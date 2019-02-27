Почему мужчина в 40 лет не женат и без детей

Многие женщины предпочитают избегать встреч с закоренелыми холостяками и заранее ставят крест на еще не начавшихся отношениях. Какие ярлыки любят вешать женщины на одиноких мужчин и в чем они ошибаются?

Что думают женщины

В женском обществе принято считать, что если к 40 годам мужчина ни разу не успел жениться и обзавестись детьми, то лучше с ним не связываться. Мужчина, не связанный узами брака, по мнению женщин, может оказаться бабником, который меняет женщин как перчатки, а любая уважающая себя дама не хочет стать очередным трофеем в коллекции. Нередко женщины убеждены, что если мужчина одинок, то он непременно эгоист, который думает только о себе и ни во что не ставит интересы близких людей. Также 40-летних холостяков часто подозревают в импотенции или чрезмерной любви к родной матери, которая просто не подпускает к сыну посторонних женщин. Все эти стереотипы зачастую не имеют никакого отношения к реальности.

Что есть на самом деле

Причинами мужского одиночества заинтересовались специалисты из Никосийского университета (Кипр). Ученые проанализировали и сгруппировали 6700 комментариев к анонимному вопросу на портале Reddit. Результаты исследования были опубликованы в журнале Evolutionary Psychological Science. На первом месте оказалась внешность, большинство мужчин считают, что они одиноки из-за лысины или низкого роста. На втором месте низкая самооценка и отсутсвие уверенности в себе. Более того многие даже не прилагают усилий, чтобы познакомиться, заранее считая себя обреченными на неудачу. Другие настолько привыкли к своему одиночеству, что просто не хотят ничего не менять. Также в числе причин достаточно часто называли предыдущий травмирующий опыт, кто-то не может забыть бывшую жену или подругу, а кто-то полностью потерял доверие к противоположному полу и боится быть отвергнутым.