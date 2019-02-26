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Абсурдные мифы о «настоящем» и «ненастоящем» мужчине 

Anews 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Предложение"
Сколько бы веков ни прошло, а на людей будут продолжать вешать ярлыки. «Плохой-хороший», «настоящий-ненастоящий», «обязан-запрещено». Наверняка не раз и вы говорили про «настоящего мужчину» и каким он должен быть.
Но это не более, чем мифы, каждый человек индивидуален и многогранен, потому мифы нужно разрушать.

Мужчина обязан «принести мамонта»

Один из мифов о мужчине — то, что он должен быть добытчиком. Но мужественность определяется не уровнем заработка, а умением стратегически мыслить и слышать. Так же, как и жена, которая вовсе не обязана сидеть в декрете все младенческие и дошкольные годы.

Мужчины — одиночки

Существует стереотип, что настоящий мужчина не нуждается в других людях. Ему не нужна компания, общение, партнер. И это один из мифов, в которые все верят.
На самом деле, ученые выяснили, что мужчины спят лучше, находясь в одной постели с женщиной, да и живут дольше, чем одиночки. Доказано, что они могут страдать от одиночества даже больше, чем женщины.

Мужчин привлекает только красота

Конечно, мужчине легче увидеть красоту в молодой ухоженной женщине. Но вместе с тем, уверенность в своих силах притягивает мужчину больше и дольше, чем внешняя оболочка.

Идеальные любовники

Мужчины не рождаются со всеми знаниями о мужском и женском организме. Все приходит с опытом — идеальным любовником может стать только внимательный, умный человек, который научится слышать партнера.

Не страдают от расставания

По статистике, мужчин бросают чаще, чем девушек. Да и в любовной связи серьезные мужчины на самом деле чаще заинтересованы сохранить отношения, несмотря на возникшие трудности.
Кроме того, бывшие мужья сталкиваются с большими проблемами: они теряются в поддержании быта, они решают материальные вопросы, если квартира достается маме с ребенком, они реже видят своих любимых детей. Именно по этим причинам по статистике мужчины чаще кончают жизнь самоубийством, будучи подавленными и разбитыми.
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