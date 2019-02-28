Женские ошибки, которые не стоит повторять

Сериал «Большая маленькая ложь», вышедший на экран в 2017 году, сразу завоевал симпатии критиков и зрителей. И этому можно найти, как минимум, несколько объяснений.

Во-первых, он снят по одноименному бестселлеру Лианы Мориарти , во-вторых, в нем задействован пул сильнейших актрис нашего времени, включая звезд первой величины, в-третьих, его снимал прекрасный режиссер Жан-Марк Валле.

Но действие сериала затягивает не этим. Что же по-настоящему интересно для нас в этом сериале и чему на его примере может научиться каждая женщина, разбирается семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана» Юлия Кроха.

История Джейн или «обыденность зла»

Одна из трех главных героинь сериала, Джейн, вместе со своим сыном-первоклассником приезжают в небольшой городок на севере Калифорнии, чтобы начать новую жизнь. Идиллическое тихое место, хорошо обеспеченные белые люди живут здесь со своими семьями в красивых домах. Спустя какое-то время, на благотворительном балу в местной школе происходит убийство. Жертву преступления и убийцу нам покажут только в последней серии, а пока же мы наблюдаем за ретроспективой — что происходило в семьях трех героинь за несколько месяцев до убийства. У Джейн, как у каждой из подруг, есть свой скелет в шкафу — много лет назад ее изнасиловали, она забеременела, родила ребенка и до сих пор мучается от флешбэков, которые пытается преодолеть с помощью бега и йоги.

Проблема: СТИ — синдром травмы изнасилования, одна из разновидностей ПТСР (пост-травматического стрессового расстройства).

Неправильная стратегия: замалчивание.

Комментарий психолога: в ситуации Джейн лучше всего обратиться к психотерапевту или психологу. Возможно, на каком-то этапе понадобится медикаментозная поддержка, если есть нарушения сна или появились симптомы депрессии. Самое главное — отреагировать чувства: ярость, вину и стыд — это традиционный коктейль из эмоций, которые испытывает жертва изнасилования. Проговаривание случившегося в поддерживающей обстановке или работа в бодинамическом подходе — единственные способы справиться с травмой.

История Мадлен или «ложь порождает ложь»

Совершенно невероятная роль Риз Визерспун — думаю, одна из лучших за всю ее карьеру в кино. Ее героиня, Мадлен, энергичная молодая женщина, которой тесно в рамках своей семьи. У нее второй брак, любящий муж, но она никак не может смириться с тем, что ее бывший женился на прекрасной женщине и у него все хорошо. Проблемы разрастаются как снежный ком: продюсирование неполиткорректного мюзикла, старшая дочь, которая хочет продать свою девственность на интернет-аукционе и измена мужу. Тотальный контроль и активная жизненная позиция превращают Мадлен в затычку в каждой бочке. Общение с подругами хоть как-то ее уравновешивает, но оказывается, что этого недостаточно…

Проблема: незавершенные отношения с первым мужем, нежелание жить собственной жизнью.

Неправильная стратегия: сравнение и обесценивание.

Комментарий психолога. Для Мадлен единственный выход — признать, что ее жизнь и ее семья — самое главное для нее. Похоронить нарциссический комплекс идеальной хозяйки, матери, общественницы и перестать обесценивать то, что она имеет. Имеет смысл обратиться к собственной душе, признать, что отношения с предыдущим мужем давным-давно закончены, отгоревать их и сосредоточиться на жизни «здесь и сейчас». Дополнительным бонусом станет избавление от тревожности, которая возникает при невозможности все проконтролировать.

История Селесты или «кольцо насилия»

Селеста, состоявшийся юрист в прошлом, давно ушла с работы и полностью растворилась в воспитании мальчиков-близнецов. У нее прекрасный дом, красавец муж, чудесные дети. Она молода, обеспечена, любима мужем, у нее, в отличие от других, активная сексуальная жизнь, но она несчастлива. А самое главное — она никому не может рассказать, что ее за идеальной, как в глянцевом журнале, картинкой жизни есть обратная сторона. Ее муж — психопат, который бьет ее, потом просит прощения, и все повторяется.

Проблема: абьюз или домашнее насилие, созависимые отношения.

Неправильная стратегия: отрицание и избегание.

Комментарий психолога: Любые токсичные отношения подрывают женскую самооценку. Женщина перестает доверять себе, ей кажется, что она не справится в одиночку, особенно, если у нее есть дети и еще остались чувства к партнеру. Она подобна мухе, попавшей в паутину: чем больше она шевелиться, тем быстрее запутывается. Единственный способ прервать кольцо насилия — это уйти. К сожалению, или к счастью, никакого другого способа не существует. И чем раньше женщина это осознает, тем больше шансов у нее остаться живой.

История Ренаты или «кастрирующая женщина»

Рената — властная бизнесвумен, у которой все чувства подчинены логике. Она самая успешная из героинь сериала, возглавляет компанию, имеет влияние на мэра города, конкурирует с другими дамами за негласное звание самой заботливой мамы Монтерея. Но у нее, как у всех женщин в сериале, несчастливый брак — ее муж изменяет ей с няней, а первоклассница-дочь страдает от депрессии.

Проблема: доминирование.

Неправильная стратегия: «кастрирующая женщина», которая подавляет своего мужчину.

Комментарий психолога: Подобное поведение очень характерно для нашего времени: сильная женщина активно реализуется в карьере, но при этом страдает семейная жизнь. Если женщина в паре берет на себя функции мужчины, то мужчина перестает чувствовать себя мужчиной в этих отношениях. Из жизни пары уходит секс, и через какое-то время мужчина становится импотентом или начинает изменять. Справиться с этой ситуацией поможет визит к семейному психологу.