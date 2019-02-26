Как наконец-то избавиться от ненужных вещей

Если вы тоже относитесь к категории тех женщин, у которых забит не то, что весь гардероб, а весь дом вещами, но при этом вам абсолютно нечего надеть, тогда наша статья вам точно пригодится.

Passion.ru пообщался с психологами и узнал, как можно изменить ситуацию и заставить себя расставаться с предметами, которыми вы давно не пользуетесь. И дело тут, оказывается, не в лени, как многие могли бы подумать!

Определите, откуда у вас страсть к собирательству

Попробуйте вспомнить, какие эмоции вы испытываете от того, что в вашем доме копится гора того, что, возможно, так и не будет никогда использовано по назначению? Радость от самих покупок? Желание сохранить память о каких-то моментах или о людях, с которыми они были связаны? Или стремление доказать себе (и окружающим), что если раньше вы не могли скупать товары в таких количествах, то теперь все изменилось и вы имеете достаточно денег, чтобы позволить себе все, что хотите? Или вы пытаетесь таким образом избавиться от депрессии или снять напряжение после тяжелого трудового дня? Как только вы поймете истинную причину, вам станет намного проще контролировать свои поступки и эмоции.

Обещайте себе не покупать ничего нового, пока не разберетесь со старым

Психологи советуют прежде, чем хвататься за кошелек и покупать очередную безделушку, подумать о двух вещах: есть ли у вас место для ее хранения и действительно ли она вам нужна в данный момент. Например, известна история, когда девушка в детстве грезила о синтезаторе, но никак не могла его себе позволить на тот момент (родители зарабатывали не так много денег и не могли купить своей девочке этот музыкальный инструмент). Когда эта дама выросла и устроилась на работу, то первую зарплату она спустила на детскую мечту, но счастье длилось недолго. Точнее, эйфория от покупки быстро прошла и теперь этот инструмент просто стоит в гостиной в качестве подставки для свечей, книг, статуэток и прочих безделушек. Да, девушка осуществила свою мечту, но по сути ей нужен был не сам предмет, а осознание того, что она смогла себе его позволить.

Боритесь с причинами, а не с последствиями собирательства

Постарайтесь выяснить, откуда «ноги растут» и действуйте именно в этом направлении. Другими словами, психологи рекомендуют вспомнить, почему, собственно, вам так нравится процесс собирания? Возможно, вы придете к выводу, что вам просто доставляет положительные эмоции сама мысль о том, что у вас так много предметов, многие из которого вы храните не один десяток лет. Однако вместо того, чтобы методично превращать свое жилище в склад, подумайте о том, что еще вам доставляет положительные эмоции и переключитесь на это. Например, вы любите танцевать, но у вас не хватает на это времени, поэтому вы решили собирать все, что так или иначе связано с танцами, чтобы хотя бы так «прикоснуться» к тому, что вам нравится. Но это в корне не верный подход и все эти предметы все равно не дадут вам те ощущения, которые вы могли бы испытать от самого процесса.

Не ведитесь на акции «1+1» и «Sale»

Скажите, вы тоже не можете спокойно уйти из магазина, если видите заветную табличку «sale» или «1+1»? Многие, поддавшись импульсивному шопингу, в итоге уходят из торгового центра с кучей ненужных товаров, хотя изначально ничего покупать не собирались. Поэтому, прежде, чем нести вещь на кассу, спросите себя, действительно ли она вам жизненно необходима или вы можете обойтись и без нее? А еще лучше, по мнению психологов, отложите понравившуюся вещь и прогуляйтесь по торговому центру или выпейте кофе в ближайшем кафе. И если через какое-то время вы решите, что эта покупка вам действительно нужна, тогда вы спокойно вернетесь за ней. Но в большинстве случаев происходит так, что импульсивное желание что-то купить проходит и люди отказываются от необдуманных трат.

Если вы не используете вещь активно, значит она вам не нужна

Окружите себя лишь теми вещами, которыми вы будете регулярно и с удовольствием пользоваться. И не ведитесь на провокации родственников, которые пытаются передать вам некоторые вещи на хранение, лишь потому, что у них «аллергия, ремонт, покупка новой мебели и так далее». Даже если они обещают, что скоро заберут у вас свои предметы, будьте уверены, что они это не сделают (бывают, конечно, исключения, но редко). В итоге ваша квартира обрастет ненужными вещами и станет похожа на склад, а не на уютный дом, куда хочется возвращаться. Возьмите себе за правило возвращать людям вещи, переданные вам на хранение, без сожаления расставаться с теми предметами, которыми вы по каким-либо причинам не пользуетесь и не приобретать товары «впрок».

Регулярно проводите ревизию своих запасов и избавляйтесь от ненужного

Многие дамы, например, совершенно не помнят, что хранится в недрах их шкафов. И когда приходит пора проводить ревизию, с удивлением обнаруживают там несколько одинаковых кофточек-рубашек-платьев и прочих типовых вещей, некоторые из которых так и лежат с бирками, не дождавшись своего звездного часа. Спрашивается, зачем тогда нужно было приобретать в магазине совершенно идентичную вещь, если она и так есть в вашем гардеробе? Кроме того, эксперты рекомендуют избавляться от тех вещей, которые вы не носили около года (считается, что если она не нужна была вам в последние 12 месяцев, то не пригодится и впредь). А заодно не бойтесь выбрасывать те предметы, которые пришли в негодность или потеряли свой товарный вид — зачем вам копить сломанные или потрепанные товары?

Не думайте, что если вы расстанетесь с памятной вещью, то потеряете связь с прошлым

Некоторым личностям сложно решиться на то, чтобы избавиться от каких-либо предметов, которые, по их мнению, хранят память о каких-либо важных моментах/датах/людях. Например, вы пытаетесь как можно дольше сохранить в памяти свадьбу ваших близких людей и до сих пор любуетесь засохшим букетом невесты, который, по вашему мнению, приносит вам счастье. На самом же деле, вы просто держите дома засохшие цветы, что само по себе является не очень хорошей приметой, так еще и негативно действует на здоровье — в засушенных растениях, например, скапливается пыль, грязь и микробы, которыми вы дышите. Поэтому смело избавляйтесь от пылесборника. То же самое касается и других памятных вещей. Подумайте, действительно ли вам нужен 151-й посадочный талон (которые просто валяются, не неся в себе никакой смысловой нагрузки), пустые флакончики из-под дорогих духов, просто чтобы себе напомнить, что они у вас были и прочие безделушки, которые, по сути, вам не нужны. Психологи напоминают, что вы сможете в любое время снова воскресить в памяти важные для вас моменты и для этого не обязательно обрастать тематическими предметами.

Живите настоящим и окружайте себя лишь тем, чем постоянно пользуетесь

Многие люди уверены, что если они окружат себя старыми вещами, то тем самым сделают доброе дело не только себе, но и своим близким. Однако прогресс ушел далеко вперед и сегодня, например, нет смысла держать ворох видео— или аудиокассет, или тех же бумажных книг (если только речь не идет о каких-либо ценных или редких экземплярах) — те же фильмы, да и книги, сейчас можно найти в интернете, а не захламлять свой дом тем, что давно потеряло свою актуальность. Например, можно оставить лишь те книги, которые дороги вам или вашей семье, а остальные отдать в ту же библиотеку и скачать себе электронные версии, которые в итоге будут занимать гораздо меньше места. То же самое можно сказать и о бесполезных бытовых приборах. Окиньте взглядом свою кухню и спросите себя, действительно ли вы пользуетесь всем тем, что там находится? Той же ручной мясорубкой, которая перешла вам в наследство от бабушки или здоровым алюминиевым тазиком, в котором раньше варили варенье, а теперь он просто стоит без надобности? Не бойтесь избавляться от ненужных предметов — так вы освободите место в своей жизни для чего-то нового и более важного.