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Стало известно, какие женщины работают в декрете 

Нижегородская правда + ещё 1 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Декрет — не повод для того, чтобы перестать работать по специальности. Портал по поиску работы Superjob провел исследование и выяснил, женщины каких профессий не переставали трудиться во время отпуска по уходу за ребенком.
Так, чаще всего в декрете работали тестировщицы программного обеспечения. Почти две третьих IT-girls совмещали работу и уход за малышом. На втором месте — переводчицы, 65% женщин работали по специальности в декрете. Третью строчку заняли дизайнеры — почти 64% представительниц творческой профессии трудились во время отпуска по уходу за ребенком.
Не прекращали трудовую деятельность журналистки (49%), программистки (45%) и юристы (38%).
Реже всего подрабатывали в отпуске по уходу за ребенком офиса-менеджеры, секретари и экономисты.
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