Четыре причины генетической нищеты

«WomanHit.ru» узнал откуда берется бедность.

Казалось бы, две подруги выросли в одинаковых условиях, учились в одной школе, окончили институты. Но у одной дом «полная чаша», а другая живет, перебиваясь с хлеба на воду. Почему? Психологи говорят о «генетической нищете», которая закладывается родителями в наши головы еще в раннем детстве.

Менталитет

Вспомните гоголевских персонажей, например, «Плюшкина» или «Коробочку». Эти типажи можно встретить и сегодня. Равнодушие к своему быту, к чистоте в квартире, создает ощущение тоскливой бедности.

Наших бабушек и мам еще можно было понять — хорошая мебель была в дефиците и стоила приличных денег. Но румынские и югославские «стенки» по-прежнему являются «украшением» домов. Зачем выкидывать бабушкин диван, когда торчащие пружины можно прикрыть изъеденным молью пледом. Битый цветочный горшок — замотать липкой лентой. В домах хранятся, палочки, дощечки, коробочки, на всякий случай. «А вдруг, пригодится»? Все это покрывается пылью, зарастает паутиной.

Почему не выкинуть весь этот хлам, и не убрать грязь? Ведь сейчас и мебель есть на любой вкус и кошелек. И в соседнем магазине можно купить все необходимое, а не хранить годами. Но люди поколениями живут в нищете. Так привыкли — менталитет.

Мещанство

У многих жизнь проходит в ожидании светлого будущего. На работу они приходят в заношенном пуховике, не первой молодости, но при этом в шкафу висит шуба «на выход». Но когда доходит дело до выхода в люди, например, в театр раз в пять лет, то выясняется, что шубу съела моль.

Дома они пьют чай из битой кружки, а в серванте стоит праздничный сервиз «для гостей». Правда, эти гости крайне редко бывают — кому охота приходить в квартиру, где царит разруха? Глупо откладывать жизнь на потом, никто не знает, когда она закончится. Зачастую, этот пресловутый сервиз достается только на поминках.

Деньги же, отложенные «на чёрный день», в нашей стране имеют тенденцию очень быстро превращаться в обычную бумагу, что подтверждает опыт последних ста с лишним лет.

Комплекс Золушки

В силу привычки, некоторые родители отдают младшим детям донашивать вещи старших. Если в семье две дочки, то у маленькой, в принципе не остается шансов, что ей купят новую красивую одежду. Старшим же любят приобрести вещи «на вырост». Ребенок растет — удлиняются джинсы, отворачивая снизу по несколько сантиметров брючин, уже другого цвета. Есть родители, которые вообще не видят смысла покупать детям дорогую одежду, ведь они быстро вырастают из нее.

В итоге, подросшие девушки просто не умеют одеваться, хорошо выглядеть, подбирать гардероб. Из них получаются вечные «Золушки» — замарашки в штопаных колготках и стоптанных ботинках. Они бояться тратить на себя деньги, а новое платье, вместо радости, портит настроение — дорого и ненужно. Так воспитывается генетическая нищета.

Программирование

Еще Антон Павлович Чехов писал, что облезлые стены и грязные коридоры дурно влияют на способность студента к обучению. Грязь, убогость обстановки, нищета подавляют человека с раннего детства. Он несет в себе программу неудачника.

У слов «беда» и «бедность» один корень, человек вырастает несчастным, неуверенным в себе, считающим себя недостойным жить лучше. Нищета — это состояние ума.