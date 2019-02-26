Кем работать в 50+

Иногда случается так, что в зрелом возрасте встает проблема трудоустройства. Для многих она может стать неразрешимой. Где искать работу? Зачтется ли многолетний опыт? Может, есть смысл получить новую специальность?

Мы спросили представителей бизнеса о том, берут ли они на работу людей старше 50 лет, и если да, то на какие должности. Вот какие ответы мы получили.

Иван Барков, начальник отдела подбора и адаптации «Ак Барс Банка»

«Ак Барс Банк» берет на работу специалистов старше 50 лет. По статистике, чаще всего такая категория людей устраивается на вакансии в административно-хозяйственном управлении и кассирами в отделения банка.

Алексей Загуменнов, управляющий группой компаний «Авира»

Каждый, кто работает в «Авире», понимает, что производство игрового оборудования — социально ответственный бизнес. Наша задача — все время думать о безопасности детей, о спокойствии их родителей и о прибыльности владельцев развлекательных центров. А это достаточно сложно без опытного взгляда.

Как для работодателя мне не важен возрастной критерий. Главное, чтобы претендент имел активную жизненную позицию, хотел развиваться и работал на результат.

В нашей компании каждый десятый — это сотрудник со стажем более 25 лет. Не брать специалистов за 50 — значит, лишить компанию квалифицированных кадров, которые в своем багаже имеют сотню лайфхаков для развития бизнеса.

К примеру, в «Авире» работает художник-скульптор, которому 64 года. Всю свою жизнь он посвятил написанию картин, резьбе по дереву и строительству зданий. Этот сотрудник не привык отдыхать и готов создавать уникальные проекты 24/7. Он самостоятельно справился с задачей, которая была рассчитана на трех человек, и создал пряничный городок за 72 часа.

Или взять нашего инженера по охране труда, которому 66 лет: он раньше всех приходит на работу и позже всех уходит, потому что безопасность для него превыше всего.

К тому же люди из советского времени всегда делали свою работу на совесть, а в нашей компании качество продукции является главным критерием.

Поэтому с устоявшимся стереотипом о непродуктивности пенсионеров я лично не согласен.

Павел Гужиков, CEO и основатель сервиса по поиску работы и персонала Worki

Мы ценим чутье, боевой дух и опыт людей более взрослого поколения. И рады привлекать их в качестве консультантов, амбассадоров, менеджеров по продажам. Главное, чтобы в человеке с возрастом сохранялась энергия, а морщины есть уже в 30.

Юрген Кениг, президент и генеральный директор Merck в России и СНГ

Безусловно, Merck берет на работу людей старше 50 лет. Наша компания занята исследовательской работой, разработкой новейших биотехнологических продуктов, лекарственных препаратов, поиском новых решений в области высокотехнологичных материалов. По всем этим направлениям нужны специалисты с большой экспертизой и опытом.

Я считаю, что грамотный руководитель должен избавиться от предубеждений насчет возраста, ведь иногда сотрудник в возрасте 50+ может оказаться ценнее молодого специалиста. Тут все индивидуально, многое зависит от самого человека, его знаний и их ценности.

Сотрудники старше 50 лет востребованы в тех профессиях, где, помимо теоретических знаний, необходим управленческий и практический опыт. В Merck они работают, например, в инженерно-технической сфере, в области медицинского консультирования (медицинские советники), в топ-менеджменте. Вот мне, кстати, 64 года.

Я считаю, что настоящие профессионалы всегда будут востребованы несмотря на возраст. Главное — быть восприимчивым к новым идеям. Специалисты старшего поколения — это люди все еще полные сил, с жизненным опытом и ответственным отношением к задачам.

Алена Владимирская, основатель PRUFFI

Да, мы берем на работу людей старше 50 лет. На любую позицию у нас есть тестовое задание, от результатов которого зависит закрытие вакансии. К сожалению, на должности кураторов люди 50+ не проходят, потому что чаще всего не умеют пользоваться современными компьютерными программами и не справляются с тестовым заданием. Однако нашему бухгалтеру 56 или 57 лет. У нас есть курс для людей старше 50 лет. Поэтому мы очень четко понимаем, кого берут, а кого нет.

Действительно, довольно много людей с устаревшими знаниями. Многие обижаются, но это, на самом деле, так. Например, финансовый директор, который не знает современных компьютерных систем, говорит, что научится. Нет, в этом возрасте на достойную зарплату никого не берут, если он говорит, что научится. Берут того, кто знает, применяет и умеет.

Вот один из устаревших аргументов: мне стыдно сказать, что я ищу работу. Все мы смотрим вакансии, ищем работу, это не значит, что мы неудачники.

Да, многих действительно не берут из-за возраста. Но у человека к 50 годам должна быть обширная записная книжка с большим количеством контактов.

Нужно сделать так: открыть ее, позвонить, рассказать о себе и своих конкурентных преимуществах. Но просто спросить, нет ли для тебя вакансии, не подойдет — люди могут не помнить, чем вы занимаетесь. Нужно составить короткое саммари и рассказать о своих конкурентных преимуществах: почему я хороший маркетолог или финансист, и чем я лучше других.

Чтобы вас рекомендовали, нужно рассказать о поиске работы огромному количеству своих знакомых, потому что hr-менеджеры действительно не любят брать людей старше 50 лет. А когда в компании есть кто-то, кто может вас рекомендовать, — шансов становится больше.

Известно, что воронка выглядит так: из ста человек вас порекомендуют 12. Вот это количество людей вам нужно, чтобы реально начать ходить на собеседования.

Поэтому, если вы собираетесь трудоустраиваться после 50 лет, это следует делать только через знакомых.

Нет конкретной сферы, где люди после 50 более востребованы. Главное — экспертность и современный опыт. К кому вы пойдете, к молодому врачу или профессору с опытом более 20 лет? К юристу после вуза или к тому, который выиграл уже сотни дел?

Самое главное, чтобы знания были актуальными. То есть если вы 20 лет просидели в юриспруденции, это не означает, что вы эксперт. А если вы постоянно апгрейдили ваши навыки и вас знают как хорошего юриста, то проблем с трудоустройством не будет. К примеру, в профессиях, в которых важна экспертность (врач, учитель, юрист, финансист), независимо от возраста не будет никаких сложностей.

Александр Антонов, основатель и генеральный директор Puzzle English

Мы принимаем сотрудников в коллектив не по возрастному, а по профессиональному критерию. Если квалификация и опыт человека достаточны для решения рабочих задач, то цифра в паспорте не имеет значения.

На все открытые вакансии кандидаты подбираются с точки зрения профессиональных опыта и навыков.

У нас работает несколько сотрудников старше 40 — это довольно «возрастные» сотрудники для IT-индустрии, ведь интернет в России с начала 90-х. Те, кто начал разрабатывать ПО в момент его появления, — редкие и самые опытные специалисты на рынке, но их единицы.

Александр Фролов, основатель медтех-стартапа NiteWell

Наш проект связан с медициной. Поэтому опыт и связи, накопленные в этой сфере, бесценны.

У меня нет возрастного фильтра: люди, проработавшие в медицине более половины жизни и готовые к таким авантюрам, как работа в стартапах, — это же прекрасно! Для нас это лишнее подтверждение того, что мы занимаемся важным делом.

Одному из участников нашей команды 89 лет, при этом он активно участвует в разработке продукта. Вадим Николаевич Швалев, профессор, академик, обладатель многих регалий, пользуется уважением среди коллег во всем мире. С его помощью поиск контактов, нужных для развития стартапа, стал одной из самый простых задач. Пара звонков и готово.

Вот пример. Сотрудничество с Колумбийском университетом началось с Вадима Николаевича — его бывший студент преподает на кафедре в этом университете. Нас представили, и мы смогли встретиться и обсудить варианты взаимодействия.

Мы сработались с Вадимом Швалевым, несмотря на различия в подходах к некоторым рутинным процессам. Так, мы используем email только для передачи материалов по проекту или научных статей. Вместо онлайн-общения у нас встречи у него дома в случае необходимости.

Вадим Николаевич посвятил последние 30 лет своей карьеры изучению внезапной смерти, и, по его мнению, наш проект поможет внести научный вклад в эту проблему. Я бы назвал это взаимовыгодным сотрудничеством. Деньги в данном случае для него не мотивация.

Второй наш коллега в возрасте немного за 50 — другая история. С ним практически незаметны возрастные различия, а преимущества все те же: накопленные связи и ценный опыт. Мы общаемся через iMessenger, электронную почту и Facebook. Он проживает в Нью-Йорке, поэтому для рабочих совещаний используем Skype или WhatsApp.

Самый, пожалуй, сложный этап при приеме новых сотрудников — увидеть в их глазах огонь. Желание сделать мир лучше.

Виктория Хаба, директор департамента управления персоналом CarMoney

Возраст человека не влияет на решение компании о принятии кандидата на работу. Нет никаких ограничений. Есть набор компетенций, который определен для каждой позиции, поэтому рассматриваются все кандидаты.

Мы уделяем внимание человеческим качествам, профессиональном навыкам и успехам вне зависимости от возраста. У сотрудников старше 50 лет часто есть важное преимущество — богатый жизненный опыт, применимый в неоднозначных ситуациях, а также обширная профессиональная экспертиза.

Мария Фикссон, основатель бренда одежды Fiksson

Я без предубеждений беру на работу специалистов, которым больше 50 лет. Мне не важно, сколько лет сотруднику, если он выполняет поставленные задачи.

На позицию главного бухгалтера я искала женщину старше 50, рассуждая, что такой кандидат будет более ответственен и сосредоточен. Получилась обратная история. У меня было две попытки найма, и с обоими сотрудниками мы быстро расстались.

Больше я не считаю возраст 50+ предпосылкой поставить «плюсик» в графе «ответственность» — она либо присуща человеку, либо нет, и не зависит от количества лет.

Единственная особенность в работе со старшим поколением — незнание компьютера на уровне тридцатилетнего коллеги, но если сотрудник готов учиться — это не будет преградой. Мы в офисе всегда поможем освоить ПК.

Дмитрий Соколов, сооснователь Alef Development

Все наши программисты моложе 45 лет, но дело не в возрасте. Если кандидат успешно прошел тестовое задание и собеседование, будь ему 50 или даже 70 лет, нет абсолютно никакой причины не взять его на работу. Нам нужны хорошие специалисты, способные качественно выполнять задачи на проектах. Больше к кандидатам нет ни одного требования.

Некоторые компании при подборе сотрудников опираются на стереотипы вроде «если много лет, то будет упертым и самоуверенным» или «если женщина, то уйдет в декрет». Давать людям характеристики только из-за их принадлежности к той или иной группе — глупо, потому что на каждое такое утверждение можно найти опровергающий пример.

Мы оцениваем кандидатов по профессиональным навыкам и ко всем предъявляем одинаковые требования. Например, несмотря на расхожее мнение, что программирование — сугубо мужская профессия, у нас в компании 30% программистов — девушки. Причем, интересно, что женских откликов на вакансии меньше, но их уровень профессионализма выше.

Полина Русакова, HR-директор BestDoctor

Многим часто кажется, что работа в стартапе подходит только молодым ребятам, но у нас в BestDoctor есть несколько сотрудников старше 50 лет, которые отлично справляются с задачами и быстро влились в коллектив. В основном это специалисты по работе с документами и сотрудники бухгалтерии.

В процессе найма мы не придаем значения возрасту — у нас работают как вчерашние студенты, так и профессионалы с огромным бэкграундом.

Я думаю, что совместная работа людей с опытом из разных сфер и разным культурным кодом, помогает всем мыслить вне привычных рамок и добиваться лучших результатов.