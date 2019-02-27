Стало известно, какие женщины работают в декрете

Декрет — не повод для того, чтобы перестать работать по специальности. Портал по поиску работы Superjob провел исследование и выяснил, женщины каких профессий не переставали трудиться во время отпуска по уходу за ребенком.

Так, чаще всего в декрете работали тестировщицы программного обеспечения. Почти две третьих IT-girls совмещали работу и уход за малышом. На втором месте — переводчицы, 65% женщин работали по специальности в декрете. Третью строчку заняли дизайнеры — почти 64% представительниц творческой профессии трудились во время отпуска по уходу за ребенком.

Не прекращали трудовую деятельность журналистки (49%), программистки (45%) и юристы (38%).

Реже всего подрабатывали в отпуске по уходу за ребенком офиса-менеджеры, секретари и экономисты.