычное — имя.

Вот ведь повезло!

В загсе подмосковного Королева не так давно было зарегистрировано имя новорожденной девочки — Виагра. Родители объясняют свой выбор тремя причинами: первая — красота и оригинальность имени, вторая — зачатию ребенка поспособствовал одноименный препарат, а третья — давняя любовь к группе «ВИА Гра».

Комментарий психолога:

— Имя — одна из основных составляющих индивидуальности ребенка, и в последнее время все больше родителей выбирают совершенно уникальные варианты. Однако дети с необычными именами могут иметь массу проблем и в детстве, и во взрослом возрасте. Ведь чем необычнее имя, тем сильнее оно привлекает внимание посторонних. Но не всякий ребенок (да и не всякий взрослый!) может выдержать повышенное внимание к своей персоне. Родители же утверждают, что экзотическое имя привносит в жизнь малыша яркие краски, ласкает слух необычным сочетанием. Пусть так, но нужно принять к сведению: необычное имя может стать для ребенка серьезной проблемой. Может ли понравиться в дальнейшем имя самому ребенку, не станет ли оно для него постоянным источником огорчения и раздражения? Не станет ли выбранное имя поводом для дразнилок и издевательств в детском саду и школе? Выбор имен для детей — не та сфера, где стоит упражняться в остроумии и креативности. Главное, чтобы имя сочеталось с фамилией и отчеством, понравилось самому ребенку, когда он повзрослеет.

Постскриптум

Любопытное наблюдение: в мире все большую популярность приобретают имена, распространенные в России. Если вы услышите, например, на улице Висбадена (Германия), что мать называет дочку Татьяной или Светланой, это вовсе не значит, что они — выходцы из России…