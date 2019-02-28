5 фраз, которые нельзя говорить самой себе

Самокритика разрушает больше, чем обидные слова посторонних.

Никогда не говорите никогда

Говоря себе, что никогда не сможете что-то сделать, вы заранее обрекаете себя на неуспех. Какой смысл пытаться, если вы сами уже для себя решили, что, например, водить машину — это не ваше. Фраза «я никогда не…» — одна из самых разрушительных для вашей жизни. Вы сами ставите ограничение для себя и бросаете идти к своей цели. Зачем стараться похудеть, когда сказала себе, что у вас это не получится? Поэтому можно смело продолжать объедаться на ночь. Вы сами себя лишаете мотивации.

Я слишком молода или стара для этого

Еще один демотиватор. Возраст — это просто цифры в вашем паспорте, которые ничего особенно не значат. Вы просто ищете оправдание своей лени, чтобы что-то изменить в своей жизни. Привычка прикрывать свою лень, робость, нерешительность, страх неудачи возрастом вносит в вашу жизнь разрушительные изменения. Вы перестаете пробовать, искать в себе ресурсы, чтобы решиться на что-то важное. Лучше сделать, и не получить результата, чем даже не пытаться. Не бойтесь ошибаться, это останется вашим опытом. Следуйте своим мечтам и желаниям.

Я недостаточно…

Сомневаясь в своих навыках, способностях, опыте, вы заранее программируете себя на неуспех. Человек не рождается с набором определенных компетенций, он учится, постигая что-то новое с годами. Верь в себя, и вы все узнаете и сделаете. Мы растем и развиваемся только в том случае, если делаем что-то новое для себя и постоянно выходим из зоны собственного комфорта. Расширяйте свои профессиональные и личностные горизонты. Чем больше у вас опыта, тем выценнее, как специалист.

Не принижайте своих заслуг

Скромность, это, конечно, правильно, но вас никто и не призывает хвастаться, просто свой труд и время надо ценить. Говоря «любой бы с этим справился», вы лишаете себя права на заслуженное вознаграждение — а это один из ключевых моментов мотивации для дальнейших достижений. Хвалите себя, а не сравнивайте с другими. Коллеги и начальство, обычно, легко внушаемые люди, они и вправду могут подумать, что вы не делаете ничего особенного и вас легко заменить.

Я все делаю не так…

Вам надо что-то делать с самооценкой. Наверное, у вас были слишком строгие родители и учителя, ругали вас за каждую ошибку, за малейший промах. Поищите, и вы точно найдете то, что вы делаете на 100% идеально, а значит, предыдущее утверждение — неверно. Самоубеждение «я все делаю не так» лишает вас ощущения стабильности, потому, что вы все время переживаете за то, что сделали и сказали, и даже за то, что еще не сделали и не сказали. Вы страдаете заранее, что все пойдет не так, настраивая себя на неудачу.