Как продержаться до зарплаты и не умереть с голоду

Определитесь с бюджетом

Для начала соберите все деньги, что у вас есть. Проверьте карманы и джинсы. Вам существенно поможет даже затерявшаяся сдача в 100 рублей. Собранную сумму распределите на самое главное — еду и проезд.

Деньги на проезд

К сожалению, если вы не живете в пешей доступности от работы, тратить деньги на дорогу вам неизбежно придется. Но если вам все-таки повезло, ради экономии можно пройтись несколько пешком.

Если вы ездите на работу на машине, подумайте — может стоит на несколько дней пересесть на общественный транспорт. Спросите у коллег — может кто-то из них едет в ваш район и сможет подкинуть вас до дома.

Траты на еду

Проверьте, какие продукты есть у вас дома. Может быть, в шкафуесть упаковка гречки, а в морозилке лежат куриные бедрышки? Если грамотно распределять припасы, продуктов может хватить на несколько дней.

Если еды совсем не оказалось, составьте список самых необходимых продуктов. В магазине выбирайте товар дешевле.

Продайте ненужное

Переберите свой гардероб и старую технику. Возможно, вам удастся продать некоторые ненужные вещи и получить дополнительный доход. Чтобы получить деньги быстро, установите цену ниже рыночной — в нашем случае на долгие торги может не быть времени.

Развлечения

В режиме экономии стоит отказаться от развлечений. Если вы совсем уж умираете от скуки, сходите в парк или на бесплатную выставку. Найдите в социальных сетях сообщества, рассказывающие о бесплатных событиях в вашем городе.

Подработка

Подумайте — может быть у вас есть возможность заработать немного денег на стороне? Зарегистрируйтесь на бирже фриланса, станьте мужем на час — возможностей множество.

Чего делать не стоит

Не стоит брать в долг или уходить в большой минус по кредитной карте. Делайте это, только если абсолютно уверены, что сможете вернуть деньги назад и вовремя.

Брать взаймы у микрофинансовой организации точно не стоит: кредит под огромные проценты, пусть и небольшой, точно усугубит ваше финансовое положение в перспективе.